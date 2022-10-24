Возрождение экс-игрока сборной России! Он закапывал свой талант из-за смены позиции

Ровно год и семь месяцев назад Ильзат Ахметов в последний раз сыграл за сборную России – 90 минут против Мальты (3:1). После этого карьера полузащитника стремительно покатилась вниз. Он проиграл конкуренцию за место в основе ЦСКА, а летом 2022-го руководство армейцев не продлило контракт с 24-летним игроком.

Поразительно, но кандидат в национальную команду, чей пик карьеры, судя по возрасту, ещё впереди, оказался не нужен своему клубу! По крайней мере, в ЦСКА либо не захотели принять условия Ахметова, либо воспользовались разногласиями при переговорах, чтобы просто избавиться от лишнего футболиста.

Казалось, вылет из ЦСКА поставит крест на карьере Ильзата как игрока сборной России. Эту мысль вроде бы подтверждали первые месяцы экс-армейца в «Краснодаре», с которым полузащитник подписал двухлетний контракт. Новичок «быков» не попадал в основу, а выходил лишь на замену – то на тайм, то всего на пять-десять минут. В результате в середине сентября Ахметов вскипел и заявил, что недоволен игровым временем в «Краснодаре» и что он «не за этим сюда приезжал».

Главный тренер краснодарской команды Александр Сторожук отреагировал на слова Ильзата.

«Каждый футболист недоволен, когда много не играет. Это нормальная ситуация, значит, есть амбиции, есть характер. Самое главное, что он работает на тренировках и доказывает. Ничего такого в его словах лично я не вижу. Каждый, кто не проходит в состав, будет недоволен своим положением… На следующий день после его интервью мы сели и поговорили, всё выяснили. Мне нравится, когда человек не соглашается со своим положением, но только при одном условии – слова нужно подтверждать делом».

Теперь Ахметов «подтверждает делом». Сыграв в этом сезоне всего около 540 минут (то есть шесть полных матчей), Ильзат уже набрал 3+2 по системе «гол+пас». Сначала он забил «Торпедо» в РПЛ, решив эпизод в штрафной соперника двумя касаниями.

Ещё через три дня отличился в игре с «Химками» в Кубке России. Полузащитник сотворил очень красивый гол. Ушёл на фланге за счёт финтов от троих защитников и пробил мимо вышедшего из ворот голкипера.

Потом в игре чемпионата с теми же «Химками» Ахметов, по сути, создал гол Максима Кутового. Опять же, за счёт дриблинга переиграл двух защитников и пробил в дальний угол. Кутовому оставалось только добить в сетку мяч, который голкипер блестяще вытащил после удара Ильзата.

Неделю назад Ахметов дважды ассистировал в матче РПЛ с «Ахматом». Эдуард Сперцян забил после впечатляющего соло новичка «Краснодара». Ильзат получил мяч на левом фланге, втащил его в штрафную, переиграв защитника один в один, и сделал передачу под удар.

Гол Михайло Баньяца – тоже результат классного прохода Ахметова. Полузащитник подобрал отскочивший мяч и в штрафной обыграл своего оппонента. Затем прострелил к линии вратарской, где ждал паса серб.

Наконец, в 14-м туре РПЛ Ахметов забил «Пари НН». Его мяч стал победным для «Краснодара». Тут многое для гола сделал Джон Кордоба, а Ильзат открылся в нужной точке на линии вратарской, дождался передачи от колумбийца и нанёс удар в касание.

На самом деле, результативных действий у Ахметова могло быть и больше. Например, в матче с «Ростовом» Ильзат попал в штангу. Оцените этот проход экс-армейца фактически с центра поля в стиле Диего Марадоны – обыграны были трое ростовчан!

Ахметов наконец-то стал выходить в основе «Краснодара». В последних двух турах РПЛ Сторожук выпускал его с первых минут. Алексей Ионов присел на скамейку.

Пожалуй, Ильзат раскрывается в «Краснодаре» ещё и потому, что возвращается к привычной роли – атакующего полузащитника. Прежде всего, флангового. Ему нужны определённая игровая свобода, право на ошибку, чтобы показать свой дриблинг, и, конечно же, пространство. Мало кто в РПЛ умеет так обыгрывать один в один, как Ахметов, поэтому нельзя закапывать талант вингера.

В ЦСКА его переделали в опорного полузащитника, он в основном играл в центре. Безусловно, у Ильзата есть качества, чтобы быть универсалом. В конце концов, играя на этой позиции, Ахметов заработал приглашение в сборную России в марте 2019-го. На эмоциях от перехода выдал мощный первый год в составе армейцев. Тогда всё выглядело так, что главный тренер Виктор Гончаренко обнаружил интересную находку.

Виктор Гончаренко экс-главный тренер ЦСКА «Ильзат – техничный и умный футболист, может хорошо исполнить у ворот. У него достаточно тонкое чувство паса, хорошо понимает игровые ситуации. Где его лучше использовать? Сложный вопрос… На фланге нужны более быстрые игроки, чем Ильзат. Наверное, ближе всего ему позиция в центре, десятого номера, хотя там игрок должен убегать за спину, а Ахметову это не очень нравится. Возможно, его идеальное место – между нападением и десятым номером».

Тем не менее не покидало чувство, что от смены позиции Ахметов скорее проиграл, чем выиграл. И его спад в ЦСКА – не только следствие травм или снижения требовательности к себе. Ильзат должен играть выше: у самой штрафной, внутри неё.

По статистике InStat, за проведённое в «Краснодаре» время Ахметов совершил уже 74 попытки обыгрыша, из которых 47 были успешными. Он имел восемь голевых моментов, нанёс 12 ударов и отдал 13 ключевых передач. За игрой Ильзата снова интересно наблюдать – это одно из приятных открытий нынешнего сезона.

В тексте использованы цитаты из интервью для «РБ Спорт» и Sport24.