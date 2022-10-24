При Федотове такого не было. «Зенит» страшно унизил вице-чемпионов России

14-й тур РПЛ закончился избиением. «Зенит» изначально был фаворитом матча с «Сочи», но вывеска всё же давала надежду на борьбу — всё-таки встречались чемпион и серебряный призёр прошлого сезона. Надежды не оправдались.

Разнос «Сочи» начался сразу после стартового свистка. «Зенит» открыл счёт уже на второй минуте: Иван Сергеев после отскока от Кристиана Нобоа забавно кивнул, Сослан Джанаев застрял, и мяч залетел в сетку.

Казалось, гол отменят из-за офсайда у Далера Кузяева, который участвовал в эпизоде, но «Сочи» не повезло. Судьи после долгого изучения повтора всё же решили, что всё было по правилам.

Останавливаться «Зенит» явно не собирался. На 11-й минуте в ворота «Сочи» залетел второй мяч: Малкому дали пробить дважды, что ожидаемо привело к голу. Очень просто.

Два быстрых гола не разбудили футболистов «Сочи», а окончательно прибили их настрой. «Зенит» творил, что хотел. Счёт мог стать разгромным ещё до 20-й минуты, но включился Джанаев. Вратарь показал классную реакцию, оказавшись один на один с Сергеевым, а затем вытащил удар Малкома.

«Зенит» — «Сочи» Фото: РИА Новости

На 20-й минуте положение «Сочи» усугубилось. Нет, это не гол, это удаление. Артём Мещанинов снёс Малкома, который убегал один на один. Между пенальти и красной карточкой защитник гостей, видимо, выбрал второе.

Удаление и третий гол разделили всего пять минут. На этот раз Сергеев замкнул в пустые ворота после прострела Вячеслава Караваева.

В условиях такой доминации одной из команд сложно выделять интересные игровые моменты, но нельзя не отметить действия Сергеева. Нападающий «Зенита» не только забивал, но и был активен в остальное время — много опускался за мячом вглубь и участвовал в розыгрыше.

На 32-й минуте «Зенит» забил четвёртый гол. Учитывая игру обороны «Сочи», вряд ли кто-то удивился, что Венделу дали пробить с линии штрафной.

При счёте 4:0 «Зенит» чуть сбавил в агрессии и стал играть в удовольствие. На фоне беспомощного «Сочи» футболисты хозяев соревновались друг с другом в технике и изобретательности. Правда, к ещё одному голу в первом тайме это так и не привело.



В перерыве футболисты «Сочи» осмыслили удар по самолюбию и на второй тайм вышли более заведёнными. Но эмоций хватило ненадолго: создать голевой момент так и не получилось, и на 53-й минуте «Зенит» забил пятый. Устрашающий по силе дальний удар Вильмара Барриоса!

Безжалостность «Зенита» в атаке дополнялась ужасными ошибками «Сочи» в обороне. Невозможно объяснить, зачем опытный Артур Юсупов на 74-й минуте отдал пас поперёк штрафной. Получился замечательный ассист на Малкома — 6:0.

С каждым голом у «Зенита» только добавлялось азарта. Со счётом 9:0 в РПЛ ещё никто не побеждал, и чемпиону захотелось рекорда. Седьмой гол пришёл моментально: Джанаев странно отбил прострел, а вышедший на замену Мантуан подтвердил свой имидж джокера.

В концовке «Зенит» рвался забить ещё, но мяч перестал идти в ворота. Шансы были и у Деяна Ловрена, и у Зелимхана Бакаева, однако голы закончились. Если вспомнить разгром «Оренбурга» со счётом 8:0, то можно смело предположить, что возможность для рекорда у чемпиона ещё будет. А для «Сочи» такой результат откровенно унизителен. При Владимире Федотове такого не было!