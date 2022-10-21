«Понимал, что проиграю выборы». Легендарный Видич объявился после долгих лет молчания

В мае 2015-го Неманья Видич сыграл последний матч в карьере. «Интер», стадион «Сан-Сиро», в соперниках «Ювентус» – разве можно придумать что-то лучшее для красивого финала? Правда, на тот момент он не знал, что это конец. После «Юве» серб полгода залечивал травмы, пытался тренироваться, но в январе 2016 года завершил карьеру. Следующие шесть лет его жизни пронеслись очень быстро: посол «МЮ», менеджерские курсы УЕФА для бывших футболистов, получение лицензии PRO для тренерства. Параллельно – отказ от крупного ТВ-контракта в Англии, отказ от работы в «Локо» в штабе Николича. И отказ от публичности.

Первые пару лет после завершения карьеры Неманья жил в Италии. А в 2020-м вернулся с семьёй в Сербию. В июне 2022-го появился реальный шанс вспомнить, как Видич хотя бы выглядит. «Спартак» анонсировал его появление на матче легенд в Петербурге. Но как выяснилось позже, защитник дал предварительное согласие, а потом отменил поездку. Причина – занятость в бизнесе. Бывший игрок «Спартака» занимается строительством и развитием отелей на Балканах. Он очень не любит об этом говорить, но хотя бы не отрицает факт вовлечённости.

В 2022-м Видич дал два больших интервью. Первое – весной, изданию The Athletic – там была куча фактуры про время в «Манчестер Юнайтед», однако почти ничего о собственном будущем. Ранее серб говорил, что хотел бы тренировать. И якобы даже получал предложение от «МЮ» возглавить команду U23. Но проект его не впечатлил.



«Больше нет менеджеров, теперь есть только тренеры, – говорил он BBC ещё в 2018 году после получения лицензии. – Мне же хочется быть настоящим менеджером. У Алекса Фергюсона получалось легко совмещать две работы. Мы смотрели на него и думали, что хотим делать так же. Но потом я поехал играть в Италию. Там всё было иначе. Я понял, какую власть имеют игроки, как много зависит в их действиях от денег. Когда я был игроком, даже не думал, что могу использовать возможности в зависимости от количества нулей в контракте. Не представлял, что могу быть выше менеджера. Я уважал его. Для меня это был одновременно тренер, менеджер, генеральный директор, владелец».

Неманья Видич Фото: Alex Livesey/Getty Images

Естественно, в «МЮ» ему никто бы не дал подобной власти даже на уровне команды U23. В Сербии же считали, что он мог возглавить «Црвену Звезду», но тоже мимо. По слухам, Видич не особо готов к компромиссам в отношении собственной работы. И ставит чёткие границы, что делает он, а что остальные. Не всем руководителям это подходит. Но принципы для сербской легенды превыше всего.



Пару дней назад на портале Sportal.blic.rs вышло ещё одно интервью с Видичем. И там есть два важных момента. Первое – он ещё раз рассказал, что продолжает вкладывать в себя, но не работает в футболе.

Неманья Видич экс-защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» «Бизнес не имеет ничего общего со спортом, поэтому я бы не стал об этом говорить. Конечно, у меня есть связь с футболом, в основном с «Манчестер Юнайтед». У меня прекрасные отношения с людьми в клубе. С другой стороны, теперь я учусь в магистратуре под эгидой УЕФА, часто путешествую и постоянно получаю знания для работы менеджером на самом высоком уровне. Также я успешно прошёл образовательную программу для лицензии PRO. Какой следующий шаг – тренерство или менеджерство? Не могу сказать. Надо посмотреть, что будет дальше».

Но, кажется, Неманья рассказывал об этом не просто так. Ведь бóльшая часть беседы посвящена выборам на пост президента сербского футбольного союза. Видича называли одним из кандидатов. Но в итоге он не стал им даже юридически. Что явно не понравилось бывшему футболисту: «Многие люди из мира футбола спрашивают, почему я не помогаю сербскому футболу и не баллотируюсь в президенты на предстоящих выборах. У меня было желание это сделать. Хоть и осознавал, что проиграю. Но в итоге не смог баллотироваться исключительно по процедурным причинам, которые в компетенции местной федерации.

Согласно уставу, кандидатуры в президенты могут быть предложены исполнительным советом соответствующей территориальной футбольной ассоциации, лиги или пятью делегатами. Понятно, что регионы и лига близки к Футбольной ассоциации Сербии, и я не смогу получить там поддержку. Что касается делегатов, то я даже не имею возможности поговорить с ними. Мне просто не сообщают, кто эти люди. Я не юрист, но стоит разобраться, насколько эта избирательная кампания в принципе легитимная. Предполагаю, что при любых обстоятельствах избирательная комиссия нашла бы способ отклонить мою кандидатуру», – сказал бывший футболист.

Оставшаяся часть интервью – критика футбольных чиновников, боссов сербских клубов, которые, по мнению Видича, транжирят деньги, вместо того чтобы тратить их по назначению. Вполне себе политические заявления, которые делают Неманью серьёзной фигурой для сербского истеблишмента. Понятно, что с учётом статуса невозможно будет постоянно игнорировать его слова. Рано или поздно придётся их принять и дать легендарному защитнику какую-то должность. Но на скромную он точно не согласится, учитывая амбиции. Либо Неманья бросит всё в Сербии и поедет тренировать. Чувствуется, что Видич, которому сегодня исполнился 41 год, соскучился – ему хочется вернуться в футбол, но в действительно важном качестве.