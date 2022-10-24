«Брак по расчёту». Почему фанаты «ПСЖ» активно топят за женскую команду

У женского «ПСЖ» одна из лучших поддержек в мире, команду провожают на матчи огненными шоу, а на стадионе никогда не бывает тихо.

«Лион» продолжает оставаться сильнейшей французской командой в мире, но «ПСЖ» создаёт ему активную конкуренцию — как в чемпионской гонке, так и по популярности среди фанатов.

Парижские ультрас известны по всему миру. Boulogne Boys, Kop of Boulogne и другие активные группировки болельщиков «ПСЖ» здорово пошумели в начале 2000-х. После ряда громких столкновений с летальными исходами французские власти попытались блокировать их разборки. В 2010 году, после смерти одного из болельщиков, получившего травму головы около стадиона, бывший президент «ПСЖ» Робен Лепру при участии министра внутренних дел Франции был вынужден подписать указ о бане на деятельность пяти крупнейших фанатских группировок. Около 13 тысяч болельщиков больше не могли попасть на матчи мужской команды как на «Парк де Пренс», так и на выезде.

Болельщики «ПСЖ» Фото: Aurelien Meunier — PSG/PSG via Getty Images

Многие стали поддерживать другие парижские клубы, но две группировки (Liberté Pour les Abonnés и Naurecia) заметили, что указ не распространяется на матчи женского «ПСЖ». Так 300 активных болельщиков стали приходить на игры PSG Fémenine. СМИ писали, что даже такое небольшое количество ультрас создавало эффект заполненного стадиона.

Женский «ПСЖ» сразу начал выражать поддержку активным болельщикам, говоря о необходимости отменить бан и вернуть фанатов на «Парк де Пренс». Ультрас ценили то, что игроки намного более открыты к фанатам, чем в мужской команде, и то, что они благодарят их за поддержку после каждой игры. Так на стадионе «Жан-Буэн» стали появляться баннеры, громкие песни, скандирование и пиротехника.

Футболистки «ПСЖ» благодарят болельщиков после матча Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

В 2016 году запрет на посещение матчей мужского «ПСЖ» для активных фанатов был снят, но болельщики не отвернулись от женского состава. Они продолжили ходить на матчи, сформировав группу Collectif Ultras PSG.

Одни из самых известных перформансов случились в 2017 году: почти 20 тысяч человек пришли на домашний полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Барселоной». Также фанаты устроили яркий выезд на финал в Кардифф, где «ПСЖ» встречался с принципиальным соперником — «Лионом».

«ПСЖ» аплодирует фанатам Фото: Aurelien Meunier — PSG/PSG via Getty Images

Хотя СМИ называли активное присутствие фанатов на матчах женского «ПСЖ» браком по расчёту, в эту атмосферу сложно не влюбиться. Вот так, например, команда вместе с болельщиками праздновала свою победу над «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2016/2017.

Спустя многие годы болельщики «ПСЖ» продолжают оставаться одними из самых верных и страстных в женском футболе. А в сезоне-2020/2021 парижская команда завоевала долгожданное первое чемпионство, сместив «Лион».

Чемпионство «ПСЖ» в сезоне-2020/2021 Фото: Aurelien Meunier — PSG/PSG via Getty Images

Такой перформанс подготовили болельщики, провожая команду на чемпионский матч с «Дижоном» летом прошлого года.

А такая трибуна была у женского «ПСЖ» месяц назад в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со шведским «Хеккеном» (парижанки пробились в групповой этап).

Количество ультрас на играх женского «ПСЖ» намного меньше, чем у мужского состава, но они обеспечивают постоянную громкую поддержку, напоминая, что болельщики — неотъемлемая часть любого матча, в котором участвует их любимый клуб. И это круто.