Роналду пора завершать карьеру? Другие великие футболисты всегда делали это необычно

Карьера Криштиану Роналду на топ-уровне подходит к концу. У 37-летнего португальца серьёзные разногласия с «Манчестер Юнайтед» — он хотел покинуть клуб ещё летом. Попытки оказались неудачными, было потеряно драгоценное время на предсезонную подготовку, из-за чего в дальнейшем возникли проблемы и с главным тренером – Эриком тен Хагом.

Голландец не видит в Роналду игрока стартового состава, что не устраивает фигуру такого масштаба. Форвард уже во второй раз за время работы тен Хага устроил саботаж, отказавшись выходить на замену и покинув скамейку запасных до окончания матча – дело было в АПЛ в игре с «Тоттенхэмом». Ранее подобное произошло по ходу товарищеской игры с «Райо Вальекано», когда Роналду покинул чашу стадиона за восемь минут до конца встречи.

Подобное поведение бросает тень на величие и наследие португальца. Не такое окончание карьеры мы хотели видеть в исполнении одного из величайших игроков в истории. А как проходили последние сезоны у других легенд, завершивших карьеру в XXI веке?

Роналдиньо

Бразилец провёл последний сезон в большом футболе в возрасте 35 лет, выступая в родной Бразилии за «Флуминенсе». Полузащитник сыграл всего в семи матчах, после чего расторг контракт по обоюдному согласию. В июле 2016 года Роналдиньо играл за «Гоа 5», футзальную команду из Индии – вместе с Райаном Гиггзом, Полом Скоулзом, Мичелом Сальгадо и Эрнаном Креспо. После двух встреч он покинул страну, чтобы стать послом летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Роналдиньо Фото: Jasper Juinen/Getty Images

С сентября по начало октября 2017 года Роналдиньо присоединился к «Дели Драгонс» из Дели в Премьер-лиге по футзалу. Он забил 16 голов в восьми играх. В январе 2018 года один из величайших бразильцев в истории игры объявил о завершении карьеры через своего брата и агента по совместительству. «Он остановился, всё кончено. Давайте сделаем что-нибудь довольно большое и красивое после ЧМ-2018 в России, вероятно, в августе», — заявил Роберто Ассис.

Карьера Роналдиньо оставила чувство недосказанности. Бразилец быстро регрессировал после головокружительных успехов в середине нулевых. Хосеп Гвардиола в 2008 году выставил его на трансфер, придя в «Барселону». В «Милане» Роналдиньо лишь эпизодами напоминал себя прежнего. Вполне вероятно, разгульный образ жизни помешал нам увидеть безоговорочно лучшего футболиста в истории.

Дэвид Бекхэм

Футболист, изменивший отношение к профессии с точки зрения медийности, не мог не завершить карьеру в одной из столиц мировой моды – в Париже. Англичанин в конце января 2013 года заключил пятимесячный контракт с «ПСЖ». Хавбек заявил что будет переводить зарплату местной детской благотворительной организации. Бекхэм дебютировал за новый клуб в конце февраля в дерби с «Марселем» (2:0), выйдя на замену на 76-й минуте. Вместе с «ПСЖ» Бекхэм взял золото Лиги 1, став первым англичанином, выигрывавшим национальные чемпионаты четырёх стран (до того за «Манчестер Юнайтед» – АПЛ, за «Реал» – Ла Лигу, за «Лос-Анджелес Гэлакси» – МЛС).

В мае Бекхэм официально объявил о завершении карьеры: «Я думаю, пришло время закончить выступление на таком высоком уровне. Хочу поблагодарить всех одноклубников, партнёров и великих наставников, которые многому меня научили. Также спешу поблагодарить болельщиков, которые постоянно поддерживали меня и придавали сил идти к новым достижениям».

Дэвид Бекхэм Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Видео с последними мгновениями легендарного англичанина на поле быстро стало вирусным в интернете. Бекхэм был заменён на 80-й минуте матча 37-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (3:1) под оглушительные аплодисменты болельщиков, Нассера Аль-Хелаифи, Николя Саркози и уходил со слёзами на глазах, отражавшими горечь миллионов поклонников полузащитника.

Права на видео принадлежат Ligue de Football Professionnel. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале BT Sport.

Зинедин Зидан

До чемпионата мира 2006 года Зидан провёл последний сезон за «Реал», завоевав серебро Ла Лиги и вылетев в 1/8 финала ЛЧ от «Арсенала». Удивительно, но за пять лет в Мадриде француз выиграл всего один титул, одну Лигу чемпионов, а Кубок Испании и вовсе не покорился тому звёздному составу.

