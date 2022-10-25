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Лучшие молодые игроки 14-го тура РПЛ: Захарян, Пиняев, Мелёшин, Зорин, Карпукас, дебютанты «Спартака»

В «Спартаке» 18-летние уже отдают и забивают! У «Зенита» даже на лавке своих молодых нет
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки 14-го тура РПЛ
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На что наиграла молодёжь в предпоследнем туре первого круга.

Чем ближе промежуточный финиш чемпионата, тем меньше игрового времени достаётся молодым резервистам. Отставок за неполный круг в РПЛ свершилось целых восемь, и желание тренеров минимизировать риски вполне объяснимо. Молодость = нестабильность, а им результат здесь и сейчас важнее размытых перспектив завтра. Тем более что этого завтра в конкретном клубе у некоторых может и не быть. Вот и перестраховываются, опираясь на опытных бойцов.

На фоне расчётливых коллег резко выделяется Гильермо Абаскаль. И внешне, и поступками. Самый юный спец лиги безбоязненно запускает молодняк в красно-белую основу, и та платит ему за доверие. Вылетели Хлусевич и Литвинов? Не беда. У Абаскаля в обойме толпа перспективных мальчишек с горящими глазами — только дай шанс. И он даёт.

В воскресенье в Тушине «Спартак» устроил карнавал дебютов: сразу два юниора получили первые игровые минуты в РПЛ, а третий открыл голевой счёт в чемпионате. Результат от этого не пострадал — напротив, стал только круче. Спартаковцы сыграли так, чтобы их испанский энтренадор спокойно перенёс временную разлуку с командой, вызванную дисквалификацией. Мячи в ворота «Химок» посыпались со второй минуты, и дело закончилось самой крупной победой красно-белых в сезоне. Может, Гильермо и следующий домашний матч по телику посмотреть? На фарт. Шутка.

А теперь — об особо отличившихся.

У Карпина и Абаскаля молодые растут. В «Зените» с ЦСКА — почти не играют У Карпина и Абаскаля молодые растут. В «Зените» с ЦСКА — почти не играют

Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет

После очередной смены курса «Локо» (кто бы только сказал — на что?) Карпукас остался самым молодым в стартовом составе. Из полевых игроков команды только он выбил семёрку от WhoScored за дерби с «Динамо». Свою средненедельную норму по отборам (5) Артём выполнил.

Даниил Зорин, «Спартак», 18 лет

18-летний дебютант удивительно дерзко ворвался в игру с «Химками» — нанёс три удара и отдал пару ключевых передач. С голом не сложилось (хотя было очень близко) — зато с ассистом склеилось. Именно Зорин выкатил мяч ровеснику Мелёшину на первый гол в чемпионате. Итог — по одному результативному действию каждому.

Два самых примечательных факта из биографии Зорина: футбольное образование начинал в ЦСКА, а общеобразовательную школу окончил с золотой медалью. Это уже второй круглый отличник в первой команде «Спартака» — первым туда поднялся Литвинов.

Павел Мелёшин, «Спартак», 18 лет

Алексей Мелёшин может гордиться сыном: кое в чём Павел его уже превзошёл. Мелёшин-старший забил первый гол за главный «Спартак» в 20 лет, а младший — в 18. И не один! В воскресенье к двум кубковым мячам юный форвард красно-белых добавил первый в чемпионате, замкнув прострел такого же 18-летнего Зорина.

Павел Мелёшин

Павел Мелёшин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Густаво Мантуан, «Зенит», 21 год

Самым молодым на чемпионской лавке в понедельник был бразилец Мантуан. Его вклад в избиение беспомощного «Сочи» (это точно серебряный призёр?) составил один гол — при счёте 6:0. Казалось бы, при таком тотальном преимуществе над соперниками (не только над этим — над многими) Семак мог бы поощрить игровыми минутами кого-то из молодых воспитанников, но они теперь даже в запас не проходят — все места заняты взрослыми.

Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 17 лет

Самарский тинейджер без результативных действий завершил матч в Екатеринбурге, но бесполезным его пребывание на поле точно не назовёшь. Пиняев просто извёл левого (и не только) защитника «Урала» своими вторжениями в чужую штрафную и собрал какое-то немыслимое количество единоборств, особенно для несовершеннолетнего — 30! При этом 53% из них Сергей завершил в свою пользу. Парень во всех отношениях растёт.

Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Фото: vk.com/fckssamara

Арсен Захарян, «Динамо», 18 лет

Ровно 90 дней не поражал чужие ворота в РПЛ Захарян — и вот наконец прервал эту серию. В этом сезоне Арсен специализируется по дерби: забил «Торпедо», теперь — «Локомотиву». Последнему — даже дважды, но первый из голов Захаряна судья отменил. Это огорчение динамовцу компенсировал решающий рикошет во втором случае, сбивший с толку опытного Гильерме.

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: vk.com/fcdm_official

Помимо пяти ударов за 90 минут, Арсен собрал четыре обостряющие передачи, три из которых были потенциально голевыми. Даже со сноской на разобранный «Локомотив» — взрослая статистика. Отрадно, что после срыва трансфера в АПЛ Захарян не впал в затяжную хандру. А то бывали и такие случаи.

Захарян выбросил Англию из головы? Лучшие молодые игроки 13-го тура РПЛ Захарян выбросил Англию из головы? Лучшие молодые игроки 13-го тура РПЛ

Молодые (до 21 года) игроки в 14-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.СейвыКарт.WS
ЗахарянДинамо19901439,35
ПиняевКрылья1789117,3
МантуанЗенит2132137,29
КарпукасЛокомотив209057,09
МелёшинСпартак1814117,08
ЗоринСпартак1825137,08
ДенисовСпартак1990156,85
МорозовФакел2190116,77
АгаповПари НН2190146,74
ВолковКраснодар206316,71
ПрохинРостов2169116,71
СильяновРостов21906,64
СазоновДинамо209026,64
ЭркиновТорпедо214526,62
МихайловПари НН199036,59
КутицкийДинамо209016,54
ОлусегунКраснодар2045116,54
СиссакоСочи21656,54
ТюкавинДинамо20836,44
МелёхинРостов18456,31
ТурищевТорпедо204516,22
ЧирковичКрылья2174216,21
ЩетининРостов204516,16
ЮлдошевПари НН21672жк6,15
ШипуновСочи191326,15
УшаковЦСКА191716,14
КоваленкоКрылья197416,1
ЧерняковФакел212016,1
ШильцовПари НН2056216,08
ШитовСпартак1956,08
ХубуловКрылья211616,07
БабкинКрылья20166,06
СунгатуллинУрал2056,01
КазанцевХимки21175,99
ЯковлевЦСКА2045,98
КравцовСочи20285,98
БоженовХимки211815,96
ЕрмаковЦСКА19175,92
КорнюшинПари НН21125,92
ЛанговичРостов1915,9

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Instat.

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