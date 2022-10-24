Бабушки из ЮАР создали целое футбольное явление. Как же это трогательно и круто

2015-й год. Фестиваль документального кино в Нью-Йорке. На экраны вышел 20-минутный фильм «Живые и здоровые: футбольные бабушки Южной Африки». Эта картина о целом явлении, а главными героями стали игроки команды «Вахегула Вахегула». К слову, это женщины от 55 до 84 лет, которые уничтожили все традиционные представления о футболе. Фильм собрал несколько наград, а потом два года катался по фестивалям со всего мира. Вы ещё думаете, что вообще происходит?

От команды из провинции до матча с ООН

2003 год. Ребекка Нцанвиси, известная в Африке за счёт различных благотворительных проектов, получает страшный диагноз – рак толстой кишки. Но она не сдалась. И направила усилия на создание футбольной команды среди бабушек. Первоначально проект существовал в маленькой провинции Лимпопо. Пожилые женщины из разных социальных кругов собирались на тренировки один-два раза в неделю, играли в футбол и вряд ли считали, что их идея к чему-то приведёт.

Однако эффект оказался впечатляющим. Со временем историю подхватили в соседних странах и даже сыграли первые товарищеские матчи. На ситуацию обратили внимание в ООН и стали оказывать им поддержку. К 2016 году клуб «Вахегула Вахегула» имел в составе 13 разных команд. На тренировки к ним ездили из ближайших городов и провинций. В тот же период состоялся товарищеский матч между ООН и африканскими бабушками.

Видео доступно на канале gogosformandela в YouTube.

«Когда мы сейчас идём в клинику на осмотры, мы обнаруживаем, что с нами всё в порядке и мы можем вести здоровый образ жизни и заниматься домашними делами. Но не надо думать, что мы играем только против ровесниц. Иногда и против мужчин, гоняющих мяч во дворах. Да, в основном проигрываем, но получаем большие эмоции», – сказала тогда 68-летняя Анна Кгофло – тренер и игрок команды «Вахегула Вахегула».



К тому моменту многих бабушек из команды можно было назвать полупрофессиональными футболистками. Тренировки два раза в неделю, игры раз в неделю. В остальное время они занимались вполне бабушкиными делами: продавали фрукты или овощи на улицах, сидели с внуками или занимались участком. Но футбол, по общему признанию, помог забыть о болезнях и почувствовать себя лучше.

Футбольные бабушки Южной Африки Фото: Lefty Shivambu/Getty Images

В тот период история только набирала обороты. Фильм крутили по разным кинофестивалям. Но главное было после.

Матч с «Бурановскими бабушками» и поездки по разным странам мира

2019 год. 25 пожилых женщин из африканского клуба прилетели во Францию на международный товарищеский матч. До этого похожие визиты были в США, Японию и даже Россию. Да-да, в 2018 году бабушки из ЮАР сыграли в Москве товарищеский матч с «Бурановскими бабушками». Матч прошёл в аккуратной и доброжелательной атмосфере и завершился вничью. Хотя ощущение, что гости всё же поддались. И если бы играли в полную мощь, то могли победить.

Но вернёмся к Франции – визит бабушек из ЮАР спровоцировал интерес пенсионерок к футболу в стране. Речь о глобальных лигах, однако в некоторых городах создаются команды и проводятся тренировки.



А цитаты африканских бабушек вызывают одновременно жалость и гордость:



«Мы собираемся обыграть этих француженок. Говорю это уверенно. А помимо футбола, я буду наслаждаться едой, используя вилку и нож, потому что в поездках для нас это норма. Когда мы путешествуем, то даже спим в роскошных отелях. Я страдала от высокого кровяного давления, и у меня был набор для самодиагностики, но с тех пор, как я начала играть в футбол и заниматься спортом, я никогда не принимала никаких лекарств. Потому что веду здоровый образ жизни», — сказала 76-летняя Анна Вума изданию Sowetanlive.

Футбольные бабушки Южной Африки Фото: Lefty Shivambu/Getty Images

Тогда же они объявили, что планируют создать в Южной Африке чемпионат провинций. А потом начался коронавирус. И идея с этим точно взяла паузу. В последнее время соцсети африканских бабушек редко обновляются. И в основном там посты про их коллег из других частей света.

Про африканских бабушек постепенно стали забывать. Однако фильм, снятый Ларой-Энн Де Вет – документальное доказательство, что явление зародилось именно в ЮАР.

«Я хотела снять фильм, который прославляет дух африканских женщин, поскольку они часто являются невоспетыми героями несовершенного общества. Узнав историю Беки и бабушек и увидев их теплоту и стойкость, я быстро поняла, что нашла группу женщин, отстаивающих эту идею.



История футбольных бабушек – поучительный пример массового движения, в котором ничего не подозревающая группа женщин играет в футбол, чтобы эмоционально и физически расширить свои возможности и создать чувство надежды в мире, в котором осталось мало возможностей. Поступая так, они триумфально приносят всем заразительную радость и красочный повод для празднования», – слова режиссёра на официальном сайте фильма.



А ведь как же хочется, чтобы они вернулись. И снова играли в футбол.