Серхио Бускетс смирился с уходом из «Барсы». Легенда клуба ведёт себя очень некрасиво

Полузащитник неадекватно реагирует на критику и уже думает о продолжении карьеры в другом месте.

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс считает, что его время в каталонском клубе подходит к концу. По данным Mundo Deportivo, Бускетс раздражён шквалом критики, обрушившейся на него после неудачных действий в матчах с «Реалом» (1:3) в Ла Лиге и «Интером» (3:3) в Лиге чемпионов.

Реакция Серхио выглядит не совсем адекватной. Легенда «Барселоны» ведёт себя очень некрасиво. Вполне вероятно, Серхио проводит последний сезон в составе «Барселоны». Он будто уже смирился со скорым уходом и потерял мотивацию. Нет оправданий для опытнейшего 34-летнего футболиста, который должен всегда оставаться профессионалом.

Бускетс считает критику в свой адрес неуважением

В матче с «Реалом» Серхио никак не проявил себя в центре поля. Он часто оставался между Орельеном Тчуамени и Тони Кроосом, в результате чего защита «Барсы» была предельно обнажена. Капитан не сделал ни одного подката за 60 минут на поле, потеряв мяч четыре раза.

Особенно примечателен провал Бускетса во время первого гола «Реала» — хавбек не сфолил на Кроосе и позволил мадридцам развить атаку, которая привела к взятию ворот. Marca традиционно выставила оценки игрокам после матча. Серхио получил прочерк – это худшая отметка из возможных, которая ставится, если игрок или тренер никак не проявил себя.

Серхио Бускетс Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

В матче с «Интером» Бускетс тоже откровенно выпадал из игры. Серхио не сделал ни одной передачи под удар, на его счету 0 перехватов и 0 подборов. «Интер» забил второй гол именно после потери Бускетса. Хакан Чалханоглу перехватил пас Серхио в центре поля и сделал длинную передачу на Лаутаро Мартинеса, который обыграл один в один Эрика Гарсию и пробил точно в угол ворот.

34-летний Бускетс выдал неудачный отрезок. Возраст сказывается на его выступлении, что вполне логично. Однако реакция Серхио на вполне обоснованные замечания выглядит совершенно неадекватной. Как уточняет Mundo Deportivo, Бускетс вообще не воспринимает критику и не понимает, почему к нему относятся с такой злостью. Весьма капризное поведение ветерана, который многое повидал в течение своей продолжительной карьеры и должен прекрасно понимать значение слова «профессионализм». Кажется, Серхио в значительной степени потерял мотивацию в «Барселоне».

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«Барселона» уже сейчас ищет замену Бускетсу. На него не рассчитывают в следующем сезоне

Бускетс собирается покинуть «Барселону» в конце нынешнего сезона, когда истечёт его контракт. Эта информация публиковалась в испанских СМИ ещё летом. Со своей стороны, клуб удерживать игрока не собирается.

Главный тренер «Барселоны» Хави дал добро на уход Бускетса. Тренер недоволен недостатком лидерских качеств у игрока, который снизил к себе требования в последнее время.

Хави Фото: Alex Caparros/Getty Images

По данным Marca, Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Карлос Солер («Валенсия») – игроки, которых Хави видит в качестве потенциальной замены Бускетсу. Тренер на позиции Серхио также может использовать Нико Гонсалеса, который следующим летом вернётся из аренды в «Валенсии». Это экстренный вариант, если в переговорах по Субименди, Невешу, Солеру и Фернандесу возникнут проблемы.

Завершать карьеру после «Барсы» Серхио не собирается. Скорее всего, Бускетс перейдёт в одну из команд МЛС следующим летом. Как сообщает Sport.es, «Интер Майами» — главный претендент на хавбека. Хотя теоретически Серхио может отправиться в США уже в январе. По данным источника, после чемпионата мира в Катаре игрок сборной Испании ещё раз подумает о своём будущем в клубе. Вероятный вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов — причина форсировать уход из «блауграны».

По недавнему заявлению Серхио видно, что никакой приверженности к каталонскому клубу он больше не демонстрирует, хотя и предпочитает аккуратно говорить о своём будущем.

Серхио Бускетс полузащитник «Барселоны» «Уйду ли я из «Барселоны»? Посмотрю, как сыграю в этом сезоне. Хочу наслаждаться собой, потом сделаю выводы. Понятно, что мне уже не 20 лет. Это последний год моего контракта с «Барселоной», но пока официальной информации по моему будущему нет».

У «Барселоны» накопилась большая задолженность перед Бускетсом

Расставание «Барселоны» и Бускетса вряд ли будет дружеским. Сторонам предстоит урегулировать финансовые вопросы. По данным As, в августе президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с капитанами команды Серхио Бускетсом и Жераром Пике, чтобы попросить о помощи. Несмотря на активацию экономических рычагов, у каталонского клуба по-прежнему были проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей.

В связи с этим Лапорта попросил Бускетса и Пике, самых высокооплачиваемых игроков команды, адаптировать зарплаты к нынешним реалиям клуба. Футболисты отказались, в результате чего «Барселоне» пришлось продать Пьер-Эмерика Обамеянга для включения в заявку всех межсезонных новичков.

Жоан Лапорта Фото: Eric Alonso/Getty Images

На протяжении предстоящих полутора лет «Барса» должна выплатить Пике, Бускетсу и Жорди Альбе около € 200 млн на троих. Лапорта хочет избавиться от них как можно скорее. ESPN утверждает, что Пике и Альбу, контракты которых рассчитаны до лета 2024 года, клуб попытается сбросить зимой, однако президент каталонцев понимает, что это очень сложная задача.

В случае с Бускетсом всё немного проще – он станет свободным агентом в межсезонье-2023. За сезон-2022/2023 Серхио должен получить € 10,6 млн «чистыми». Сумма накопленного перед игроком долга точно не известна, но различные медиа сообщают, что речь идет не менее чем о € 30 млн «чистыми» (и более € 50 млн «грязными»).

Лапорте придётся активировать свои печально известные «экономические рычаги», чтобы заплатить Серхио все причитающиеся средства. Или же снова просить игрока идти на уступки. Но вряд ли полузащитник согласится. Во время предыдущих разговоров со стороны Бускетса не было замечено желания как-то помогать клубу затыкать финансовые дыры.

Стоит признать, что «Барселона» не лучшим образом обходилась с Бускетсом, всё время пытаясь урезать его зарплату. Однако в последнее время 34-летний полузащитник, выигравший в составе клуба 30 трофеев, тоже ведёт себя далеко не идеально. Не исключено, что следующим летом футбольный мир ждут громкие разбирательства между легендарным футболистом и «Барселоной».