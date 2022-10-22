Карпин должен был прервать серию неудач и обойти «Спартак». Но под конец вмешался судья

«Ростов» в большинстве упустил победу над «Факелом» на 97-й минуте и упустил возможность обойти «Спартак».

За атмосферу в Воронеже можно простить всё – любое качество футбола. В заявках команд Дмитрия Пятибратова и Валерия Карпина не было ни одного легионера, и мы увидели российский футбол таким, каким его представляем в исполнении наших игроков. Много бега, борьбы, простых решений и брака. Собственно, игра и началась с сурового единоборства, в котором неожиданно вышедший в тройке центральных защитников Евгений Шляков заехал рукой по лицу оппоненту. И даже жёлтой карточки за это не получил!

«Ростов» при развитии атак затруднял игру без мяча двум нападающим «Факела» за счёт привычных уже ходов: опорник Данил Глебов опускался ниже центральных защитников, либо голкипер Сергей Песьяков выбегал с мячом за пределы своей штрафной – выше игроков обороны. Наверное, однажды случится так, что Песьяков сам дотащит мяч до чужой штрафной и, быть может, забьёт. Но в Воронеже до этого не дошло – ростовчане, как обычно, надеялись на штрафные и угловые Даниила Уткина и кроссы на Николая Комличенко. У Уткина не очень получались стандарты, за исключением эпизода на 10-й минуте, когда Комличенко опасно бил головой после его подачи.

Зато стандарт «Ростова» едва не принёс гол «Факелу». Воронежцы убежали в контратаку, которая завершилась тем, что Даниил Прохин сфолил на Романе Акбашеве. Многовато ошибок в «Ростове» у одного из самых многообещающих российских центральных защитников. Но выручил Песьяков – отразил плохой удар Максима Максимова. А гол добившего мяч в сетку Ираклия Квеквескири был справедливо отменён, поскольку полузащитник поспешил вбежать в штрафную.

В равных составах «Факел» был не хуже, а потом произошёл очередной в этом сезоне дискуссионный эпизод с фолом на Комличенко. После просмотра повтора судья Павел Шадыханов удалил с поля Олега Дмитриева, въехавшего в центрфорварда сборной России в подкате. Возможно, принимая решение, Шадыханов держал в голове жалобы Карпина на то, что судьи перестали фиксировать нарушения на Комличенко, но красную карточку трудно оспорить – напрасно Дмитриев поднял ногу.

После перерыва Карпин, имея численное преимущество, внезапно перешёл на тройку в центре обороны. Впрочем, благодаря высоким позициям крайних защитников «Ростов» создавал 3-4-3 в атаке, а движение игроков впереди фактически размывало схему. «Факел» и вдесятером выдавал эпизоды с высоким прессингом, но воронежцы увлеклись и пропустили. Началась голевая атака ростовчан с обычной длинной передачи. Потом Акбашев и Кирилл Суслов прозевали рывок Глебова, который забил классный гол на индивидуальном мастерстве.

В целом план Карпина на второй тайм работал – вдесятером у «Факела» не получалось убегать в быстрые атаки после длительных отрезков игры без мяча. До 87-й минуты хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот Песьякова. «Ростов» должен был забить второй гол и тем самым обеспечить себе спокойную концовку. Самый опасный момент пришёл опять же со стандарта, исполненного, правда, не Уткиным, а Дмитрием Полозом. Очень красивый сейв совершил арендованный у «Спартака» Илья Свинов. Глебов мог добавить к голу заработанный пенальти. Капитан «Ростова» получил по ногам от Квеквескири, но судьи приняли спорное решение не назначать 11-метровый.

А в концовке «Факел» совершил чудо! У команды Пятибратова вдруг открылось второе дыхание, воронежцы прижали ростовчан и заработали ещё один пенальти. Карпин наверняка опять пожалуется на судейство, но он вынужден будет признать – Евгений Чернов сыграл рукой. Шадыханов разглядел это только благодаря повтору. Второй 11-метровый Песьяков не отбил.

Для «Факела» эта ничья стала пятой подряд под руководством Пятибратова. С новым тренером команда пока не проигрывает в РПЛ.