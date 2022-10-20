Екатеринбуржцы заканчивали матч вдевятером. Но это не помешало Гончаренко одержать пятую победу подряд!

Самый безумный матч года в России! 108 минут, драка и голы-близнецы — что это было?!

15 августа Виктор Гончаренко вернулся в «Урал». До его прихода екатеринбургский клуб набрал всего одно очко после пяти туров РПЛ и занимал последнее место в турнирной таблице. Но 45-летний тренер всё изменил.

Сначала «Уралу» пришлось непросто – поражения «Пари НН» (0:1) и «Зениту» (0:4), но затем команда выдала невероятную серию, выиграв пять матчей из восьми в чемпионате и Кубке России. Первой победной игрой для Гончаренко стал матч с «Сочи» в кубке 31 августа. А сегодняшняя победа над южанами – уже пятая подряд во всех турнирах! Теперь «Урал» точно сыграет в следующем этапе Кубка.

Первый тайм прошёл в равной борьбе. «Сочи» и «Урал» нанесли четыре точных удара на двоих, три из которых завершились голами. На 26-й минуте Юрий Газинский замкнул дальнюю штангу после подачи с углового, забив первый гол за команду – 1:0.

Через девять минут уже Игорь Юрганов продемонстрировал в чужой штрафной, что тоже умеет классно играть головой – 1:1.

На 39-й минуте Юрий Газинский оформил дубль. «Урал» просто скопировал свой первый гол. Как же классно у Гончаренко работают стандарты!

Главный момент встречи произошёл после перерыва. Рай Влут забил третий гол «Урала», но в моменте с забитым мячом получил травму. И заодно нанёс её вратарю «Сочи» Денису Адамову.

Нидерландец въехал голкиперу коленом в голову, а затем неудачно приземлился на руку. Влут покинул поле на носилках. Сразу после столкновения у него сводило ноги.

Адамов же покинул газон в сопровождении врачей «Сочи» – у него подозрение на сотрясение мозга. Вместо травмированных игроков на поле появились вратарь Николай Заболотный («Сочи») и Юрий Железнов («Урал»).

«Сочи» атаковал весь второй тайм, сделал семь ударов, но забил всего один – на 84-й минуте окончательный счёт установил Никита Бурмистров – 2:3.

Из-за травм в третьем голе «Урала» главный судья Иван Сиденков добавил 10 минут ко второму тайму, но они превратились в 17. В добавленное время началась серьёзная потасовка между игроками двух команд, которая закончилась дракой! В результате – три жёлтые карточки и вторая жёлтая (красная) нападающему «Урала» Алексею Каштанову. Через семь минут «Урал» вообще остался вдевятером – вторую жёлтую получил Рамазан Гаджимурадов за жёсткий отбор.

Победа 3:2 оставляет «Урал» на втором месте в группе с девятью очками (столько же очков у ЦСКА). «Сочи» же, похоже, займёт четвёртое место – у клуба 0 очков после четырёх игр.