«МЮ» выдал лучший матч при тен Хаге. Но Роналду повёл себя токсично

Если вы не видели первый тайм матча «МЮ» – «Тоттенхэм», то многое пропустили. Даже несмотря на отсутствие голов. Хозяева создали огромное количество моментов за 45 минут, но то Льорис выручал, то мяч проходил рядом со штангой, а иногда и прямо в неё попадал.

«Тоттенхэм» всегда садится низко к своим воротам, как ни один другой топ-клуб АПЛ (даже против «Ноттингем Форест» садились на свою треть поля). «МЮ» удавалось этим пользоваться. Несмотря на насыщенную оборону в пять защитников, игроки «МЮ» находили пространство для атак. Во многом за счёт активной игры на левом фланге, чтобы создать изоляцию Антони и перевести мяч ему направо. Классные проникающие передачи на Рашфорда отдавали Фернандеш и Фред. Опасно бил Каземиро из-за штрафной.

А ещё убойный удар нанёс Дало. Португалец попал в лицо защитнику Дайеру, который несколько минут лежал на газоне и лишь после помощи медиков продолжил игру. Удивительным образом уже через пять минут досталось как раз Дало. Мяч прилетел ему в районе горла после удара Кейна.

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 2:0 Фото: Кадр из трансляции

Второй тайм фактически начался с гола «МЮ». Фред пробил из-за штрафной, и лишь благодаря рикошету мяч зашёл в угол ворот – Льорис много спасал, но тут даже не шевельнулся. Можно сказать, что Манчестеру повезло, и это будет правдой в конкретном эпизоде. С другой стороны, «МЮ» к этому моменту (47-я минута) вёл по ударам со счётом 20:5. Неудивительно, что такой рикошет случился именно у «МЮ», учитывая количество попыток пробить.

«МЮ» на этом не успокоился. Уже через мгновение Рашфорд бил с семи метров. У него в этот вечер была куча моментов, и непонятно, как он ушёл без гола. Хотя второй мяч хозяева всё-таки забили – он отрикошетил к Бруну Фернандешу, и тот с ходу убойно пробил в дальний угол.

Справедливости ради нужно сказать, что свои моменты были и у «Тоттенхэма», но их количество и качество было несопоставимо с тем, что создал «МЮ». Возможно, сказалось в том числе отсутствие травмированных Кулушевски и Ришарлисона.

Криштиану Роналду Фото: Кадр из трансляции

В конце матча главным событием стал уход Роналду со скамейки в раздевалку. Это случилось на 90-й минуте, когда у «МЮ» ещё оставались неиспользованные замены. Судя по игре, «МЮ» выздоравливает, хотя все опять будут обсуждать токсичность Роналду.



Тен Хаг прокомментировал уход Криштиану одной фразой: «Я разберусь с этим завтра».