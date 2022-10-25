«Зениту» на весну нужен нападающий. У клуба уже есть несколько вариантов

В «Зените» чувствуют разочарование. За первые полгода клуб остался без трёх качественных страйкеров: зимой уехал Азмун, летом от нового контракта отказался Дзюба, плюс в Бразилии остался Алберто. Вместо них клуб сначала подписал Сергеева, а позже выдернул из «Сочи» Кассьерру.

Что мы имеем на конец октября: у Матео ноль голов в РПЛ при большом количестве моментов, а у Ивана – 6+4, это куда лучше, но далеко от цифр Азмуна и Дзюбы, когда они играли в атаке. Парадоксально, но при этом «Зенит» много забивает, лидирует и кажется вообще не тревожится из-за отсутствия единого бомбардира. Слишком хороши бразильцы, которые набивают хорошую статистику. Но в любом случае вряд ли от атаки есть абсолютное удовлетворение, плюс всегда хочется чего-то лучшего. Поэтому точно не исключаем, что зимой Питер выйдет на трансферный рынок для поиска форварда.

Ещё один аргумент – Семаку точно комфортнее, когда в составе есть три нападающих: весной был нужный количественный комплект. А в новом сезоне только два – это сужает тактические идеи и ротацию.

Но кто действительно мог бы усилить команду без долгой адаптации?

Самый очевидный вариант для быстрого усиления – договариваться с «Байером» о возвращении Сердара Азмуна. 27-летний форвард там вторая опция, хотя странно было ожидать иного при сильном Патрике Шике. Меняющиеся тренеры не очень склонны к экспериментам и предпочитают играть с чистой девяткой. Рядом только фланговые игроки. Ещё первые полгода можно было списать на адаптацию. Но когда Азмун наблюдает со скамейки за матчами в новом сезоне – это тревожный сигнал.

Сердар Азмун в «Зените» и «Байере» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»/Christof Koepsel/Getty Images

О Сердаре мы знаем две вещи: он очень хотел уехать в Европу, но в то же время в Петербурге игрок чувствовал себя очень комфортно. Здесь – основной состав, любовь от команды, тренеров и болельщиков. Свою цель иранец осуществил – попробовал. Получилось не очень. Ему 27 лет, и вряд ли в этом возрасте Азмун хочет смотреть футбол со скамейки. Уходить в другую немецкую команду? Тоже вариант. Но вопрос задач. Вряд ли его позовут в клуб из топ-5. Так как его возможности в Бундеслиге не особо известны. А вернуться в комфортную среду и любимый город – почему бы и нет?



Следующая опция – убеждать Юри Алберто и «Коринтианс» досрочно прервать аренду. 21-летний нападающий в последнее время поймал чувство гола и имеет приличную статистику. О России у него чёткое представление. Здесь – куча соотечественников, которые его с большим удовольствием примут в качестве основного форварда. Вопрос лишь в собственных желаниях. А оно вряд ли зациклено на возвращении в России. Вспомнить хотя бы, как он отсюда улетал после сезона: с чётким настроением вернуться. А после – передумал. Так что над этим вариантом всерьёз можно задуматься только в случае отказа всех остальных. Слишком ненадёжно.

Добавим в список и двух игроков с российским паспортом. Один из очевидных вариантов – Константин Тюкавин. Он мало играет в «Динамо» и с приходом Фёдора Смолова вряд ли полностью доволен своим статусом. «Зенит» около года назад действительно интересовался этим вариантом, но получил чёткий месседж от московского клуба, что парень не продаётся. Но сейчас важно и учесть желание самого футболиста. А он наверняка хочет играть. А не менять лавку одного клуба на другую. Так ещё и в менее приятном климате.

Последний вариант – самый рискованный, но одновременно самый доступный. Владимир Сычевой проводит волшебный сезон в «Оренбурге» и делит первое место в списке лучших бомбардиров с Промесом. У обоих по 11 мячей. Но примеров, когда подобные серии оставались разовыми, достаточно. Самый последний – Гамид Агаларов, который с трудом привыкает к новому футболу в «Ахмате». Но есть и тот же Сергеев, который быстро прошёл путь от лучшего бомбардира ФНЛ к «Зениту». А с «Оренбургом» и самим игроком точно будет несложно договориться.

И самый последний вариант – не брать никого. «Зенит» крошит соперников одного за другим, у чемпиона уже восемь сухих побед за 14 туров. Кажется, что нападающий в таком случае не очень-то нужен: есть Малком и Клаудиньо, есть Мостовой и Вендел, есть Иваны – бразильский и Сергеев. Да и вряд ли Кассьерра вообще ничего не забьёт в чемпионате России.