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Чемпионат России, Первая лига: обзор матчей 15-го тура, «Алания», «Рубин», гол Стефановича, видео, таблица и расклады

В гонке за место в РПЛ есть явный фаворит. А ещё в туре был забит лучший гол сезона
Кирилл Макарчук
В гонке за место в РПЛ есть явный фаворит
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В форварда «Волгаря» вселился Ибрагимович?

Состоялся 15-й тур Мелбет Первой лиги. «Алания», которой во Владикавказе продолжают строить стадион (обещали успеть к лету), продолжает крепнуть в статусе главного претендента на выход в РПЛ. Каких-то крутых поворотов и изменений в таблице за неделю не произошло, но в каждом матче были свои детали и живые эмоции.

Турнирная таблица

Турнирная таблица

Владикавказ на полном ходу. Лидер выиграл четвёртый матч подряд

«Алания» увеличила отрыв от «Балтики» с четырёх до шести очков. Хотя владикавказцы могли и не воспользоваться осечкой конкурента из-за слабого первого тайма в Краснодаре. После него счёт вполне мог быть и 3:1 в пользу «Краснодара-2». Хозяева имели хорошие шансы в начале, подлавливая соперника встречными быстрыми атаками, но Самко дважды простил соперника, а Кокоеву не хватило удара. В целом игра смотрелась сочно, украсил её и супергол «Алании» после стандарта: Галоян элегантно подсёк над стенкой, в зону ворвался Гиоргобиани и с лёта отправил мяч в угол.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

Заур Тедеев был недоволен игрой «Алании». В перерыве он провёл с командой разговор, в котором не было ни слова о тактике, а только о психологии. «Вспомнили, кто мы, откуда и что делаем в этом первенстве», – рассказал после матча тренер. И уже в начале второго тайма Петров после подачи слева забил второй гол. А после того, как защитник «Краснодара-2» Сухорученко ошибся в обработке мяча и сфолил на красную, всё окончательно стало ясно. Дальше игра шла в одну сторону и завершилась третьим голом в исполнении Машукова.

У «Балтики» очередная осечка. Спасает то, что и остальные нестабильны

Тем временем «Балтика» конкретно забуксовала. У команды Сергея Игнашевича уже три ничьих подряд – с «Нефтехимиком», «Кубанью» и теперь с «Волгой». Добавляет красок то, что это команда с последнего места. Балтийцы дома пропустили на первых минутах, а затем забили два гола после подач – с углового и с игры. Однако до победы матч не довели: уже в компенсированное время аутсайдер вырвал положительный результат и тоже сделал это после навеса.

«Игра не получилась. И в обороне были ненадёжны, и реализация хромала. Возможно, после ничьих в последних турах была мысль, что статус соперника не самый высокий, поэтому будет гораздо проще. Возможно, кто-то дал себе слабину. И футбол моментально за это наказал. Уже минуте на пятой стало понятно, что мы находимся не в лучшем тонусе», – идеально резюмировал Игнашевич.

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Калешин учит «Акрон» летать, а Дзагоев просит фанатов чуть-чуть потерпеть

«Рубин» не победил, сыграв 0:0 с «Акроном», но всё равно подполз к топ-тройке благодаря поражению «КАМАЗа» от «Шинника». И это при том, что в прошлом туре команду Леонида Слуцкого прорвало в плане голов – 5:2 с краснодарской «двойкой». В этом же туре оба тренера после игры в Жигулёвске остались недовольны ничьей. У «Рубина» красивейший гол ножницами после хорошей подачи Зотова в первом тайме мог положить Фамейе, но попал в перекладину. А за 10 минут до конца возник классный шанс у Бакаева, которому с фланга в центр штрафной выкатил Лисакович, однако свою команду спас вратарь «волков». У хозяев тоже были неиспользованные шансы.

Матч «Акрона» с «Рубином»

Матч «Акрона» с «Рубином»

Фото: vk.com/fcakron

«Акрон», между прочим, четыре раза подряд сыграл на своём поле вничью. Наставник тольяттинцев Евгений Калешин философски сказал, что убедить команду в способности летать – трудоёмкая и требующая времени задача. А ещё мотивировал игроков словами о том, что по классу «Акрон» не хуже ни одной команды в лиге и способен на свершения. Ну а «Рубин» выложил видео, в конце которого Дзагоев беседует с фанатами: «Нам не безразлично, честно. Сами переживаем. Чуть-чуть потерпите. Уже более-менее игра налаживается, а результат придёт».

