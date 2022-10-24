За два месяца россиянин стал лучшим в команде. Как дела у Черышева в Италии

В конце августа Денис Черышев подписал контракт с «Венецией». Новый клуб россиянина выступает во втором по силе дивизионе итальянского футбола. До этого Денис играл исключительно в Испании, но сменил обстановку после того, как стал свободным агентом. Рассказываем, как сейчас дела у россиянина в Италии.

Как «Венеция» выступает в этом сезоне

Черышев входит в десятку самых дорогостоящих футболистов «Венеции». Сейчас Transfermarkt оценивает россиянина в € 1,80 млн. Первый в списке американский полузащитник Джанлука Бузио — стоимость 20-летнего игрока составляет € 7 млн. Из других значимых футболистов отметим полузащитника Микаэля Кюизанса, ранее игравшего за «Баварию» и «Марсель», а также нападающего Йоэля Похьянпало. Правда, в этом сезоне финн забил пока всего один мяч.

Дела у «Венеции» идут, мягко говоря, не лучшим образом. Команда одержала всего две победы в 10 матчах и потерпела уже пять поражений. Кроме того, у команды большие проблемы с атакой, ведь забивает она чуть больше гола за игру — 12 мячей за 10 туров. Сейчас «Венеция» занимает 16-е место в таблице, а всего в турнире принимают участие 20 команд. Три худших клуба напрямую вылетают в Серию С, а 16-я и 17-я команды играют стыковые матчи.

Тренирует «Венецию» 43-летний специалист Игор Яворчич. Хорват тренирует в Италии с 2012 года. Он прошёл через работу в молодёжке «Брешии», а также трудился в «Мантове», «Про Патрии» и «Зюдтироле». Так что у Яворчича уже большой опыт работы в итальянском футболе, хотя с клубами элитного дивизиона ему работать не приходилось. В «Венеции» — с июня 2022 года, но пока у него большие сложности.

Черышев забил больше всех в команде, хотя у него пока не так много игрового времени

В середине сентября Черышев дал интервью итальянским журналистам и рассказал, почему принял предложение «Венеции»: «У меня был очень тяжёлый сезон в «Валенсии». Я получал мало игровой практики. У меня было несколько предложений, и нам сразу удалось достичь договорённости с руководством и тренером «Венеции». Мне хотелось попасть туда, где я буду играть. Не хочу рассуждать о лучших моментах карьеры, поскольку предпочитаю смотреть в будущее, а не в прошлое. Чемпионат Испании завершился в мае, и я три месяца тренировался один. Естественно, потребуется какое-то время на адаптацию. Если буду хорошо играть за «Венецию», то, возможно, снова получу вызов в сборную, хотя там сейчас непростая ситуация. Мне очень комфортно в команде, здесь отличный коллектив. Я никого не знал, но 80% футболистов говорят по-английски, так что в этом плане всё хорошо».

В нынешнем сезоне Черышев оформил три гола (25% от общего количества команды), хотя провёл на поле не так много времени. Из всех авторов забитых мячей (таковых в клубе восемь человек) у россиянина лучшая статистика в плане соотношения голов к минутам. На один забитый мяч Денису требуется 251 минута. Для сравнения: у нападающего Похьянпало эта цифра намного хуже — 682 минуты. Черышев уступает конкурентам по игровому времени, но именно россиянин сейчас лучший бомбардир команды.

Денис Черышев Фото: ФК «Венеция»

В первых четырёх матчах Черышева выпускали исключительно на замену. Но даже так он набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» во встрече с «Кальяри» (4:1). Следующие два матча Денис провёл в основе, при этом с «Брешией» (1:1) отыграл с первой и до последней минуты. Сайт TMW по итогам последнего матча включил россиянина в тройку худших футболистов «Венеции» (оценка — 5,5). «Один из самых незаметных игроков в схеме тренера. Он изо всех пытался показать себя у чужих ворот, особенно в первой половине», — так оценили действия Дениса. С другой стороны, тот же самый сайт после матча с «Кальяри» включил россиянина в список лучших футболистов тура в Серии В.

Дмитрий Черышев, отец Дениса, в начале октября рассказал «Чемпионату», как игрока приняли в команде: «Адаптация в Италии проходит хорошо. В «Венеции» хороший и молодой коллектив. Дениса уважают и очень хорошо относятся к нему. В итальянском чемпионате, в отличие от испанского, уделяют внимание игровой дисциплине при обороне. Сейчас Денис должен адаптироваться к требованиям команды, тренера и потихонечку набирать».



Сейчас у «Венеции» тяжёлое турнирное положение. Команде очень нужны результативные действия от Черышева. Если в ближайшее время ситуация не изменится в лучшую сторону, не исключено, что появится новый тренер. А пока же «Венеция» рискует пройти по маршруту Серия А — Серия С всего за пару лет.