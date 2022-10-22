«Краснодар» наконец прервал неудачную серию в РПЛ. Но потерял важнейшего легионера

«Краснодар» успешно провёл выездной матч 14-го тура РПЛ с «Пари НН». Благодаря этой победе команда Александра Сторожука закрепилась на пятой строчке в таблице.

Любопытно, что команды уже играли друг с другом три дня назад. Тогда кубковая встреча завершилась победой нижегородцев (1:0) благодаря голу Шильцова в начале второй половины. Оба тренера ожидаемо произвели несколько перестановок в составе. Галактионов удивил тем, что оставил в запасе капитана Кирилла Гоцука. До сегодняшнего дня защитник «Пари НН» не пропустил ни одной минуты в 13 матчах сезона в РПЛ.

В отличие от кубкового матча, «Краснодар» на этот раз отметился голом. Волков перехватил мяч у своей штрафной площади, дотащил его до чужой половины поля и отправил в прорыв Кордобу. Колумбиец просочился вдоль линии ворот, обыграв попутно Каккоева, и прострелил на Ахметова — полузащитнику оставалось не промахнуться по пустым воротам. Обращают на себя внимание неудачные действия обороны хозяев. Три футболиста «Пари НН» так и не остановили Кордобу, а потом никто не накрыл Ахметова. Кстати, мяч до Ильзата дошёл вследствие рикошета.

Последние минуты первого тайма оказались тревожными для болельщиков «Краснодара». Майга влепил сзади по ноге Олусегуну, а нападающий гостей ещё и неудачно приземлился при падении. Арбитр Казарцев наградил игрока «Пари НН» жёлтой карточкой, а нигерийцу долго оказывали помощь. Олусегун сам поднялся с газона и вернулся на поле, но почти сразу же оказался на газоне, а тренерский штаб гостей подготовил замену. В перерыве вместо нападающего вышел Ионов. Кстати, Олусегун забил четыре мяча в этом сезоне РПЛ — с таким результатом он занимает второе место в списке лучших снайперов команды. Лучше результат только у Сперцяна (девять голов).

Майга на этом не успокоился и в начале второго тайма оставил хозяев в меньшинстве. Полузащитник пошёл в жёсткий стык и наступил на голеностоп Сперцяну. Казарцев показал африканцу вторую жёлтую карточку и отправил в раздевалку. Хозяева оказались в непростом положении, поскольку обязаны были идти вперёд, хоть и остались вдесятером.

У нижегородцев был неплохой момент в середине второго тайма. Пенчиков прострелил в центр штрафной на Сулейманова, но удар Тимура в угол отразил Сафонов. А уже в добавленное время Казарцев оставил «Пари НН» вдевятером. Кордоба влетел в Каккоева, а Никита сзади ударил соперника по ногам. Арбитр не заметил нарушения в режиме реального времени, но затем показал красную карточку после просмотра повтора.

На седьмой добавленной минуте точку в матче установил Кордоба. Колумбиец умчался от Масоэро, вошёл в штрафную и пробил между ног вратарю. Почти сразу после этого Казарцев дал финальный свисток.

«Краснодар» прервал серию из трёх матчей без побед и закрепился на пятом месте в таблице РПЛ. Команда Сторожука приблизилась к «Ростову», ЦСКА и «Спартаку». Впрочем, у каждого из этих клубов есть по одному матчу в запасе.