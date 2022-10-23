Угадаете тренера по фото, когда он был ещё футболистом? Тест!
Поделиться
15 вопросов о культовых и не очень личностях.
Пока футбольные матчи этого воскресенья не начались, предлагаем немного позалипать в мини-квиз. На этот раз предлагаем угадать тренера, загаданного по его фото в молодости.
Что дано:
– 15 вопросов;
– каждый вопрос сопровождается фотографией тренера в молодости, когда он ещё сам играл, – нужно посмотреть на неё и выбрать из двух вариантов ответа ту фамилию, чей обладатель загадан в вопросе;
– в тесте есть как европейские тренеры, так и российские;
– временных рамок нет;
– уровень сложности – по нарастающей;
– на некоторых фото нужный человек (тот, который загадан) обведён в кружок – будьте внимательны!
Если вам понравился такой формат, дайте знать. Будем рады подготовить ещё один вариант похожего квиза!
Комментарии
- 23 октября 2022
-
10:49
-
10:40
-
10:34
-
10:26
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
10:01
-
10:00
-
09:51
-
09:47
-
09:42
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
09:16
-
09:14
-
09:00
-
08:55
-
08:21
-
08:05
-
07:18
-
07:01
-
06:43
-
05:45
-
05:18
-
04:58
-
04:14
-
04:11
-
03:49
-
03:25
-
00:55
-
00:48
Партнерский контент