«Такие окна в раздевалке — люди на улице видят, как ты моешься». Интервью с открытием РПЛ

«Ахмат» прямо сейчас идёт шестым в РПЛ и всего на три очка отстаёт от идущего на третьем месте ЦСКА. Один из главных игроков грозненского клуба в этом сезоне ― воспитанник красно-синих Иван Олейников. На счету Олейникова уже четыре гола во всех турнирах, дубль «Ростову» и победный мяч в ворота «Краснодара». «Чемпионат» поговорил с Иваном о пути во взрослом футболе, работе с Талалаевым в Грозном, жизни в Чечне и обстоятельствах ухода из ЦСКА.

Иван Олейников Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Игра за «Чайку» в ПФЛ и ФНЛ и огромная разница в уровне с РПЛ

— Как ты попал в футбол?

— Отец привёл меня с братом в местную футбольную школу в Подольске. Забавно, что самый юный возраст был 96 года, а я – 98-го. Нас не хотели брать, говорили, что мы ещё маленькие. Потом тренер сказал: «Хорошо, давайте посмотрим». В итоге нас оставили. Два года мы тренировались с командами 96-го и чуть позже 97-го. Затем родители отвезли на просмотр в ЦСКА, и меня взяли. Там я был с 7 до 20 лет: прошёл всю академию, долго был в молодёжке, побыл в главной команде.

— О ЦСКА мы ещё поговорим. А как вообще появился вариант с «Ахматом»?

— Всё началось ещё зимой с товарищеского матча с «Чайкой». После игры агент сказал, что Талалаев выделил несколько игроков нашей команды, меня в том числе. Уже в марте узнал, что у «Ахмата» есть заинтересованность лично во мне: они смотрели игры, следили. А в начале мая стало точно известно, что я поеду с «Ахматом» на просмотр на сборы. Мы с Андреем Викторовичем созвонились, он сказал, что ждёт меня и надеется, что я подпишу контракт с клубом. Пригласить меня в «Ахмат» было личным желанием Талалаева — это очень подкупило.



— В переходе не сомневался? Всё-таки Грозный – не самое привычное для москвича место.

— Я долго не думал, потому что это было единственное предложение из РПЛ. Мне и выбирать было не из чего. Не смотрел, Грозный это или нет. Очень хотелось попробовать свои силы в РПЛ. Тем более мой папа родом из Грозного, я пошёл по стопам отца.



— До этого были варианты в РПЛ?

— Когда играл в «Шиннике», агент говорил, есть заинтересованность «Урала». Но не знаю, насколько это было правдой. В пандемию был вариант с «Крыльями Советов», когда они вылетали в ФНЛ. Но у клуба поменялись руководство, тренерский штаб, взяли много молодых игроков из «Чертаново». И вариант отпал.

Иван Олейников в «Шиннике» Фото: shinnik.com

— Прошлый сезон ты провёл в «Чайке», которая выступает во Второй лиге. Как получилось так успешно скакнуть через Первую – в РПЛ?

— Во Второй лиге я оказался случайно. У «Чайки» стояла задача выхода в Премьер-Лигу, но команду понизили в уровне. Был вариант перейти в другую команду ФНЛ, но я решил не уходить из «Чайки». При Ташуеве я чувствовал свой прогресс, что-то подсказало мне остаться. У меня была сумасшедшая статистика – никогда столько не забивал! Но на сборах с «Ахматом» и первые две недели чемпионата мне было тяжело. Привыкал к партнёрам, требованиям тренерского штаба, скоростям, единоборствам. Уровень РПЛ намного выше. После сборов пришла лёгкость. Сейчас чувствую себя уже очень комфортно.



― Не было сомнений при переходе в «Чайку» с учётом истории с договорными матчами?

— Агент говорил о слухах, что команду могут понизить. Я общался с руководством «Чайки», говорили, что до этого не дойдёт. Тем более у «Чайки» был интересный проект, у клуба хорошая структура, да и сейчас строится современная база. Перейти туда из «Шинника» было шагом вперёд. Всё случилось очень неожиданно за неделю до старта чемпионата, когда был собран и наигран состав. Это стало большим ударом для всех. Некоторые игроки покинули команду, но это уже дело каждого. Не жалею, что остался в «Чайке». Возможно, уйдя тогда, я бы не играл сейчас в РПЛ.

— Разница в уровне – пропасть?

— Да. Огромная разница в физическом плане, скорости, мышлении и прежде всего в тактике. Во Второй лиге о тактике игроки вообще не думают, а просто много бегают. Если посмотреть мой гол «Краснодару»: я принял мяч, на меня выдернулся левый защитник, потом он остановился и стал держать свою зону. Во Второй лиге в такой ситуации все, кто рядом, побегут на тебя, чтобы отобрать мяч. Видите, тактики там просто нет.



