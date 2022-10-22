«Ливерпуль» колбасит. Как он умудрился победить «Сити», но влететь худшему клубу АПЛ?

Прошлый чемпионат «Ливерпуль» закончил ударно и до последнего тура боролся за титул. В 18 последних турах команда Клоппа добилась 16 побед и два раза сыграла вничью. Трофей ускользнул, но команда была на ходу. В этом же сезоне «Ливерпуль» стартовал крайне волнообразно. Команда выглядит какой угодно, но точно не стабильной.

Неделю назад по делу обыграли «Сити», а теперь уступили худшей команде АПЛ. Точнее, худшей до матча с «Ливерпулем». Благодаря этой победе «Ноттингем Форест» поднялся с 20-го на 19-е место.

Самое удивительное, что скромный «Форест» выглядел не хуже «Ливерпуля». Пускай даже на своём поле. Не было такого, что хозяевам просто повезло. Они дважды попали в штангу, а ещё несколько раз спасал Алисон – лучший игрок своей команды в этот день. Хотя моменты и у «Ливерпуля», конечно, были. Несколько раз в выгодной ситуации не смог разобраться Салах. Он сейчас вообще является символом нестабильного «Ливерпуля». Хет-трик в Лиге чемпионов, шикарный гол в ворота «Сити», но при этом практически в каждом матче умудряется упустить множество моментов.

Салах снова запарывает все моменты Фото: Michael Regan/Getty Images

При желании можно объяснить поражение «Ливерпуля» травмами. Тьяго действительно крайне важен для команды в середине поля, ну а Гомес в центре защиты опять косячил. Конечно, не как в Неаполе, но единственный гол был забит после штрафного, который глупейшим образом подарил «Форесту» именно Гомес. И всё же даже таким составом «Ливерпуль» (всё ещё наполненный звёздами) должен разбираться с соперником (у которого главная звезда – Лингард).

У «Ливерпуля» в этом матче аж 75% владения мячом, но при этом по ударам в створ получилось 7:7. Из-за того, что у «Фореста» футболки красного цвета, можно было даже усомниться в какой-то момент, какая из команд – «Ливерпуль».

На старте сезона буксовал не только «Ливерпуль», но и «МЮ», и «Челси». Однако по состоянию на сегодня только команда Клоппа выпала из топ-6. По потерянным отставание от первого места составляет уже 14 очков. Похоже, «Ливерпуль» выходит из борьбы за титул уже после 11-го тура. Конечно, всякое может случиться, но, судя по всему, команда борется уже именно за попадание в лигочемпионский топ-4.