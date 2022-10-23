ЦСКА страдает. Теперь команду Федотова наказал лучший российский форвард РПЛ

Прямо сейчас матч «Оренбурга» и ЦСКА – это встреча двух лучших российских бомбардиров РПЛ. Перед игрой Владимир Сычевой и Фёдор Чалов имели по девять забитых мячей. А сегодня оба форварда оказались в старте на матч и отличились снова.

Начало игры могло стать печальным для ЦСКА. Уже на пятой минуте после подачи углового «Оренбурга» Кирилл Набабкин получил повреждение в штрафной площади. Защитник ЦСКА держался за колено, но остался на поле после вмешательства медицинского штаба.

А уже через две минуты Хесус Медина и Милан Гаич быстро разогнали атаку ЦСКА, и Чалов отправил мяч в ворота классным ударом – 1:0.

На гол Чалова «Оренбург» ответил забитым мячом… Владимира Сычевого. Вслед за форвардом ЦСКА нападающий хозяев выбил свою «десятку» – 1:1. Как видно по эпизоду, именно Кирилл Набабкин, получивший повреждение в начале матча, проиграл борьбу Сычевому. Через девять минут после пропущенного гола Иван Обляков заменил защитника ЦСКА.

Счёт 1:1 долго не продержался. Через две минуты после гола «Оренбурга» мяч после прострела Хорхе Карраскаля, рикошетом от ноги Ренато Гойковича, отправился в ворота – 1:2.

Когда счёт стал 2:1 в пользу ЦСКА, армейцы могли забить ещё два-три мяча. Но либо «Оренбургу» везло, либо спасал вратарь Алексей Кеняйкин. А после перерыва хозяева чуть было не сравняли – Габриэль Флорентин сделал шикарный заброс на Брайана Мансилью, который не смог переиграть Игоря Акинфеева.

На 55-й минуте произошёл курьёзный момент – главный судья Владислав Безбородов увидел, что у Милана Гаича не совпадают игровые номера на футболке и шортах, и отправил игрока к скамейке запасных. Защитник ЦСКА просто надел майку Адольфо Гайча, который играет под 21-м номером. А вот Милан – под 22-м.

«ОРЕНБУРГ» — ЦСКА, 14-Й ТУР РПЛ Фото: Кадр из трансляции

На 61-й минуте Саша Зделар нарушил правила на Ренато Гойковиче в своей штрафной. После просмотра VAR Владислав Безбородов поставил пенальти, а игроку ЦСКА показал жёлтую карточку. К мячу подошёл Владимир Сычевой и оформил дубль, исполнив 11-метровый удар в стиле Бруну Фернандеша – 2:2. Этот гол стал 11-м для форварда «Оренбурга» в сезоне – он сравнялся с Квинси Промесом в гонке бомбардиров.

После ничейного счёта игра была равной. ЦСКА однажды спас Игорь Акинфеев, а Кеняйкин взял сильный удар Облякова, которому выкатили на ровно на 11-метровую «точку». Владислав Безбородов добавил семь минут ко второму тайму, но они не помогли выявить победителя. Итоговый результат – 2:2. ЦСКА догоняет «Спартак» по очкам (26), но рискует опуститься на четвёртое место после матча красно-белых с «Химками». Армейцы не могут победить уже четвёртую игру подряд (чемпионат + Кубок). «Оренбург» же остаётся на девятом месте с 19 очками.