Курьёз дня в РПЛ! Футболист ЦСКА вышел на второй тайм в майке одноклубника

В воскресенье ЦСКА в рамках 14-го тура РПЛ играл на выезде с «Оренбургом». Сразу после перерыва произошёл курьёзный эпизод.

Защитник ЦСКА Милан Гаич отбегал первый тайм в футболке со своим 22-м номером, а сразу после перерыва вышел на поле с 21-м номером на спине, под которым выступает Адольфо Гайч. Видимо, защитник в суматохе перепутал игровую форму и по ошибке взял майку аргентинского нападающего. Главный арбитр матча Владислав Безбородов спустя какое-то время обнаружил неточность. Он приостановил игру и отправил серба в раздевалку за правильной футболкой.

«Оренбург» — ЦСКА, 14-й тур РПЛ Фото: Кадр из трансляции

В июле серб дал интервью «Чемпионату», в котором ответил о сходстве фамилий Гаич и Гайч: «Я никогда не слышал фамилию Гайч ни в Европе, ни в мире! Когда я приехал в Москву, мне сказали, что на футболке должно быть моё имя или буква «М», потому что в команде уже есть Гайч. Я очень удивился, подумал: «Какой ещё Гайч? Кто это? Может быть, это кто-то из Сербии? Тогда как я его не знаю?» Оказалось, что Адольфо – аргентинец. Наши с ним фамилии одинаково звучат, но, когда их пишут на русском языке, они всё-таки выглядят по-разному – у меня есть буква «И». Но всё окей, я не против».

А вот что Гаич сказал в конце августа: «Всё время пытаемся обыгрывать эту тему. Каким образом? У нас был мем с Человеком-пауком, что мы стояли вдвоём и друг на друга смотрели. Вот таким образом мы эту тему обыгрывали. Это даёт нам определённых эмоций в раздевалке». Кажется, теперь Милан запомнит фамилию аргентинского одноклубника на всю оставшуюся жизнь.