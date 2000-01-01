«Атлетико» страдает из-за собственной жадности. Трюк с Гризманном не дал игроку раскрыться

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Как «Атлетико» выкупал Гризманна у «Барселоны»
Как «Атлетико» выкупал Гризманна у «Барселоны»
Мадридцы потратили на француза намного меньше денег, чем требовал каталонский клуб. С юридической точки зрения всё чисто, но вот результативность команды Симеоне серьёзно пострадала.
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Гризманн не смог реализоваться в «Барселоне»
Гризманн не смог реализоваться в «Барселоне»
Переход в стан сине-гранатовых Антуан называл новым карьерным вызовом, но в итоге показатели игрока сильно упали. В «Атлетико» француз выдавал не меньше 25 очков (гол+пас) за сезон, рекорд в «Барселоне» — 20.
Каталонцы избавились от Гризманна ради денег
Каталонцы избавились от Гризманна ради денег
Неутешительные результаты футболиста и его высокая зарплата вынудили руководителей клуба отдать игрока в аренду предыдущей команде. Каталонцы рассчитывали выручить € 40 млн, но что-то пошло не так.
«Атлетико» придумал хитрый план, как не платить
«Атлетико» придумал хитрый план, как не платить
Согласно условиям контракта, эта сумма полагалась «Барселоне», если игрок проведёт на поле не менее 45 минут в 50% матчей за два сезона в мадридском клубе. Но Диего Симеоне решил проблему, выпуская игрока только после 60-й минуты.
Гризманн не смог помочь в важных матчах
Гризманн не смог помочь в важных матчах
Восемь раз в этом сезоне француз выходил на поле в середине второго тайма и лишь дважды играл всё время — в дерби с «Реалом» и в первом матче с «Брюгге» в Лиге чемпионов. В обоих случаях мадридцы проиграли.
«Атлетико» и «Барселона» пришли к соглашению
«Атлетико» и «Барселона» пришли к соглашению
Учитывая это и нарастающее недовольство каталонцев, «Атлетико» начал переговоры с «Барселоной». Боссы обоих клубов сошлись на € 18 млн.
В сделку также включены бонусы в виде € 6 млн: € 2 млн за выход мадридцев в Лигу чемпионов в следующем сезоне, € 2 млн за участие в 1/4 турнира и € 2 млн — за победу в нём.
В сделку также включены бонусы в виде € 6 млн: € 2 млн за выход мадридцев в Лигу чемпионов в следующем сезоне, € 2 млн за участие в 1/4 турнира и € 2 млн — за победу в нём.
Трюк «Атлетико» обернулся провалом
Трюк «Атлетико» обернулся провалом
В этом году подобное команде Симеоне может лишь сниться. Уловка, на которую пошло руководство клуба, чтобы сохранить деньги, лишило «Атлетико» преимущества на поле. Ничья с «Брюгге» во втором матче доказала, что они не способны обыгрывать даже аутсайдеров.
Гризманн — лишь жертва обстоятельств
Гризманн — лишь жертва обстоятельств
Самое печальное, что Гризманн в данном случае лишь жертва обстоятельств. Антуан искренне пытался помочь команде выиграть, но из-за недостатка времени на поле и постоянной шумихи вокруг него не смог сделать этого.
«Я сделал всё, что мог, чтобы остаться здесь. Это было единственное, чего я хотел, — остаться в клубе, который любит меня», — говорил он в интервью Diario Sport.
«Я сделал всё, что мог, чтобы остаться здесь. Это было единственное, чего я хотел, — остаться в клубе, который любит меня», — говорил он в интервью Diario Sport.
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«Атлетико» страдает из-за собственной жадности. Трюк с Гризманном не дал игроку раскрыться
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