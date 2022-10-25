В «Спартаке» 18-летние уже отдают и забивают! У «Зенита» даже на лавке своих молодых нет

Чем ближе промежуточный финиш чемпионата, тем меньше игрового времени достаётся молодым резервистам. Отставок за неполный круг в РПЛ свершилось целых восемь, и желание тренеров минимизировать риски вполне объяснимо. Молодость = нестабильность, а им результат здесь и сейчас важнее размытых перспектив завтра. Тем более что этого завтра в конкретном клубе у некоторых может и не быть. Вот и перестраховываются, опираясь на опытных бойцов.
На фоне расчётливых коллег резко выделяется Гильермо Абаскаль. И внешне, и поступками. Самый юный спец лиги безбоязненно запускает молодняк в красно-белую основу, и та платит ему за доверие. Вылетели Хлусевич и Литвинов? Не беда. У Абаскаля в обойме толпа перспективных мальчишек с горящими глазами — только дай шанс. И он даёт.
В воскресенье в Тушине «Спартак» устроил карнавал дебютов: сразу два юниора получили первые игровые минуты в РПЛ, а третий открыл голевой счёт в чемпионате. Результат от этого не пострадал — напротив, стал только круче. Спартаковцы сыграли так, чтобы их испанский энтренадор спокойно перенёс временную разлуку с командой, вызванную дисквалификацией. Мячи в ворота «Химок» посыпались со второй минуты, и дело закончилось самой крупной победой красно-белых в сезоне. Может, Гильермо и следующий домашний матч по телику посмотреть? На фарт. Шутка.
А теперь — об особо отличившихся.
Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет
После очередной смены курса «Локо» (кто бы только сказал — на что?) Карпукас остался самым молодым в стартовом составе. Из полевых игроков команды только он выбил семёрку от WhoScored за дерби с «Динамо». Свою средненедельную норму по отборам (5) Артём выполнил.
Даниил Зорин, «Спартак», 18 лет
18-летний дебютант удивительно дерзко ворвался в игру с «Химками» — нанёс три удара и отдал пару ключевых передач. С голом не сложилось (хотя было очень близко) — зато с ассистом склеилось. Именно Зорин выкатил мяч ровеснику Мелёшину на первый гол в чемпионате. Итог — по одному результативному действию каждому.
Два самых примечательных факта из биографии Зорина: футбольное образование начинал в ЦСКА, а общеобразовательную школу окончил с золотой медалью. Это уже второй круглый отличник в первой команде «Спартака» — первым туда поднялся Литвинов.
Павел Мелёшин, «Спартак», 18 лет
Алексей Мелёшин может гордиться сыном: кое в чём Павел его уже превзошёл. Мелёшин-старший забил первый гол за главный «Спартак» в 20 лет, а младший — в 18. И не один! В воскресенье к двум кубковым мячам юный форвард красно-белых добавил первый в чемпионате, замкнув прострел такого же 18-летнего Зорина.
Павел Мелёшин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Густаво Мантуан, «Зенит», 21 год
Самым молодым на чемпионской лавке в понедельник был бразилец Мантуан. Его вклад в избиение беспомощного «Сочи» (это точно серебряный призёр?) составил один гол — при счёте 6:0. Казалось бы, при таком тотальном преимуществе над соперниками (не только над этим — над многими) Семак мог бы поощрить игровыми минутами кого-то из молодых воспитанников, но они теперь даже в запас не проходят — все места заняты взрослыми.
Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 17 лет
Самарский тинейджер без результативных действий завершил матч в Екатеринбурге, но бесполезным его пребывание на поле точно не назовёшь. Пиняев просто извёл левого (и не только) защитника «Урала» своими вторжениями в чужую штрафную и собрал какое-то немыслимое количество единоборств, особенно для несовершеннолетнего — 30! При этом 53% из них Сергей завершил в свою пользу. Парень во всех отношениях растёт.
