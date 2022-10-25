Сегодня решится судьба нескольких клубов. Смотрите видео всех голов Лиги чемпионов! LIVE

Всем привет! Сегодня, 25 октября, в Лиге чемпионов состоятся восемь матчей 5-го тура группового этапа. В главном еврокубковом турнире начинается самое интересное: у команд осталось по две игры, чтобы окончательно определить, кто отправится в плей-офф, кто выступит в Лиге Европы, а кто останется ни с чем.



Сегодня нас ждут следующие матчи:



«Ред Булл Зальцбург» — «Челси» (19:45 мск);

«Севилья» — «Копенгаген» (19:45 мск);

«Селтик» — «Шахтёр» (22:00 мск);

«РБ Лейпциг» — «Реал» (22:00 мск);

«Динамо» Загреб — «Милан» (22:00 мск);

«Бенфика» — «Ювентус» (22:00 мск);

«ПСЖ» — «Маккаби» Хайфа (22:00 мск);

«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» (22:00 мск).



В этом материале вы сможете посмотреть видео всех голов дня в Лиге чемпионов. Мы будем добавлять их оперативно, так что оставайтесь с нами!