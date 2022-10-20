При Анчелотти «Золотой мяч» получили больше всего игроков. Но Карло такой не один

В понедельник Карим Бензема получил «Золотой мяч» как лучший футболист 2022 года. Француз сделал это, играя за «Реал» Карло Анчелотти. Таким образом, при этом итальянском тренере «ЗМ» получил уже четвёртый футболист. «Чемпионат» – о других коучах, умело выводящих своих подчинённых в мировой топ.

Карло Анчелотти

Анчелотти ­– живая легенда, и не может быть иначе. Карло не только первым из тренеров выиграл все топ-5 чемпионатов, но и побил кучу других рекордов.

При Карло футболисты становятся лучшими в мире. Доказательства тому – «Золотые мячи» четырёх игроков: Андрея Шевченко и Кака в «Милане», а также Криштиану Роналду и Карима Бензема в «Реале». Сильно!

Карло Анчелотти Фото: «Чемпионат»

Джованни Трапаттони

Удивительно, но это не первый случай, однако оттого он не становится менее уникальным. Также четыре футболиста брали «Золотой мяч», играя за команды Джованни Трапаттони – другого легендарного итальянского тренера. Суммарно при этом специалисте его футболисты взяли аж шесть «ЗМ», но разделились они чересчур неравномерно. Сразу три забрал Мишель Платини (единственный, кто взял приз трижды подряд), ещё по одному взяли Паоло Росси, Лотар Маттеус и Роберто Баджо.

Джованни Трапаттони Фото: «Чемпионат»

Мэтт Басби

Недалеко ушёл Мэтт Басби. Культовый тренер второй половины прошлого века не только вывел «Манчестер Юнайтед» на новый уровень. Он отметился другим важным успехом: при шотландце в течение шести лет лучшими футболистами мира трижды признавались представители «МЮ»: Деннис Лоу, Бобби Чарльтон и Джордж Бест.

Мэтт Басби Фото: «Чемпионат»

Удо Латтек

Ну и куда без немцев? Раньше игроки из Германии или представители клубов из этой страны регулярно получали «Золотые мячи». А 1970-е вообще считаются взлётом немецкого футбола. Удо Латтек – тренер-хедлайнер той эпохи и вообще один из лучших клубных специалистов в истории Европы. Три еврокубка и 11 внутренних трофеев говорят сами за себя.

Удо Латтек Фото: «Чемпионат»

Фабио Капелло

Далее – тренеры, прокачавшие по два игрока до уровня обладателя «Золотого мяча». Экс-коуч сборной России Фабио Капелло несколько раз приходил в «Милан», и дважды при нём игроки становились топ-1 в мире. Джордж Веа, между прочим, был первым представителем не из Европы, кто удостоился «Золотого мяча». Ну а «ЗМ» для Марко ван Бастена не стал чем-то удивительным, ведь за карьеру он трижды возьмёт эту награду.

Фабио Капелло Фото: «Чемпионат»

Луис Карнилья

Звёздный талант Альфредо Ди Стефано был огранён как раз-таки Луисом Карнильей – аргентинским тренером, который в Испании даже не играл. Но благодаря яркой работе с «Тулоном» и «Ниццей» он получил предложение возглавить «Реал». А дальше – два Кубка европейских чемпионов и звание главной команды страны. Как итог – три года подряд лучшими в мире признавались игроки «Реала».

Луис Карнилья Фото: «Чемпионат»

Арриго Сакки

Арриго Сакки – один из величайших тренеров в истории европейского футбола. Именно его тактические идеи стали определяющими в конце 1980-х и в течение 1990-х. Видение футбола Сакки кристаллизовалось не только в титулы «Милана», но в «Золотые мячи» для его игроков.

Арриго Сакки Фото: «Чемпионат»

Первый испанец в списке. С кем только Висенте дель Боске не работал, но след в истории оставил как тренер «Реала» и в дальнейшем сборной Испании. Легендарный в прошлом игрок мадридцев стал не менее легендарным тренером – именно при нём случился самый результативный отрезок в период «Галактикос». А «Золотые мячи» для Луиша Фигу и Роналдо тому лишь подтверждение.

Висенте дель Боске Фото: «Чемпионат»

Валерий Лобановский

Не обошлось и без советского гения – Валерия Лобановского. При нём киевское «Динамо» не просто вышло за рамки СССР, но и пробилось на мировой уровень – это доказывают три еврокубковых трофея. А «Золотые мячи» Олега Блохина и Игоря Беланова довели количество данных трофеев для советских футболистов до трёх (первым был Лев Яшин).

Валерий Лобановский Фото: «Чемпионат»

Анчелотти — единственный действующий тренер, при ком разные игроки брали «ЗМ»

Отсутствие яркой интриги в гонке за «Золотой мяч» на протяжении полутора десятков лет сделало свое дело – сейчас просто нет тренеров (кроме Анчелотти), кто привёл к «ЗМ» хотя бы двух игроков. Да и то все, кто в списке с единичкой – просто потому, что в их командах играли Месси и Роналду: Гвардиола, Зидан, Энрике, Почеттино – все должны благодарить Лео или Криштиану.

А у некоторых больших тренеров вроде Моуринью, Клоппа, Симеоне или Тухеля вообще ни одного игрока с «Золотым мячом». Если Холанд выдаст чудо-сезон, а «Ман Сити» выиграет ЛЧ и АПЛ, Пеп может вырваться из унылого списка наверх. А вот остальные – большой вопрос.