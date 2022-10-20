Лёгкая победа «Зенита» превратилась в нервотрёпку. Ещё и Семак взбесил собственного игрока

Мостовому очень не понравилась обратная замена. А «Крылья» смогли вернуться в игру, когда казалось, что это невозможно.

В этом сезоне «Зенит» выдаёт рекордные показатели в РПЛ, но в Кубке России почему-то выступает гораздо хуже. После трёх туров группового этапа у чемпиона было всего три очка в активе, поэтому победить «Крылья Советов» было критически важно. С задачей «Зенит» справился, но не без приключений.

«Зенит» принялся душить «Крылья» буквально с первых секунд матча. Самарцы практически не пересекали центральную линию, а о полноценных контратаках и речи не шло. Гол был вопросом времени, и на 17-й минуте он всё-таки случился.

«Зенит» изящно разрезал оборону соперника с помощью двух передач, а Клаудиньо без помех покатил на пустые ворота Ивану Сергееву. Тот, кстати, не стал праздновать — всё же именно в «Крыльях» он стал звездой.

«Зенит» в первом тайме не был безжалостным и словно играл не на сто процентов, но этого было более чем достаточно. «Крылья» никак не могли ответить достойно, поэтому Михаил Кержаков отдыхал. При этом «Зенит», имея все инструменты для атак, в большинстве случаев подбирался к воротам через правый полуфланг — именно оттуда приходили практически все моменты. И именно туда стягивались Клаудиньо и Малком.



В перерыве «Крылья» попытались перестроиться и произвели две замены: вышли Георгий Зотов и Александр Коваленко. Но у «Зенита» были свои планы. На этот раз чемпион не стал затягивать и забил на первой же минуте второго тайма. Деян Ловрен красиво забросил вперёд, а Вендел ассистировал Сергееву. Дубль нападающего в ворота бывшей команды!

Второй гол, кажется, немного расслабил «Зенит», и «Крылья» поспешили этим воспользоваться. В течение пары минут самарцы провели две классные атаки: в первом случае Владимир Хубулов зарядил по трибунам с острого угла, а во втором Кержакову пришлось впервые вступить в игру после удара под перекладину от Артёма Соколова.

Всё шло к лёгкой победе «Зенита», но во второй половине тайма внезапно стало веселее. У «Крыльев» вышел 17-летний Сергей Пиняев и на 79-й минуте сделал идеальную подачу, а Александар Чиркович замкнул.

Помимо минимального разрыва в счёте, у «Зенита» возникла ещё одна проблема. Андрей Мостовой, вышедший на замену на 61-й минуте, чем-то не устроил Сергея Семака. Вместо вингера вышел Мантуан. Мостовой же начал спорить с Семаком, а затем ушёл в раздевалку. Неужели конфликт в главной команде России?



Концовка матча получилась нервной для «Зенита», но победный счёт сохранился. Хотя, учитывая первый тайм, сложно уместить в голове тот факт, что в этом матче вообще возникла интрига.

«Зенит» — «Крылья Советов» Фото: fc-zenit.ru

После матча Семак быстро объяснил обратную замену Мостового, а заодно отреагировал на то, как взбесился футболист:

— Андрей хотел спросить, почему его заменили. Такие вещи можно и нужно решать в раздевалке после матча. Что касается замены, нужно было дать меньше игрового времени Ване Сергееву. Надо было усилить атаку, были два игрока: Мантуан и Бакаев. Была дилемма, кого выпускать — Малкома или Мостового — но Малком был активнее. Чтобы игроки вышли на свои позиции, заменили Андрея, а в атаку отправился Малком.



Реакция на уход Мостового в раздевалку? Нормально отреагировал — это эмоции. Все мы когда-то ошибаемся. Считаю, это ошибка Андрея. Я с ним поговорю.

Так или иначе «Зенит» прервал аномальную серию в Кубке России. После двух поражений подряд команда Семака взяла три очка и сравнялась по этому показателю с «Крыльями». И если со «Спартаком» всё понятно (первое место, 12 очков), то борьба за вторую строчку ещё впереди.