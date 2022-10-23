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«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» — 1:2, АПЛ, 23 октября 2022: курьёзные голы из-за вратаря Уго Льориса, подробности

Вратарь «Тоттенхэма» привёз дважды за 9 минут! Похоже, останется на скамейке Франции на ЧМ
Григорий Телингатер
«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» — 1:2, АПЛ
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Команда Конте снова страдает из-за Льориса.

Вратарь Уго Льорис периодически чудит. Большую часть матчей проводит на высоком уровне и остаётся капитаном «Тоттенхэма», однако на этот раз он снова помог соперникам.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Уилсон – 31'   0:2 Альмирон – 40'   1:2 Кейн – 54'

В матче с «Ньюкаслом» Льорис вышел за пределы штрафной, неуклюже принял мяч бедром и столкнулся с Уилсоном. Нападающий сразу же перекинул голкипера. Льорис доказывал судье, что на нём сфолили, но VAR не обнаружил нарушения правил со стороны форварда.

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»

Фото: Кадр из трансляции

Прошло всего девять минут, и «Тоттенхэм» снова пропустил. И опять не обошлось без помощи Льориса, который неудачно ввёл мяч в игру. Пас перехватил Лонгстафф, который отдал голевую передачу Альмирону. Хотя нужно отметить, что до двух ошибок вратарь «Тоттенхэма» сделал пять сейвов.

35-летний Льорис провёл 139 матчей за сборную Франции и в том числе играл в финале ЧМ-2018 (где, кстати, допустил грубую ошибку). Однако в последних матчах сборной Франции он уже не играл. Главный тренер Дидье Дешам предпочитал Ареола из «Вест Хэма» Меньяна из «Милана». В том числе из-за повреждения Льориса. А в июне он был здоров, но играл через раз.

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Всего шесть дней назад Льорис вошёл в число топ-10 вратарей мира, когда проходило голосование за трофей имени Яшина (победил). А теперь француза сравнивают с Кариусом, который присутствовал на этом же матче – сидел на скамейке у «Ньюкасла».

Судя по всему, на ЧМ-2022 на скамейке будет уже Льорис.

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