«Спартак» на классе выигрывал в Воронеже целый час. Но потом вышел Мевля

«Спартак» и Кубок России в этом сезоне — прекрасный союз. Красно-белые подошли к матчу с «Факелом» без пропущенных голов и с максимальным количеством очков. Но в Воронеже всё же нарвались на приключения.
Гильермо Абаскаль не мог не учесть плотный график, поэтому на матч «Спартак» вышел с полуторным составом. С первых минут на поле появились Александр Максименко, Николай Рассказов, Мацей Рыбус, Шамар Николсон и даже 18-летний дебютант Даниил Зорин.
В начале матча «Спартак» забрал мяч и позиционно атаковал. Футболисты «Факела», которым часто приходится играть вторым номером, не сломались под давлением. А на 12-й минуте подобрались к воротам соперника и чуть не заработали пенальти: Данил Пруцев придержал за руку Максима Максимова, но тот слишком картинно упал.
«Факел» — «Спартак»
Фото: vk.com/fcsm_official
К середине тайма «Факел» заметно осмелел. Команда Дмитрия Пятибратова отодвинула игру от своих ворот и играла энергично, чему способствовала аура воронежского стадиона. Единственное, чего не хватало «Факелу», — моменты. Хотя ближе к перерыву появились и они.
На 42-й минуте «Спартак» чуть не остался в меньшинстве. Шамар Николсон выскочил на ворота и наступил шипами на прыгнувшего за мячом вратаря Алексея Городового. Арбитр Алексей Сухой пошёл смотреть повтор, но ограничился жёлтой карточкой.
В самой концовке тайма, когда казалось, что голов до перерыва уже не будет, «Спартак» резко прибавил. Первый момент ничем не завершился, а во втором красно-белые всё же забили. И сделал это Николай Рассказов!
«Спартаку» явно понравилась концовка первого тайма, поэтому второй они начали аналогичным образом и забили уже на 51-й минуте. Николсон часто не реализует моменты, но такой шикарный пас он испортить просто не мог.
Разумеется, «Факел» не сдался и после второго гола. Команда продолжила сражаться, но «Спартак» контролировал ситуацию, и со временем игра стала скучнее.
Экшен вернулся благодаря Михе Мевле. Защитник, которого критиковали после дерби с ЦСКА, вышел на замену и через несколько минут «привёз» пенальти в ворота «Спартака». Дуэль Максимова и Максименко завершилась в пользу «Факела» — 1:2.
Гол «Факела» моментально добавил игре зрелищности. Сразу после этого чуть не забил Промес, а спустя несколько минут атака в обратную сторону не привела к голу только благодаря гениальному подкату Никиты Чернова.
В концовке матча «Спартак», получая мяч, старался замедлить игру, что приводило к фолам со стороны соперников. После очередного нарушения даже случилась потасовка, потому что Даниил Хлусевич решил жёстко вступиться за партнёра. Но своей цели «Спартак» добился — голов больше не было.
«Спартак» благодаря трём очкам в Воронеже досрочно гарантировал себе место в плей-офф Кубка России. Красно-белые пока беспощадны в этом турнире: четыре матча — четыре победы, разница мячей — 9:1. И это в группе с «Зенитом»!
- 19 октября 2022
-
21:53
-
21:47
-
21:45
-
21:39
-
21:36
-
21:25
-
21:24
-
21:24
-
21:21
-
21:17
-
21:15
-
21:07
-
21:07
-
21:05
-
20:59
-
20:54
-
20:51
-
20:51
-
20:38
-
20:30
-
20:17
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:51
-
19:47
-
19:43
-
19:41
-
19:40
-
19:26
-
19:25
-
19:19
-
19:17
-
19:02
-
19:00