Домашняя суперсерия «Шинника»: 5 побед, 8 забитых, 0 пропущенных

41-летний Эльдар Низамутдинов принёс «Шиннику» три очка в матче с «КАМАЗом». Ветеран вышел на второй тайм и забил, как выразился главный тренер проигравших Владимир Клонцак, «из песочной ямы». Низамутдинов после подачи мастерски подрезал низколетящий мяч головой в дальний угол.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Отметим, что матч вышел крайне нелёгким для арбитра – недовольства решениями нашлись у обеих сторон. «Шинник» с 65-й минуты заиграл в большинстве и вырвал победу. Просто оцените домашний график команды с конца августа: «Уфа» (3:0), «Кубань» (1:0), «Рубин» (1:0), «Велес» (2:0), «КАМАЗ» (1:0). Следующая игра у «Шинника» – тоже домашняя, с «Арсеналом», она вынесена на пятницу и будет показана на федеральном канале. Вадим Евсеев по такому случаю приглашает.

Вадим Евсеев
Вадим Евсеев
Главный тренер «Шинника»

«Уже похолодало, а мы играем летним мячом. Скоро минусовая температура, да и, может быть, снег. Если вы обратили внимание, летний мяч и летит по-другому, и к погодным условиям относится. Дадут ли нам зимние, как в Премьер-Лиге? Мы сыграем в пятницу с «Арсеналом». Нас по телевизору наконец-то показывают. Дождались! В 16-м туре будут показывать «Шинник» по «Матч ТВ»! Так что всех приглашаем на искромётный футбол».

Шедевр Стефановича в стиле Златана не спас «Волгарь» от поражения в Туле

Тульский «Арсенал» мощно начал домашний матч с «Волгарём», забив дважды за 11 минут (Померко – после стандарта и скидки, Панченко – на добивании после дальнего удара). Но Астрахань – не та команда, которую можно «разваливать» в одну калитку. Сначала Царукян забил после классной комбинации, но из офсайда. Потом уже легальный мяч головой вколотил Стефанович. Во втором тайме соперники ещё обменялись голами. Стефанович оформил дубль, да как: шедеврально забил пяткой в прыжке в стиле Златана. Однако вытащить ничью «Волгарь» не сумел, пропустив Тулу вперёд на двухочковую дистанцию.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Кирилл Новиков вернулся на динамовский стадион, выиграл и ужаснулся состоянию поля

«Родина» в прошлом туре добилась долгожданной победы в матче с «Уфой», но теперь проиграла «Нефтехимику». Хорошие возможности у Дмитриева и Тимошенко были уже при счёте 0:2 – без результата. У гостей отличились Шоркин и Лайкин.

Для наставника «Нефтехимика» Кирилла Новикова, экс-тренера московского «Динамо», возвращение на «ВТБ-Арену» оказалось успешным. Вот только газон стадиона Новиков подверг критике: «Поле в невероятно плохом состоянии. Первый раз вижу такое на стадионе «Динамо». На данный момент это худшее поле, на котором мы играли за два года при моём руководстве в ФНЛ. Что с ним произошло? Не знаю, нужно спрашивать сотрудников стадиона. Но на таком покрытии показывать красивый комбинационный футбол, который проповедуем и мы, и «Родина», очень тяжело».

Газон на стадионе

Газон на стадионе

Фото: ФК «Родина»

В «Уфе» не понимают, что делать дальше, а «Велес» держит удар в Хабаровске

В нижней части таблицы совсем без изменений. Второй матч без дисквалифицированного наставника Дениса Попова проиграла «Уфа». На этот раз – в Красноярске «Енисею» (1:3), на фоне потока информации о финансовых проблемах и сопряжённых с этим слухов о возможном прекращении существования. Заменявший Попова старший тренер «Уфы» Николай Сафрониди после матча публично попросил руководство республики прояснить, «будет команда или нет, чтобы футболисты понимали, что дальше делать».

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Не сдвинулась со своего места в таблице и «Кубань», уступившая в Каспийске «Динамо» (1:2). Драма в том, что краснодарцы подарили сопернику решающий гол на шестой компенсированной минуте. Защитники были с мячом в центральном круге под давлением, и хватило одного неосторожного паса, чтобы Гаджиев реализовал «буллит». Вот таким образом Махачкала скрасила свой ужасный октябрь, в котором до этого дня было три поражения. Хотя первый гол Кагермазова – просто на загляденье.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Ну а «Велес» после победы над «Арсеналом» пережил разгром со счётом 0:6 в Хабаровске. Это был матч с двумя пенальти и удалением. «Крылатые быки» при 0:3 с 50-й минуты играли в меньшинстве, и случившееся дальше – вполне логичный исход. Тем временем «СКА-Хабаровск» вышел на абсолютную точку нестабильности: у команды пять побед, пять ничьих и пять поражений.

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