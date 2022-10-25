В «Спартаке» 18-летние уже отдают и забивают! У «Зенита» даже на лавке своих молодых нет

Чем ближе промежуточный финиш чемпионата, тем меньше игрового времени достаётся молодым резервистам. Отставок за неполный круг в РПЛ свершилось целых восемь, и желание тренеров минимизировать риски вполне объяснимо. Молодость = нестабильность, а им результат здесь и сейчас важнее размытых перспектив завтра. Тем более что этого завтра в конкретном клубе у некоторых может и не быть. Вот и перестраховываются, опираясь на опытных бойцов.

На фоне расчётливых коллег резко выделяется Гильермо Абаскаль. И внешне, и поступками. Самый юный спец лиги безбоязненно запускает молодняк в красно-белую основу, и та платит ему за доверие. Вылетели Хлусевич и Литвинов? Не беда. У Абаскаля в обойме толпа перспективных мальчишек с горящими глазами — только дай шанс. И он даёт.

В воскресенье в Тушине «Спартак» устроил карнавал дебютов: сразу два юниора получили первые игровые минуты в РПЛ, а третий открыл голевой счёт в чемпионате. Результат от этого не пострадал — напротив, стал только круче. Спартаковцы сыграли так, чтобы их испанский энтренадор спокойно перенёс временную разлуку с командой, вызванную дисквалификацией. Мячи в ворота «Химок» посыпались со второй минуты, и дело закончилось самой крупной победой красно-белых в сезоне. Может, Гильермо и следующий домашний матч по телику посмотреть? На фарт. Шутка.

А теперь — об особо отличившихся.

Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет

После очередной смены курса «Локо» (кто бы только сказал — на что?) Карпукас остался самым молодым в стартовом составе. Из полевых игроков команды только он выбил семёрку от WhoScored за дерби с «Динамо». Свою средненедельную норму по отборам (5) Артём выполнил.

Даниил Зорин, «Спартак», 18 лет

18-летний дебютант удивительно дерзко ворвался в игру с «Химками» — нанёс три удара и отдал пару ключевых передач. С голом не сложилось (хотя было очень близко) — зато с ассистом склеилось. Именно Зорин выкатил мяч ровеснику Мелёшину на первый гол в чемпионате. Итог — по одному результативному действию каждому.

Два самых примечательных факта из биографии Зорина: футбольное образование начинал в ЦСКА, а общеобразовательную школу окончил с золотой медалью. Это уже второй круглый отличник в первой команде «Спартака» — первым туда поднялся Литвинов.

Павел Мелёшин, «Спартак», 18 лет

Алексей Мелёшин может гордиться сыном: кое в чём Павел его уже превзошёл. Мелёшин-старший забил первый гол за главный «Спартак» в 20 лет, а младший — в 18. И не один! В воскресенье к двум кубковым мячам юный форвард красно-белых добавил первый в чемпионате, замкнув прострел такого же 18-летнего Зорина.

Павел Мелёшин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Густаво Мантуан, «Зенит», 21 год

Самым молодым на чемпионской лавке в понедельник был бразилец Мантуан. Его вклад в избиение беспомощного «Сочи» (это точно серебряный призёр?) составил один гол — при счёте 6:0. Казалось бы, при таком тотальном преимуществе над соперниками (не только над этим — над многими) Семак мог бы поощрить игровыми минутами кого-то из молодых воспитанников, но они теперь даже в запас не проходят — все места заняты взрослыми.

Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 17 лет

Самарский тинейджер без результативных действий завершил матч в Екатеринбурге, но бесполезным его пребывание на поле точно не назовёшь. Пиняев просто извёл левого (и не только) защитника «Урала» своими вторжениями в чужую штрафную и собрал какое-то немыслимое количество единоборств, особенно для несовершеннолетнего — 30! При этом 53% из них Сергей завершил в свою пользу. Парень во всех отношениях растёт.

Сергей Пиняев Фото: vk.com/fckssamara

Арсен Захарян, «Динамо», 18 лет

Ровно 90 дней не поражал чужие ворота в РПЛ Захарян — и вот наконец прервал эту серию. В этом сезоне Арсен специализируется по дерби: забил «Торпедо», теперь — «Локомотиву». Последнему — даже дважды, но первый из голов Захаряна судья отменил. Это огорчение динамовцу компенсировал решающий рикошет во втором случае, сбивший с толку опытного Гильерме.

Арсен Захарян Фото: vk.com/fcdm_official

Помимо пяти ударов за 90 минут, Арсен собрал четыре обостряющие передачи, три из которых были потенциально голевыми. Даже со сноской на разобранный «Локомотив» — взрослая статистика. Отрадно, что после срыва трансфера в АПЛ Захарян не впал в затяжную хандру. А то бывали и такие случаи.

Молодые (до 21 года) игроки в 14-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Сейвы Карт. WS Захарян Динамо 19 90 1 4 3 9,35 Пиняев Крылья 17 89 1 1 7,3 Мантуан Зенит 21 32 1 3 7,29 Карпукас Локомотив 20 90 5 7,09 Мелёшин Спартак 18 14 1 1 7,08 Зорин Спартак 18 25 1 3 7,08 Денисов Спартак 19 90 1 5 6,85 Морозов Факел 21 90 1 1 6,77 Агапов Пари НН 21 90 1 4 6,74 Волков Краснодар 20 63 1 6,71 Прохин Ростов 21 69 1 1 6,71 Сильянов Ростов 21 90 6,64 Сазонов Динамо 20 90 2 6,64 Эркинов Торпедо 21 45 2 6,62 Михайлов Пари НН 19 90 3 6,59 Кутицкий Динамо 20 90 1 6,54 Олусегун Краснодар 20 45 1 1 6,54 Сиссако Сочи 21 65 6,54 Тюкавин Динамо 20 8 3 6,44 Мелёхин Ростов 18 45 6,31 Турищев Торпедо 20 45 1 6,22 Чиркович Крылья 21 74 2 1 6,21 Щетинин Ростов 20 45 1 6,16 Юлдошев Пари НН 21 67 2 жк 6,15 Шипунов Сочи 19 13 2 6,15 Ушаков ЦСКА 19 17 1 6,14 Коваленко Крылья 19 74 1 6,1 Черняков Факел 21 20 1 6,1 Шильцов Пари НН 20 56 2 1 6,08 Шитов Спартак 19 5 6,08 Хубулов Крылья 21 16 1 6,07 Бабкин Крылья 20 16 6,06 Сунгатуллин Урал 20 5 6,01 Казанцев Химки 21 17 5,99 Яковлев ЦСКА 20 4 5,98 Кравцов Сочи 20 28 5,98 Боженов Химки 21 18 1 5,96 Ермаков ЦСКА 19 17 5,92 Корнюшин Пари НН 21 12 5,92 Лангович Ростов 19 1 5,9

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.



Использованы данные WhoScored и Instat.