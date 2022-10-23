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Как выглядели в молодости известные футбольные тренеры: Симеоне, Анчелотти, Венгер, Аллегри, Сёмин — тест

Угадаете тренера по фото, когда он был ещё футболистом? Тест!
Полина Куимова
Угадаете тренера по фото?
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15 вопросов о культовых и не очень личностях.

Пока футбольные матчи этого воскресенья не начались, предлагаем немного позалипать в мини-квиз. На этот раз предлагаем угадать тренера, загаданного по его фото в молодости.

Что дано:

– 15 вопросов;
– каждый вопрос сопровождается фотографией тренера в молодости, когда он ещё сам играл, – нужно посмотреть на неё и выбрать из двух вариантов ответа ту фамилию, чей обладатель загадан в вопросе;
– в тесте есть как европейские тренеры, так и российские;
– временных рамок нет;
– уровень сложности – по нарастающей;
– на некоторых фото нужный человек (тот, который загадан) обведён в кружок – будьте внимательны!

Если вам понравился такой формат, дайте знать. Будем рады подготовить ещё один вариант похожего квиза!

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