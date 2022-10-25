«Тиктокер впечатлил и подписал контракт». Россиянин из Медиалиги будет играть в Европе!

Михаил Прокопьев, он же просто Прокоп в кругах медийного футбола, подписал контракт с болгарским «Ботевом» из Пловдива. До этого футболист месяц находился там на просмотре, но ещё в момент его переезда создатель «Амкала» Герман Попков оценивал шансы на подписание контракта как «максимальные». «Уверен, что Прокоп — игрок уровня высших лиг», ­– говорил он тогда, добавляя, что эта история не про бизнес (никто ничего не получит за переход), а про мечту.

Михаил Прокопьев полузащитник «Ботева» «Это мечта — играть в Европе, быть в этой футбольной атмосфере, – писал футболист тогда. – Кто бы как ни говорил про футбол в России, это абсолютно другое отношение во всём. В Москву семью я не успел перевезти. Думаю, в Европу шикарнее это сделать».

И вот мечта Прокопа сбылась – «Ботев» объявил, что полузащитник успешно прошёл просмотр и теперь будет выступать за клуб.

Прокопьев уехал на просмотр с травмой. Но восстановление уже было на финальном этапе

Полузащитник получил повреждение в матче со «Звездой» в Кубке России, который состоялся в середине сентября. Прокоп говорил в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа футбич», что доктор отправил его на МРТ, чтобы оценить степень серьёзности повреждения, а также рассказал, что должен вот-вот уехать на просмотр в европейский клуб.

«Команда играет в еврокубках, – сказал футболист. – У меня будет месяц просмотр. Если понравлюсь, с зимы начнёт действовать контракт. Но сейчас есть травма. Надеюсь, возможно будет сдвинуть отъезд на неделю. Буду максимально быстро восстанавливаться».

Через десять дней после этого интервью Прокопьев уже начал тренировки в Болгарии. Как рассказывал Попков, восстановление к тому моменту было уже на финальном этапе.

«Он на связи с нашим доктором — Артёмом Рыженко, – рассказал Герман. – Док составил план лечения, с которым согласны в «Ботеве». Теперь он там завершает курс реабилитации — и в бой».

Всё время, что Прокоп тренировался в Пловдиве, они с Попковым были на связи: по словам Германа, футболист делился сложностями, с которыми он там столкнулся, и своими переживаниями. В итоге всё сложилось благополучно – и теперь пример Прокопьева может служить вдохновением для других мальчишек, мечтающих о большом футболе.

Прокопьев в новом клубе Фото: ФК «Ботев»

«Прокоп — один из тех футболистов, кто делает счастливее всех партнёров на поле, играть с ним за одну команду – чистый кайф! – сказал Попков «Чемпионату». – Уверен, что это только начало большого пути! Для меня переход Прокопа в «Ботев» – это значит, что на глазах миллионов людей мы смогли показать этот путь мечты. Фактически сценарий для какого-нибудь фильма (смеётся).

Путь от подписчика, который следит за комьюнити, до активного участника медиафутбола. От подростка с обидой, что ему не дали пас, до мужчины, который в Кубке России играл с капитанской повязкой и вёл всех за собой. Я вас уверяю, что путь Прокопа вдохновляет сильнее, чем фильм «Гол!», ведь это реальность. И всё это произошло не за один день. Это упорная работа».

Как Прокопьев попал в «Ботев» на просмотр? Всё просто – там владелец из России

Летом 2021 года владельцем «Ботева» стал российский бизнесмен Антон Зингаревич: он приобрёл 99% акций клуба и вошёл в совет директоров. С весны 2022-го в клубе появился ещё один россиянин – пост исполнительного директора занял Герман Чистяков. В клубе рассказали, что знали про Прокопьева давно, но особенно заинтересовались после матчей Кубка России – именно тогда и решили пригласить его на просмотр.

«Миша месяц тренировался с командой и смог показать качества, благодаря которым наш спортивный блок принял решение предложить ему полноценный контракт, – сказал «Чемпионату» медиадиректор «Ботева» Сергей Рассолов. – Сейчас все формальности улажены, срок соглашения три года. Играть в официальных матчах Миша сможет после зимнего трансферного окна. Сейчас он находится в России, полетел за вещами после подписания контракта. Скоро Миша вернётся в Пловдив и продолжит тренироваться с командой на постоянной основе».

В медиа новичка «Ботева» встречают со скептицизмом, акцентируя внимание на его популярности в социальных сетях, а не на умениях на поле. Ещё в сентябре Прокопьева называли «странным футболистом»

«Тиктокер Прокопьев впечатлил «Ботев» и подписал полноценный контракт», – пишет издание Plovdiv News.

Статья Plovdiv News

Plovdiv24.bg напоминает своим читателям, что «20-летний россиянин никогда не играл в профессиональном футбольном клубе, но у него более 1,6 миллиона подписчиков в TikTok».

Статья Plovdiv24.bg

Издание Marica тоже вышло к читателям с напоминаниями: «Напомним мнение заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрея Аршавина, когда он некоторое время назад принял решение отпустить его из российского клуба: «Если бы Прокоп [Михаил Прокопьев] мог играть в профессиональный футбол, он бы уже играл. Так что развития ему нет».

Разрушать эту стену из скептицизма Прокопу предстоит в ближайшие полгода – контракт, подписанный на три года, начнёт действовать с зимы. Остаётся только пожелать парню удачи: такой рывок в карьере – это очень здорово.