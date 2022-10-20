Они удивили весь футбольный мир. Где сейчас футболисты «Рубина», приложившие «Барсу». Фото

Трое из них до сих пор играют. С памятного матча прошло 13 лет.

Ровно 13 лет назад случилась одна из главных еврокубковых побед в истории российского футбола. 20 октября 2009 года «Рубин» под руководством Курбана Бердыева приехал в гости к «Барселоне» Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов. На что вообще могли рассчитывать казанцы, когда в соперниках был обладатель трофея с кучей звёзд вроде Лионеля Месси и Златана Ибрагимовича? Но «Рубин» умудрился выиграть (2:1) и поразить всю Европу. А где же теперь герои того матча? Сейчас расскажем.

Вратарь: Сергей Рыжиков, 42 года

Тогда Сейчас

Тогда: в том розыгрыше Лиги чемпионов Рыжиков провёл все шесть матчей на групповом этапе. Он пропустил семь мячей, дважды отыграл «на ноль». Оба «сухаря» оформил в домашних матчах — тогда сгоняли по нулям с «Барселоной» и киевским «Динамо». В сезоне-2009 Рыжиков провёл 29 матчей в чемпионате России, пропустил 21 мяч, 15 раз отыграл «на ноль».

Сейчас: Рыжиков ушёл из «Рубина» в 2018 году. После этого поиграл за «Крылья Советов» и «Тамбов». С весны 2021-го переквалифицировался в тренера, позднее работал в штабе Андрея Талалаева в «Ахмате». В сентябре нынешнего года назначен на пост главного тренера тамбовского «Спартака», выступающего во Второй лиге.

Защитник: Кристиан Ансальди, 36 лет

Тогда Сейчас

Тогда: В сезоне-2009 Ансальди отыграл 25 матчей в РПЛ и набрал 6 (1+5) очков по системе «гол+пас». На групповом этапе Лиги чемпионов провёл пять матчей и заработал два предупреждения. Заключительный матч с «Интером» пропустил, поскольку тренерский штаб оставил его в запасе.

Сейчас: Ансальди ушёл из «Рубина» в 2013 году. После этого поиграл за «Зенит», «Атлетико», «Интер», «Дженоа», «Торино». С лета 2022-го бегает во втором итальянском дивизионе в составе «Пармы». В этом сезоне провёл пять матчей, результативных действий нет.

Защитник: Сесар Навас, 42 года

Тогда Сейчас

Тогда: в той Лиге чемпионов испанский защитник отбегал все шесть матчей на групповой стадии и получил жёлтую карточку в игре с «Интером». В сезоне-2009 отыграл 28 матчей в РПЛ и отдал одну голевую передачу. Навас играл за «Рубин» до 2015 года, после укатил в «Ростов». В 2017-м вернулся в Казань, где выступал в течение двух сезонов.

Сейчас: в августе 2022-го Навас дал интервью «Чемпионату» и рассказал, что уже четыре года работает в селекционном департаменте «Рубина». Параллельно подтягивает знания в области бизнеса, инвестиций и финансов.

Защитник: Лаша Салуквадзе, 40 лет

Тогда Сейчас

Тогда: грузинский футболист начал групповой этап Лиги чемпионов в запасе, но потом отыграл оставшиеся пять матчей. Кстати, в сезоне-2009 Лаша провёл всего 10 матчей в РПЛ, поскольку часто оставался вне заявки или в запасе. Позднее выступал в России за «Волгу» и «СКА-Энергию».

Сейчас: Салуквадзе завершил карьеру в начале 2018 года. Его последним клубом было «Динамо» из Тбилиси. В данный момент занимает должность ассистента главного тренера молодёжной сборной Грузии.

Защитник: Виталий Калешин, 42 года

Тогда Сейчас

Тогда: Сезон-2009 Калешин проводил в Казани на правах аренды. По её окончании «Рубин» выкупил футболиста у ФК «Москва». Калешин отыграл пять матчей в Лиге чемпионов, пропустил только домашнюю игру с «Интером». А в чемпионате провёл 18 матчей и заработал пять жёлтых карточек. После ухода из «Рубина» (это было в 2013 году) перешёл в «Краснодар» и выступал там до 2017-го.

Сейчас: Калешин проходил обучение на тренерскую лицензию категории А вместе с Сергеем Игнашевичем и братьями Березуцкими. Сейчас занимается воспитанием детей и сдаёт в аренду коммерческие помещения.

Защитник: Роман Шаронов, 46 лет

Тогда Сейчас

Тогда: Роман отыграл пять матчей в Лиге чемпионов, а заключительную встречу с «Интером» пропустил из-за разрыва «крестов». В чемпионате Шаронов забил два мяча в 25 матчах. После ухода из «Рубина» в 2014 году занялся тренерской деятельностью.

Сейчас: Главный тренер «СКА-Хабаровск», что сейчас представляет Первую лигу. Дальневосточная команда занимает 11-е место. До этого Шаронов тренировал «Рубин» и кипрский клуб «Пафос».

