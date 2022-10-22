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«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1, обзор матча чемпионата Англии, 22 октября 2022 года, голы: Жоржиньо и Каземиро

Вау! «Челси» остался в миллиметрах от победы над «Юнайтед»
Григорий Телингатер
«Челси» остался в миллиметрах от победы
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Огненный матч на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» при Поттере показывает хорошие результаты, но это был тот случай, когда план на игру не сработал. В начале матча «МЮ» легко создавал моменты, и за первые 35 минут счёт по ударам был 1:6 (0:4 – в створ). Так что тренер «Челси» уже на 36-й минуте совершил замену. Никто не получил травму, просто требовалось перестроиться.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
22 октября 2022, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Жоржиньо – 87' (пен)   1:1 Каземиро – 90+4'

Вместо левого центрального защитника Кукурельи вышел Ковачич в середину поля. В результате хозяева отказались от схемы с пятью защитниками и стали играть в четыре. Сразу после этого тен Хаг принялся переставлять фишки на планшете, но замен в первом тайме от него не последовало.

Фото: Кадр из трансляции

Насытив середину поля, «Челси» выровнял игру и стал чаще создавать моменты, но Обамеянг в хороших позициях не мог зацепиться за мяч. Ну а самый убойный момент тайма остался за «МЮ» – перед перерывом Антони из отличной позиции пробил мимо. К сожалению для него, мяч оказался под правой, а не левой ногой.

У «Челси» в первом тайме запомнился разве что… Рис Джеймс, сидящий на трибуне. Травмированный защитник то ли подобрал куртку под волосы, то ли наоборот.

Фото: Кадр из трансляции

Надо отметить, что местами борьба складывалась достаточно жёстко. Пару раз футболисты потолкались во время пауз. Сначала Шоу толкнул Аспиликуэту, мешая ему ввести мяч из-за боковой, в другом эпизоде зарубились уже Маунт и Мартинес, но судья решил никого не наказывать.

Во втором тайме замены пошли уже от тен Хага. Сначала он снял с поля Санчо и выпустил Фреда. Таким образом, Бруну Фернандеш сместился на левый фланг атаки. А затем замена случилась уже далеко не по тактическим соображениям. В безобидной ситуации Варан подвернул ногу и со слезами покинул поле. Пришлось выпускать Линделёфа (Магуайра не было в заявке, если что).

Варан подвернул ногу и со слезами покинул поле

Варан подвернул ногу и со слезами покинул поле

Фото: Robin Jones/Getty Images

На 73-й минуте Чалоба попал в перекладину после углового. Фернандеш пару раз пробил издали: один раз – в створ, другой – на верхнюю трибуну. Казалось, что кто-то уже должен забить. И вот на 85-й минуте судья дал пенальти в пользу «Челси».

Фото: Кадр из трансляции

Вышедший на замену Мактоминей двумя руками обхватил Брою (также вышедшего на замену). Было похоже, что основания у арбитра действительно имелись, и VAR не нашёл причин для отмены решения главного судьи. Жоржиньо уверенно забил с «точки». Само собой, с фирменным прыжком перед ударом.

Казалось, что гол останется единственным, но победу у «Челси» отобрал Каземиро (дебютный гол за «МЮ»). После его удара головой мяч попал в штангу и лишь на какие-то миллиметры зашёл в ворота. Без повторов было не разобраться.

Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, получился идеальный счёт для конкурентов «Челси» и «МЮ», которые остались на четвёртом и пятом месте соответственно.

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