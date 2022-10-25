Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига чемпионов 2022/2023, групповой этап, видео голов дня, 25 октября, «Лейпциг» — «Реал», «Боруссия» — «Манчестер Сити»

Сегодня решится судьба нескольких клубов. Смотрите видео всех голов Лиги чемпионов! LIVE
Павел Прохоров
Видео голов дня в Лиге чемпионов
Комментарии
Холанд снова расстроит бывшую команду? У Мбаппе тоже отличная возможность забить!

Всем привет! Сегодня, 25 октября, в Лиге чемпионов состоятся восемь матчей 5-го тура группового этапа. В главном еврокубковом турнире начинается самое интересное: у команд осталось по две игры, чтобы окончательно определить, кто отправится в плей-офф, кто выступит в Лиге Европы, а кто останется ни с чем.

Сегодня нас ждут следующие матчи:

«Ред Булл Зальцбург» — «Челси» (19:45 мск);
«Севилья» — «Копенгаген» (19:45 мск);
«Селтик» — «Шахтёр» (22:00 мск);
«РБ Лейпциг» — «Реал» (22:00 мск);
«Динамо» Загреб — «Милан» (22:00 мск);
«Бенфика» — «Ювентус» (22:00 мск);
«ПСЖ» — «Маккаби» Хайфа (22:00 мск);
«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» (22:00 мск).

В этом материале вы сможете посмотреть видео всех голов дня в Лиге чемпионов. Мы будем добавлять их оперативно, так что оставайтесь с нами!

Турнирная таблица Лиги чемпионов
Календарь Лиги чемпионов
Два топ-клуба в шаге от провала. Онлайн по раскладам в Лиге чемпионов Два топ-клуба в шаге от провала. Онлайн по раскладам в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022