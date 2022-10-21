Есть прогноз на победителя «Золотого мяча» 2023 года! В списке претендентов экс-звезда РПЛ

Всего несколько дней назад стал известен обладатель «Золотого мяча», а уже появился список претендентов на награду в следующем году. Goal.com составил рейтинг, основываясь на выступлении футболистов в нынешнем сезоне. В статистике указаны голы и результативные передачи игроков в матчах за клубы и сборные.

Кто не попал в десятку

20. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд)

19. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид)

18. Коди Гакпо (ПСВ)

17. Рафаэл Леау («Милан»)

16. Лерой Зане («Бавария»)

15. Хвича Кварацхелия («Наполи»)

14. Садио Мане («Бавария»)

13. Габриэл Жезус («Арсенал»)

12. Джамал Мусиала («Бавария»)

11. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

10. Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Статистика в сезоне-2022/2023: 7 голов, 3 ассиста

Фил Фоден Фото: Michael Regan/Getty Images

Фодену всего 22 года, но он играет словно футболист с огромным опытом. По всей видимости, англичанин наладил взаимопонимание с Холандом. Недавнее манчестерское дерби показало, насколько они могут быть эффективны, играя рядом друг с другом. Теперь задача Фодена — перенести свои успехи на выступление в сборной Англии. Чемпионат мира в Катаре может стать важным этапом в жизни Фила.

9. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Статистика в сезоне-2022/2023: 11 голов, 4 ассиста

Мохамед Салах Фото: Julian Finney/Getty Images

Старт сезона получился для Салаха не самым простым, однако последняя неделя словно вдохнула в игрока новую жизнь. Сначала он отметился хет-триком в Лиге чемпионов, а затем оформил победный гол в матче с «Манчестер Сити» (1:0). Есть ощущение, что во второй половине сезона египтянин может прибавить. С другой стороны, Салах точно не сыграет на чемпионате мира, а это означает, что его шансы на получение «Золотого мяча» не слишком велики.

8. Карим Бензема («Реал» Мадрид)

Статистика в сезоне-2022/2023: 5 голов, 1 ассист

Карим Бензема Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Бензема получил травму на старте нового сезона, что сказалось на его статистике. Впрочем, «Реалу» по силам пройти далеко в каждом из турниров, поэтому у Карима будет время, чтобы вернуть себе прежние кондиции. Если сборная Франции подтвердит статус сильнейшей сборной мира, то у Бензема наверняка появится возможность побороться за второй «Золотой мяч».

7. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

Статистика в сезоне-2022/2023: 2 гола, 12 ассистов

Кевин Де Брёйне Фото: Michael Regan/Getty Images

Де Брёйне уже несколько лет посягает на рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон. Он повторил достижение Тьерри Анри, однако присутствие Эрлинга Холанда может сделать бельгийца единоличным обладателем рекорда. Кевин по-прежнему остаётся одним из лучших креативных полузащитников в мировом футболе. Для сборной Бельгии важно, чтобы Де Брёйне сохранил высокий уровень на ЧМ в Катаре. У нынешнего поколения это чуть ли не последняя попытка выиграть крупный международный турнир.

6. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид)

Статистика в сезоне-2022/2023: 7 голов, 5 ассистов

Винисиус Жуниор Фото: Denis Doyle/Getty Images

Люди, считавшие успех Винисиуса в прошлом сезоне случайным, ошиблись. Он уже зарекомендовал себя как один из самых опасных атакующих футболистов в мире. Невероятная скорость плюс значительно прокачанная реализация превратили Винисиуса в кошмар для фланговых защитников. Этот сезон может стать для игрока ещё лучше предыдущего, а это о многом говорит. Ко всему прочему вингеру «Реала» почти гарантировано место в стартовом составе сборной Бразилии.

5. Роберт Левандовски («Барселона»)

Статистика в сезоне-2022/2023: 14 голов, 4 ассиста

Роберт Левандовски Фото: Alex Caparros/Getty Images

Левандовски сменил клуб, но это не сказалось на его результативности. Если он продолжит в таком же ключе в течение всего сезона, то войдёт в число претендентов на «Золотой мяч». Правда, шансы Роберта резко сократится, если «Барселона» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. А вероятность этого очень высока. Можно компенсировать это успешной игрой на чемпионате мира, но сборная Польши не блещет на последних крупных турнирах.

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Статистика в сезоне-2022/2023: 21 гол, 3 ассиста

Эрлинг Холанд Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Холанд проводит старт сезона как главный претендент на «Золотой мяч», но Goal пока ставит его лишь на четвёртое место. Сайт подчёркивает, что Эрлинг был бы первым, не проходи в этом году чемпионат мира. Сборная Норвегии, как известно, пролетела мимо турнира, и это огромный минус для игрока. Сейчас Холанд демонстрирует пугающую результативность и бьёт один рекорд за другим. Однако мундиаль в Катаре окажет влияние на результаты в голосовании за «Золотой мяч». Не исключено, что все конкуренты Холанда провалят турнир, и тогда его шансы возрастут. Пока норвежцу остаётся лишь забивать и следить за развитием событий в Катаре.

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Статистика в сезоне-2022/2023: 13 голов, 1 ассист

Килиан Мбаппе Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Разговоры о будущем Мбаппе никуда не исчезнут в течение всего сезона. Конечно, это отвлекает не только футболиста, но и клуб. Непонятно, как Килиан сыграет в таких условиях, ведь весь футбольный мир будет пристально следить за ним в течение ближайших месяцев. Какие-то ответы даст предстоящий чемпионат мира. Сборная Франции приедет в Катар для защиты чемпионского титула. Ей потребуется гораздо больше усилий от Мбаппе, чем он приложил на Евро-2020.

2. Неймар («ПСЖ»)

Статистика в сезоне-2022/2023: 13 голов, 11 ассистов

Неймар Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Неймар не попал в шорт-лист на «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона. Сейчас ему уже за 30, и многие могли подумать, что лучший этап в карьере нападающего уже позади. Пока самый дорогой футболист в истории получает удовольствие от игры в нынешнем сезоне. В следующем месяце он поедет в Катар как лидер одного из фаворитов ЧМ-2022 — сборной Бразилии. В случае успешного выступления нападающий увеличит шансы на получение «Золотого мяча». Возможно, разговоры о том, что Неймар сдаёт, сильно преувеличены.

1. Лионель Месси («ПСЖ»)

Статистика в сезоне-2022/2023: 12 голов, 8 ассистов

Лионель Месси Фото: Aurelien Meunier — PSG/PSG via Getty Images

Месси не попал в тридцатку претендентов на «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона. Такое решение не вызвало ожесточённых споров, хотя всё равно стало неожиданностью, с учётом солидного резюме игрока. Правда, есть ощущение, что это был единичный случай. Новый сезон Месси начал гораздо лучше предыдущего. Впрочем, многое зависит от того, как Лео проявит себя на предстоящем чемпионате мира.

Нынешняя сборная Аргентины выглядит очень хорошо с точки зрения командного духа. Ранее Месси сообщил, что мундиаль в Катаре — последний в его карьере. Нет сомнений, что при таком раскладе действующие победители Кубка Америки сделают всё, чтобы добраться до звания лучшей сборной мира. Если это произойдёт, то в коллекции Месси, скорее всего, появится восьмой «Золотой мяч».