В гонке за место в РПЛ есть явный фаворит. А ещё в туре был забит лучший гол сезона

Состоялся 15-й тур Мелбет Первой лиги. «Алания», которой во Владикавказе продолжают строить стадион (обещали успеть к лету), продолжает крепнуть в статусе главного претендента на выход в РПЛ. Каких-то крутых поворотов и изменений в таблице за неделю не произошло, но в каждом матче были свои детали и живые эмоции.

Турнирная таблица

Владикавказ на полном ходу. Лидер выиграл четвёртый матч подряд

«Алания» увеличила отрыв от «Балтики» с четырёх до шести очков. Хотя владикавказцы могли и не воспользоваться осечкой конкурента из-за слабого первого тайма в Краснодаре. После него счёт вполне мог быть и 3:1 в пользу «Краснодара-2». Хозяева имели хорошие шансы в начале, подлавливая соперника встречными быстрыми атаками, но Самко дважды простил соперника, а Кокоеву не хватило удара. В целом игра смотрелась сочно, украсил её и супергол «Алании» после стандарта: Галоян элегантно подсёк над стенкой, в зону ворвался Гиоргобиани и с лёта отправил мяч в угол.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

Заур Тедеев был недоволен игрой «Алании». В перерыве он провёл с командой разговор, в котором не было ни слова о тактике, а только о психологии. «Вспомнили, кто мы, откуда и что делаем в этом первенстве», – рассказал после матча тренер. И уже в начале второго тайма Петров после подачи слева забил второй гол. А после того, как защитник «Краснодара-2» Сухорученко ошибся в обработке мяча и сфолил на красную, всё окончательно стало ясно. Дальше игра шла в одну сторону и завершилась третьим голом в исполнении Машукова.

У «Балтики» очередная осечка. Спасает то, что и остальные нестабильны

Тем временем «Балтика» конкретно забуксовала. У команды Сергея Игнашевича уже три ничьих подряд – с «Нефтехимиком», «Кубанью» и теперь с «Волгой». Добавляет красок то, что это команда с последнего места. Балтийцы дома пропустили на первых минутах, а затем забили два гола после подач – с углового и с игры. Однако до победы матч не довели: уже в компенсированное время аутсайдер вырвал положительный результат и тоже сделал это после навеса.

«Игра не получилась. И в обороне были ненадёжны, и реализация хромала. Возможно, после ничьих в последних турах была мысль, что статус соперника не самый высокий, поэтому будет гораздо проще. Возможно, кто-то дал себе слабину. И футбол моментально за это наказал. Уже минуте на пятой стало понятно, что мы находимся не в лучшем тонусе», – идеально резюмировал Игнашевич.

Калешин учит «Акрон» летать, а Дзагоев просит фанатов чуть-чуть потерпеть

«Рубин» не победил, сыграв 0:0 с «Акроном», но всё равно подполз к топ-тройке благодаря поражению «КАМАЗа» от «Шинника». И это при том, что в прошлом туре команду Леонида Слуцкого прорвало в плане голов – 5:2 с краснодарской «двойкой». В этом же туре оба тренера после игры в Жигулёвске остались недовольны ничьей. У «Рубина» красивейший гол ножницами после хорошей подачи Зотова в первом тайме мог положить Фамейе, но попал в перекладину. А за 10 минут до конца возник классный шанс у Бакаева, которому с фланга в центр штрафной выкатил Лисакович, однако свою команду спас вратарь «волков». У хозяев тоже были неиспользованные шансы.

Матч «Акрона» с «Рубином» Фото: vk.com/fcakron

«Акрон», между прочим, четыре раза подряд сыграл на своём поле вничью. Наставник тольяттинцев Евгений Калешин философски сказал, что убедить команду в способности летать – трудоёмкая и требующая времени задача. А ещё мотивировал игроков словами о том, что по классу «Акрон» не хуже ни одной команды в лиге и способен на свершения. Ну а «Рубин» выложил видео, в конце которого Дзагоев беседует с фанатами: «Нам не безразлично, честно. Сами переживаем. Чуть-чуть потерпите. Уже более-менее игра налаживается, а результат придёт».

