Моуринью выключил Кварацхелию. Но вместо Хвичи нашёлся другой герой

Осимхен забил, когда казалось, что голов уже не будет. А «Наполи» продолжает доминировать в Серии А.

Перед матчем «Ромы» и «Наполи» в 11-м туре Серии А журналисты спросили у Жозе Моуринью, что он будет делать, чтобы остановить Хвичу Кварацхелию. Тренер отшутился: «Ничего… В лучшем случае, если он пробежит мимо, я попробую поставить ему подножку». Моуринью в последние годы стал мягче и остроумнее, но, кажется, это тот случай, когда Жозе шутил лишь отчасти.

Первые минуты матча прошли без явных моментов, но небольшое преимущество всё же было у «Ромы». Активен был Николо Дзаньоло, а в центре поля выжигал Мохамед Камара. Кварацхелии хозяева уделили особое внимание: Хвича долгое время вообще не встречался с мячом, а когда всё же получал пас, на него моментально налетало сразу несколько соперников.

«Наполи» подходил к матчу с «Ромой» в статусе самой забивной команды Серии А, но игра в первом тайме была максимально сухой. Первый удар по воротам футболисты Лучано Спаллетти нанесли на 27-й минуте — Пётр Зелиньски выстрелил издали. Чего было много в отсутствие моментов, так это борьбы: игроки смело шли в стыки и не жалели никого.

«Рома» — «Наполи» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

В середине тайма Хвича всё же оказался в центре внимания, но буквально на пару минут. Сначала он упал и просил у судьи назначить штрафной, но нарвался на недовольство Джанлуки Манчини. А после стычки издевательски пробросил мяч мимо Рика Карсдорпа и добровольно выбил мяч в аут, увидев, что игрок «Ромы» лежит на газоне. Фэйр-плей!

В концовке тайма Тангай Н’Домбеле заработал для «Наполи» пенальти. Моуринью недовольно махал руками на бровке — и оказался прав. Судья пошёл к монитору, посмотрел повтор и отменил своё решение. Правда, Жозе всё равно не был удовлетворён — брызгая слюной, он требовал наказать Н’Домбеле за симуляцию. Неудивительно, если вспомнить, как они не сработались в «Тоттенхэме».

Во втором тайме у Кварацхелии и остальных футболистов «Наполи» стало больше свободы, но этого по-прежнему было недостаточно. «Рома» же отвечала редкими атаками и старалась глушить инициативу соперника всеми возможными способами. В результате свистков в игре стало больше, чем касаний мяча. Арбитр раздавал жёлтые налево и направо — досталось даже Моуринью и Спаллетти.



А когда казалось, что голов в этом матче уже не будет, у «Наполи» нашёлся герой — и им оказался не Хвича. На 80-й минуте Виктор Осимхен откликнулся на заброс и мощно пробил с острого угла. А заодно эффектно оттеснил от мяча Криса Смоллинга, который и до, и после этого момента выжигал газон в обороне и спасал «Рому».

Моуринью в этой истории остаётся только пожалеть. Он нейтрализовал главную угрозу в лице Кварацхелии, но у «Наполи» всё равно нашёлся герой. Для команды Спаллетти это уже 11-я победа подряд, и она продолжает лидировать в Серии А.