Зидан аккумулировал свои силы на последний поход со сборной Франции за золотом мирового первенства. Он объявил, что покинет большой футбол сразу же по окончании турнира. Франция не очень уверенно начала групповой этап, сыграв вничью с Южной Кореей и Швейцарией. В этих матчах Зидан получил две жёлтые карточки и вынужденно пропускал решающий матч со сборной Того. Французы без лидера одержали победу со счётом 2:0 и вышли со второго места в плей-офф. Там они выиграли в 1/8 финала у одних из фаворитов — Испании (3:1), а Зидан стал героем встречи: при счёте 1:1 он отдал голевую передачу на Патрика Виейра, а позже забил сам.

В четвертьфинале с Бразилией (1:0) Зидан сделал ассист на Тьерри Анри, а в полуфинале с Португалией (1:0) забил с пенальти, выведя Францию в финал.

В решающем матче французы владели инициативой, и уже на седьмой минуте Зидан открыл счёт, реализовав 11-метровый. Ответный мяч соперник забил на 19-й минуте. По иронии судьбы это сделал Марко Матерацци, с которым позже у Зидана и возникнет роковой конфликт. Защитник всю игру провоцировал капитана сборной Франции, и тот не выдержал: на 109-й минуте Зидан ударил Матерацци головой в грудь, за что был удалён.

Зинедин Зидан и Марко Матерацци Фото: Simon Bruty/Anychance/Getty Images

Зинедин Зидан про конфликт с Матерацци в финале ЧМ-2006 «Я попросил его прекратить цеплять меня за майку, объяснив, что после окончания матча и так могу ему её отдать. После этого он несколько раз произнёс оскорбления в адрес моей матери и сестры. Я пробовал не реагировать, но слова порой могут быть более обидными, чем поступки. Его слова глубоко оскорбили меня, и я не сдержался, всё произошло очень быстро».

«Зидан забил нам гол в первом тайме, а Раймон Доменек (главный тренер сборной Франции на тот момент. – Прим. «Чемпионата») посоветовал ему присматривать за мной. После первого столкновения я извинился и отреагировал плохо. В третий раз я рассердился. Зидан тогда сказал: «Отдам тебе свою футболку позже». Я ответил, что предпочел бы его сестру», – так описывал ситуацию Матерацци.

В итоге Франция без своего лучшего лидера уступила в серии послематчевых пенальти, а Зидан потерял возможность стать двукратным чемпионом мира. При этом он всего лишь четвёртый футболист, сумевший забить в двух финалах ЧМ (после Пеле, Вава и Пауля Брайтнера. – Прим. «Чемпионата»). К сожалению, Зидан вошёл в историю проходящим мимо Кубка мира, а не держащим его после триумфа французов.

Андрей Шевченко

Единственный футболист с постсоветского пространства, выигравший «Золотой мяч», завершил свою блистательную карьеру в 2012 году. До этого, в 2009-м, Шева вернулся в киевское «Динамо» из «Милана», куда он совершил второй заход после неудачной поездки в «Челси».

За три года в Киеве Шевченко ни разу не стал чемпионом Украины, взяв только Суперкубок-2011, зато поиграл под руководством Юрия Сёмина и Валерия Газзаева. Мотивацией закончить карьеру красиво был домашний Евро-2012. «После обидной квалификации ЧМ-2010 это мой новый вызов, или даже мечта. Сделаю всё, чтобы достичь её», – рассказывал Шевченко в 2009 году.

В мае 2012-го нападающего включили в итоговый состав сборной Украины на чемпионат Европы. Красивая история произошла уже в стартовом матче со шведами на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где Шевченко с капитанской повязкой на руке забил два мяча головой, которые позволили его команде одержать победу со счётом 2:1.

Андрей Шевченко Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В следующих двух встречах хозяева турнира потерпели поражения: на «Донбасс Арене» украинцы не сломили сопротивление Франции (0:2), а в заключительном матче с Англией Марко Девич (0:1) забил «гол-призрак», который не засчитал арбитр Виктор Кашшаи.

Украина вылетела из турнира, после этой игры Шевченко объявил об уходе из сборной. В итоге фоврард стал самым молодым и самым возрастным бомбардиром национальной команды, а также рекордсменом по числу голов (48 в 111 матчах). В любом случае у Андрея выдалось красивое завершение карьеры, которому позавидуют многие легенды.