Домашняя суперсерия «Шинника»: 5 побед, 8 забитых, 0 пропущенных

41-летний Эльдар Низамутдинов принёс «Шиннику» три очка в матче с «КАМАЗом». Ветеран вышел на второй тайм и забил, как выразился главный тренер проигравших Владимир Клонцак, «из песочной ямы». Низамутдинов после подачи мастерски подрезал низколетящий мяч головой в дальний угол.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Отметим, что матч вышел крайне нелёгким для арбитра – недовольства решениями нашлись у обеих сторон. «Шинник» с 65-й минуты заиграл в большинстве и вырвал победу. Просто оцените домашний график команды с конца августа: «Уфа» (3:0), «Кубань» (1:0), «Рубин» (1:0), «Велес» (2:0), «КАМАЗ» (1:0). Следующая игра у «Шинника» – тоже домашняя, с «Арсеналом», она вынесена на пятницу и будет показана на федеральном канале. Вадим Евсеев по такому случаю приглашает.

Вадим Евсеев Главный тренер «Шинника» «Уже похолодало, а мы играем летним мячом. Скоро минусовая температура, да и, может быть, снег. Если вы обратили внимание, летний мяч и летит по-другому, и к погодным условиям относится. Дадут ли нам зимние, как в Премьер-Лиге? Мы сыграем в пятницу с «Арсеналом». Нас по телевизору наконец-то показывают. Дождались! В 16-м туре будут показывать «Шинник» по «Матч ТВ»! Так что всех приглашаем на искромётный футбол».

Шедевр Стефановича в стиле Златана не спас «Волгарь» от поражения в Туле

Тульский «Арсенал» мощно начал домашний матч с «Волгарём», забив дважды за 11 минут (Померко – после стандарта и скидки, Панченко – на добивании после дальнего удара). Но Астрахань – не та команда, которую можно «разваливать» в одну калитку. Сначала Царукян забил после классной комбинации, но из офсайда. Потом уже легальный мяч головой вколотил Стефанович. Во втором тайме соперники ещё обменялись голами. Стефанович оформил дубль, да как: шедеврально забил пяткой в прыжке в стиле Златана. Однако вытащить ничью «Волгарь» не сумел, пропустив Тулу вперёд на двухочковую дистанцию.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Кирилл Новиков вернулся на динамовский стадион, выиграл и ужаснулся состоянию поля

«Родина» в прошлом туре добилась долгожданной победы в матче с «Уфой», но теперь проиграла «Нефтехимику». Хорошие возможности у Дмитриева и Тимошенко были уже при счёте 0:2 – без результата. У гостей отличились Шоркин и Лайкин.

Для наставника «Нефтехимика» Кирилла Новикова, экс-тренера московского «Динамо», возвращение на «ВТБ-Арену» оказалось успешным. Вот только газон стадиона Новиков подверг критике: «Поле в невероятно плохом состоянии. Первый раз вижу такое на стадионе «Динамо». На данный момент это худшее поле, на котором мы играли за два года при моём руководстве в ФНЛ. Что с ним произошло? Не знаю, нужно спрашивать сотрудников стадиона. Но на таком покрытии показывать красивый комбинационный футбол, который проповедуем и мы, и «Родина», очень тяжело».

Газон на стадионе Фото: ФК «Родина»

В «Уфе» не понимают, что делать дальше, а «Велес» держит удар в Хабаровске

В нижней части таблицы совсем без изменений. Второй матч без дисквалифицированного наставника Дениса Попова проиграла «Уфа». На этот раз – в Красноярске «Енисею» (1:3), на фоне потока информации о финансовых проблемах и сопряжённых с этим слухов о возможном прекращении существования. Заменявший Попова старший тренер «Уфы» Николай Сафрониди после матча публично попросил руководство республики прояснить, «будет команда или нет, чтобы футболисты понимали, что дальше делать».

Не сдвинулась со своего места в таблице и «Кубань», уступившая в Каспийске «Динамо» (1:2). Драма в том, что краснодарцы подарили сопернику решающий гол на шестой компенсированной минуте. Защитники были с мячом в центральном круге под давлением, и хватило одного неосторожного паса, чтобы Гаджиев реализовал «буллит». Вот таким образом Махачкала скрасила свой ужасный октябрь, в котором до этого дня было три поражения. Хотя первый гол Кагермазова – просто на загляденье.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Ну а «Велес» после победы над «Арсеналом» пережил разгром со счётом 0:6 в Хабаровске. Это был матч с двумя пенальти и удалением. «Крылатые быки» при 0:3 с 50-й минуты играли в меньшинстве, и случившееся дальше – вполне логичный исход. Тем временем «СКА-Хабаровск» вышел на абсолютную точку нестабильности: у команды пять побед, пять ничьих и пять поражений.