Полузащитник: Сергей Семак, 46 лет

Тогда Сейчас

Тогда: Семак выступал за «Рубин» с 2008 по 2010 год — как раз в «золотую» эру казанского клуба. В том самом розыгрыше Лиги чемпионов отыграл целиком все матчи группового этапа, кроме одного. Как раз в победной встрече с «Барсой» полузащитника заменили в конце первого тайма из-за травмы. В том сезоне РПЛ Семак забил шесть голов в 26 матчах. А в 2010-м перешёл из «Рубина» в «Зенит». В Санкт-Петербурге он и завершил карьеру спустя три года.

Сейчас: Уже четыре с половиной года Семак — главный тренер «Зенита». С его возвращением в клуб началась эра абсолютного доминирования. Команда выиграла четыре чемпионства подряд и сейчас уверенно идёт за пятым.

Полузащитник: Кристиан Нобоа, 37 лет

Тогда Сейчас

Тогда: Нобоа — сама стабильность. Как и сейчас, 13 лет назад он был на ведущих ролях. В Лиге чемпионов сезона-2009/2010 Нобоа отыграл все шесть матчей и лишь однажды был заменён. В РПЛ полузащитник отбегал 22 встречи, дважды забил и отдал один ассист. Пути Нобоа и «Рубина» разошлись в 2011 году. После этого Кристиан играл за «Динамо», ПАОК, «Зенит» и даже ненадолго возвращался в Казань.

Сейчас: В 2019-м Нобоа вновь сменил клуб — и сделал это очень удачно. В «Сочи» эквадорец стал лидером и заслуженно считается звездой РПЛ. В нынешнем сезоне у Кристиана девять голов и один ассист в 13 матчах РПЛ. Машина!

Полузащитник: Александр Рязанцев, 36 лет

Тогда Сейчас

Тогда: Тогда ещё совсем молодой Рязанцев был надеждой «Рубина». В Лиге чемпионов он сыграл во всех шести встречах и даже забил один гол. Угадайте, в каком матче! Уже на второй минуте игры с «Барсой» полузащитник мощно выстрелил из-за пределов штрафной и поразил «Камп Ноу». В РПЛ Александр оформил 3+2 по системе «гол+пас» в 18 матчах. Рязанцев играл за «Рубин» до 2013 года, после чего пошёл на повышение в «Зенит». В Санкт-Петербурге он звездой не стал и поехал по арендам: «Урал», «Амкар», а потом и «Химки», но уже после расставания с сине-бело-голубыми.

Сейчас: Рязанцев, как и Нобоа, всё ещё в деле. С 2019-го он выступает за московское «Торпедо» и сейчас тоже играет в РПЛ. Правда, в отличие от бывшего партнёра, Александр борется за выживание и не очень часто появляется на поле. На его счету шесть матчей в чемпионате.

Нападающий: Алехандро Домингес, 41 год

Тогда Сейчас

Тогда: аргентинец отыграл все шесть матчей в Лиге чемпионов и забил два мяча. От его ударов пострадали киевское «Динамо» и миланский «Интер». Получается, Алехандро забил половину от общего количества мячей команды (всего их было четыре). В чемпионате России набрал в 23 матчах 23 (16+7) очка по системе «гол+пас».

Сейчас: После отъезда из Казани Домингес поиграл за «Зенит», а потом ненадолго вернулся в «Рубин». Помимо этого, в его карьере были поездки в Испанию, Грецию и возвращение на родину. Сейчас Чори занимается скаутингом для греческого «Олимпиакоса» и выступает экспертом на телевидении. В сентябре сыграл за легенд «Зенита» в товарищеском матче со «Спартаком», а на следующий день посетил матч «Рубина» в Первой лиге.

Нападающий: Гёкдениз Карадениз, 42 года

Тогда Сейчас

Тогда: Карадениз — настоящая легенда «Рубина». Он играл за казанский куб вплоть до 2018 года, после чего завершил карьеру. В той Лиге чемпионов забил всего один мяч, но зато какой! Именно его удар принёс сенсационную победу на «Камп Ноу». В сезоне-2009 отыграл 25 матчей в чемпионате России, забил шесть мячей и отдал 10 голевых передач.

Сейчас: по окончании карьеры турок вошёл в штаб Курбана Бердыева в «Рубине». Зимой 2022 года Карадениз сообщил, что хочет преуспеть в роли тренера.

Тренер: Курбан Бердыев, 70 лет

Тогда Сейчас

Тогда: Бердыев дважды побеждал в чемпионате России с «Рубином», приводил «Ростов» к серебряным медалям. Обыгрывал в Лиге чемпионов «Барселону» и «Баварию», а потом поработал в Казахстане с «Кайратом», с которым завоевал Кубок страны.

Сейчас: с недавнего времени Бердыев тренирует иранский клуб «Трактор» из города Тебриз. После девяти туров команда занимает пятое место в чемпионате. Ближайший матч «Трактор» проведёт сегодня, 20 октября.