«Очень грустно, что мой идол Андрей Шевченко завершил карьеру. Мой любимый игрок всех времён. Андрей всегда был лучшим футболистом для меня. Он был моим кумиром. Я встречался с ним пару раз в Италии. Могу сказать, что он не только отличный футболист, но и хороший человек», – с теплотой отзывался о Шевченко Эдин Джеко.

Стивен Джеррард

Одно из главных когнитивных искажений связано именно с легендой «Ливерпуля». В 2014 году мерсисайдцы мчались к первому чемпионству в эпоху АПЛ, но в матче 36-го тура с «Челси» Джеррард поскользнулся на ровном месте при приёме мяча в центре поля, после чего перехват совершил Демба Ба. Форвард убежал один на один с Симоном Миньоле и забил победный гол. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Челси», что ударило по «Ливерпулю» в гонке за чемпионство с «Ман Сити».

Стивен Джеррард о конфузе в матче с «Челси» «Я сидел на заднем сиденье машины и чувствовал, как по лицу катятся слёзы. Я не плакал много лет, но по дороге домой не мог остановиться. Слёзы продолжали течь. Я оцепенел, как будто потерял кого-то из своей семьи. Как будто четверть века в этом клубе вылилась из меня. События того вечера воспроизводились у меня в голове снова и снова».

В итоге многие отложили в памяти именно этот фрагмент как финальный эпизод Джеррарда в большом футболе. Скорее, роковое падение является метафорой, описывающей попытки полузащитника выиграть с «Ливерпулем» титул чемпиона Англии: много раз было близко, но постоянно что-то мешало.

Стивен Джеррард Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Следующий год, ставший последним для Джеррарда в клубе, выдался кошмарным: шестое место в таблице после борьбы за титул, третье место в ЛЧ в группе с «Реалом», «Базелем» и «Лудогорцем», а затем и поражение в Лиге Европы от «Бешикташа» в 1/16 финала.

С Джеррардом связаны две неприятные истории в том сезоне: в матче 30-го тура АПЛ с «МЮ» (1:2) он появился на поле в начале второго тайма и был удалён уже через 38 секунд. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера подкатился под Джеррарда, который в отместку наступил ему на ногу.

А в последнем матче за «Ливерпуль» в АПЛ Джеррард и команда сгорели в гостях «Сток Сити» со счётом 1:6. Кошмарный финал для одной из главных легенд клуба. Примечательно, что единственный гол «Ливерпуля» в той встрече забил сам Джеррард.

Затем англичанин отправился в США, где провёл один год в «Лос-Анджелес Гэлакси». В ноябре 2016-го клуб официально подтвердил уход Джеррарда, и, хотя руководство было готово продлить с ним сотрудничество, 36-летний Стивен принял решение завершить карьеру.

«У меня была невероятная карьера. Я благодарен «Ливерпулю», «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Англии за каждый миг. Чувствую себя счастливым, ведь пережил столько прекрасных моментов. Горжусь, что сыграл более 700 игр за «Ливерпуль», многие из которых в роли капитана.

Мне посчастливилось играть бок о бок с великими футболистами. Спасибо болельщикам, которые всегда были рядом. И самое главное, спасибо моей семье»,–- сказал Стивен в официальном заявлении в ноябре 2016 года.

Каким Роналду запомнят болельщики, зависит от него

Человеческая память не на стороне Криштиану: людям свойственно запоминать последнее, что зачастую перечёркивает заслуги прошлого. Предстоящий чемпионат мира может спасти португальца, хотя и тут он может повторить путь Зидана. На данный момент история Роналду схожа со сценарием Джеррарда, только не в плоскости результатов. Даже его успехи в условном «Спортинге» или МЛС не смогут перекрыть негатив, что витает сейчас.

«Не думаю, что у тен Хага оставались какие-то варианты. Роналду ушёл с «Олд Траффорд» раньше, чем партнеры попали в раздевалку. Уже дважды. Это недопустимо. Каким бы великим футболистом он ни был, «МЮ» лучше без него. Эрик тен Хаг об этом знает.

И единственное, что клубу и Криштиану стоит сделать – это собраться на ближайшей неделе и прекратить сотрудничество. Он – слишком хороший футболист, а клубу просто надо двигаться дальше», – приводит слова ветерана «МЮ» Гари Невилла Sky Sports.

Хочется верить, что португалец сможет изменить ситуацию: один из величайших игроков в истории не заслужил такие оценки по итогам карьеры.