Что случилось с Холандом в Лиге чемпионов?! Так в матчах за «Сити» он ещё не играл

Эрлинг Холанд вернулся в Дортмунд, где в течение двух с половиной лет забивал как машина за «Боруссию». В принципе, норвежец мог бы пропустить эту игру Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» досрочно решил задачу выхода в плей-офф, так что никто не удивился бы, если бы Хосеп Гвардиола дал Холанду отдохнуть: в предыдущем туре группового этапа нападающий не вышел на поле в Копенгагене. Но можно представить, насколько сильно сам Эрлинг хотел сыграть в Дортмунде. В составе «Боруссии» он наколотил 86 мячей в 89 матчах, а в нынешней ЛЧ поразил ворота самих чёрно-жёлтых в Манчестере, принеся «горожанам» волевую победу со счётом 2:1.

Дортмунд устраивала ничья с точки зрения борьбы за плей-офф – на этот результат хозяева и играли. Соперничать с «Манчестер Сити», даже не имеющим особой мотивации, за контроль мяча и территории было бы авантюрой. Тем более прессинг «горожан» не был удушающим, поэтому «Боруссия» имела возможности убегать в контратаки.

В первом тайме владение мячом командой Гвардиолы доходило до 75%. Условная схема 4-4-2 с Холандом и Хулианом Альваресом впереди превращалась при атаках в 3-4-3. Альварес и Фил Фоден давали предложения между линий, а поднимавшийся выше левый защитник Жоау Канселу и Рияд Марез обеспечивали максимальную ширину. Но когда не хватает скорости, любая идея работает не очень хорошо. «Боруссия» организованно защищалась и спокойно отводила угрозу.

До перерыва чемпионы Англии нанесли лишь четыре удара по воротам, а в створ – вообще ноль! Холанд не угрожал воротам своей бывшей команды, хотя статистики засчитали ему один удар – заблокированный, из-за штрафной. Эрлинг встретился с мячом 13 раз, а лучший шанс забить получил, когда едва не убежал один на один. Но Матс Хуммель в шикарном подкате выбил мяч на угловой. Кроссы на норвежца не получались: Канселу сделал четыре, однако мяч после его подач то не долетал до Холанда, то перелетал его.

«Боруссия» же в створ пробила столько же, сколько «Манчестер Сити» в общей сумме. Её юный талант Юссуфа Мукоко, на которого, по слухам, претендуют «Реал» и другие топ-клубы, имел два очень хороших момента. 17-летнему форварду ассистировал Карим Адейеми, напрягавший Канселу рывками за спину.

На второй тайм Холанд не вышел! Гвардиола посчитал, что потерявшемуся на поле норвежцу и Канселу достаточно 45-минутной нагрузки. Ждать волшебного касания центрфорварда, которое опять решило бы исход матча, Пеп не стал. Эрлингу, конечно же, было неприятно уезжать из Дортмунда без гола, и в глубине души он, наверное, чуть-чуть обиделся на тренера. Гвардиола за счёт Бернарду Силвы увеличивал скорость в атаке «Манчестер Сити».

И на исходе часа матча «горожане» получили идеальный голевой момент – заработали пенальти. Эмре Джан, блестяще игравший до того в обороне, заехал в штрафной по ноге Марезу. Останься Холанд на поле, может быть, этот 11-метровый исполнил бы он. А так к мячу подошёл сам Марез. Рияд проигнорировал правило «на ком сфолили, тот не бьёт» и проиграл дуэль голкиперу Дортмунда – очень красивый сейв совершил Грегор Кобель.

«Боруссия» после перерыва с большим трудом выходила из-под давления и хуже контратаковала. И теперь уже команда Эдина Терзича ни разу не пробила в створ за 45 минут. Впрочем, «Манчестер Сити» после нереализованного пенальти тоже как-то потух. Пусть чемпионы Англии и увеличили процент владения мячом до 77%. Болельщики наблюдали довольно скучный футбол, в котором одни играли на результат, а вторые как будто что-то тренировали «с повышенной ответственностью».

«Боруссия» завоевала путёвку в плей-офф, так как опережает «Севилью» по личным встречам.