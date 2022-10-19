«Спартак» на классе выигрывал в Воронеже целый час. Но потом вышел Мевля

«Спартак» и Кубок России в этом сезоне — прекрасный союз. Красно-белые подошли к матчу с «Факелом» без пропущенных голов и с максимальным количеством очков. Но в Воронеже всё же нарвались на приключения.

Гильермо Абаскаль не мог не учесть плотный график, поэтому на матч «Спартак» вышел с полуторным составом. С первых минут на поле появились Александр Максименко, Николай Рассказов, Мацей Рыбус, Шамар Николсон и даже 18-летний дебютант Даниил Зорин.

В начале матча «Спартак» забрал мяч и позиционно атаковал. Футболисты «Факела», которым часто приходится играть вторым номером, не сломались под давлением. А на 12-й минуте подобрались к воротам соперника и чуть не заработали пенальти: Данил Пруцев придержал за руку Максима Максимова, но тот слишком картинно упал.

«Факел» — «Спартак» Фото: vk.com/fcsm_official

К середине тайма «Факел» заметно осмелел. Команда Дмитрия Пятибратова отодвинула игру от своих ворот и играла энергично, чему способствовала аура воронежского стадиона. Единственное, чего не хватало «Факелу», — моменты. Хотя ближе к перерыву появились и они.

На 42-й минуте «Спартак» чуть не остался в меньшинстве. Шамар Николсон выскочил на ворота и наступил шипами на прыгнувшего за мячом вратаря Алексея Городового. Арбитр Алексей Сухой пошёл смотреть повтор, но ограничился жёлтой карточкой.

В самой концовке тайма, когда казалось, что голов до перерыва уже не будет, «Спартак» резко прибавил. Первый момент ничем не завершился, а во втором красно-белые всё же забили. И сделал это Николай Рассказов!

«Спартаку» явно понравилась концовка первого тайма, поэтому второй они начали аналогичным образом и забили уже на 51-й минуте. Николсон часто не реализует моменты, но такой шикарный пас он испортить просто не мог.

Разумеется, «Факел» не сдался и после второго гола. Команда продолжила сражаться, но «Спартак» контролировал ситуацию, и со временем игра стала скучнее.



Экшен вернулся благодаря Михе Мевле. Защитник, которого критиковали после дерби с ЦСКА, вышел на замену и через несколько минут «привёз» пенальти в ворота «Спартака». Дуэль Максимова и Максименко завершилась в пользу «Факела» — 1:2.

Гол «Факела» моментально добавил игре зрелищности. Сразу после этого чуть не забил Промес, а спустя несколько минут атака в обратную сторону не привела к голу только благодаря гениальному подкату Никиты Чернова.



В концовке матча «Спартак», получая мяч, старался замедлить игру, что приводило к фолам со стороны соперников. После очередного нарушения даже случилась потасовка, потому что Даниил Хлусевич решил жёстко вступиться за партнёра. Но своей цели «Спартак» добился — голов больше не было.



«Спартак» благодаря трём очкам в Воронеже досрочно гарантировал себе место в плей-офф Кубка России. Красно-белые пока беспощадны в этом турнире: четыре матча — четыре победы, разница мячей — 9:1. И это в группе с «Зенитом»!