Сергей Пиняев
Фото: vk.com/fckssamara
Арсен Захарян, «Динамо», 18 лет
Ровно 90 дней не поражал чужие ворота в РПЛ Захарян — и вот наконец прервал эту серию. В этом сезоне Арсен специализируется по дерби: забил «Торпедо», теперь — «Локомотиву». Последнему — даже дважды, но первый из голов Захаряна судья отменил. Это огорчение динамовцу компенсировал решающий рикошет во втором случае, сбивший с толку опытного Гильерме.
Арсен Захарян
Фото: vk.com/fcdm_official
Помимо пяти ударов за 90 минут, Арсен собрал четыре обостряющие передачи, три из которых были потенциально голевыми. Даже со сноской на разобранный «Локомотив» — взрослая статистика. Отрадно, что после срыва трансфера в АПЛ Захарян не впал в затяжную хандру. А то бывали и такие случаи.
Молодые (до 21 года) игроки в 14-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Сейвы
|Карт.
|WS
|Захарян
|Динамо
|19
|90
|1
|4
|3
|9,35
|Пиняев
|Крылья
|17
|89
|1
|1
|7,3
|Мантуан
|Зенит
|21
|32
|1
|3
|7,29
|Карпукас
|Локомотив
|20
|90
|5
|7,09
|Мелёшин
|Спартак
|18
|14
|1
|1
|7,08
|Зорин
|Спартак
|18
|25
|1
|3
|7,08
|Денисов
|Спартак
|19
|90
|1
|5
|6,85
|Морозов
|Факел
|21
|90
|1
|1
|6,77
|Агапов
|Пари НН
|21
|90
|1
|4
|6,74
|Волков
|Краснодар
|20
|63
|1
|6,71
|Прохин
|Ростов
|21
|69
|1
|1
|6,71
|Сильянов
|Ростов
|21
|90
|6,64
|Сазонов
|Динамо
|20
|90
|2
|6,64
|Эркинов
|Торпедо
|21
|45
|2
|6,62
|Михайлов
|Пари НН
|19
|90
|3
|6,59
|Кутицкий
|Динамо
|20
|90
|1
|6,54
|Олусегун
|Краснодар
|20
|45
|1
|1
|6,54
|Сиссако
|Сочи
|21
|65
|6,54
|Тюкавин
|Динамо
|20
|8
|3
|6,44
|Мелёхин
|Ростов
|18
|45
|6,31
|Турищев
|Торпедо
|20
|45
|1
|6,22
|Чиркович
|Крылья
|21
|74
|2
|1
|6,21
|Щетинин
|Ростов
|20
|45
|1
|6,16
|Юлдошев
|Пари НН
|21
|67
|2
|жк
|6,15
|Шипунов
|Сочи
|19
|13
|2
|6,15
|Ушаков
|ЦСКА
|19
|17
|1
|6,14
|Коваленко
|Крылья
|19
|74
|1
|6,1
|Черняков
|Факел
|21
|20
|1
|6,1
|Шильцов
|Пари НН
|20
|56
|2
|1
|6,08
|Шитов
|Спартак
|19
|5
|6,08
|Хубулов
|Крылья
|21
|16
|1
|6,07
|Бабкин
|Крылья
|20
|16
|6,06
|Сунгатуллин
|Урал
|20
|5
|6,01
|Казанцев
|Химки
|21
|17
|5,99
|Яковлев
|ЦСКА
|20
|4
|5,98
|Кравцов
|Сочи
|20
|28
|5,98
|Боженов
|Химки
|21
|18
|1
|5,96
|Ермаков
|ЦСКА
|19
|17
|5,92
|Корнюшин
|Пари НН
|21
|12
|5,92
|Лангович
|Ростов
|19
|1
|5,9
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные WhoScored и Instat.
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09:15
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09:15
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09:01
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09:00
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09:00
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09:00
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08:53
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08:37
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07:19
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06:44
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