— Многие талантливые игроки, которые проходят через низшие лиги, просто теряются или заканчивают. В чём искал мотивацию?

— Когда уходил из ЦСКА, понимал, что в главной команде на меня не рассчитывают. Я поставил себе цель как можно скорее через ФНЛ получить приглашение в команду РПЛ – это было моей мотивацией. Не скажу, что получилось быстро, пробыл в ФНЛ три с половиной года. Рад, что выполнил свою цель, не опустил руки и осуществил мечту играть в высшей лиге. Буду прикладывать все усилия, чтобы играть на этом уровне и прогрессировать.



― Главная сложность игры во Второй лиге?

— Поля и поездки. В основном все поездки были на поезде или автобусе. Это выматывало. Один раз летали чартером в Махачкалу. Думаю, во Второй лиге редко встретишь команду, которая летает чартером. Но спасибо президенту «Чайки», который всегда стремился помогать команде.

Иван Олейников в «Чайке» Фото: fc-chayka.ru

— У тебя была какая-нибудь трэшовая история за время выступлений во Второй лиге?

— Трэшовых историй достаточно. В Туапсе у нас был первый матч во Второй лиге. Обычный небольшой стадиончик, рядом море, а искусственный газон – просто ковёр. В бутсах играть вообще нельзя, но пришлось. Там была старая раздевалка, а в душевой окна выходили на улицу – проходящие люди могли спокойно тебя увидеть, пока ты моешься.

Ещё запомнился старенький стадион в Новокубанске. Мы играли в марте, было плохое качество газона, но больше тоже запомнилась раздевалка, в которой были две маленькие и старые батареи. Тогда в раздевалке было сыро и даже холоднее, чем на улице. Это Вторая лига, такие уж там условия – жаловаться не приходится.



Помню, мы играли в Оренбурге в тот год, когда команда не вышла в высшую лигу из-за стадиона. В душе не было горячей воды, а текла только холодная. Меня это поразило. У команды, которая стремится в РПЛ, не должно быть таких косяков. Сейчас я приезжал в Оренбург уже с «Ахматом». Стадион стал совсем другой, сделали большие раздевалки и современные душевые.

― В «Шиннике» ты поработал с легендой Ярославля тренером Побегаловым. Мощное впечатление от него?

— Очень. Когда был в ЦСКА, ездил в «Шинник» на просмотр, но клубы не договорились. Попал туда уже через аренду в «Факел». Михалыч позвонил и сказал, что хочет видеть в команде. Я долго не колебался. Тогда был ещё один вариант – с «Торпедо». Меня звал Игнашевич. Но в «Шиннике» я знал коллектив, хорошо знал тренера и его штаб. В «Торпедо» во мне был заинтересован только Игнашевич, а в «Шиннике» – и руководство, и Побегалов. Он отличный специалист, всегда стоит горой за команду и своих игроков. Рад, что у нас получилось поработать. Моё серьёзное развитие в мужском футболе началось именно с Михалыча.



― У него же даже есть тату с эмблемой «Шинника». Удивило?

— Да он же легенда «Шинника»! Побегалов провёл в команде очень много лет, его все уважают и любят. Я вообще не удивился.

Особенности работы Талалаева и подробности его ухода из «Ахмата»

— Талалаев – топ-тренер? Расскажи на примерах.

— Андрей Викторович очень требовательный специалист. Подкупает, что к каждому футболисту Талалаев находит индивидуальный подход, со всеми общается. Когда я перешёл в «Ахмат», было тяжело. Он частенько со мной разговаривал, тщательно объяснял все ошибки, в чём мне нужно прибавить. Когда тренер так общается, ты, наоборот, хочешь только больше работать и прибавлять. Мы мало успели поработать вместе, но скажу, что Талалаев очень сильный и хороший тренер, у которого большое будущее.



— Главный совет, который дал Андрей Викторович?

— Совет был очень простой. Я звонил поздравить Андрея Викторовича с днём рождения, а он мне сказал: «Ваня, рви всех!». У Талалаева всегда много общения, подсказок, которые я использую до сих пор. Он дал мне шанс в РПЛ. Хоть мы уже и не работаем вместе, но я хочу оправдать доверие. Думаю, Андрей Викторович за мной следит.



Наверное, назову Талаева одним из самых важных тренеров в карьере. На взрослом уровне он один из лучших, кто меня тренировал. Именно Талалаев увидел во мне потенциал и дал возможность показывать себя в РПЛ. Хочется сказать спасибо Андрею Викторовичу за это.

Андрей Талалаев Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— У Талалаева самый необычный подход?

— Точно да. Он указывает на все детали. Когда у меня была первая тренировка с «Ахматом» ещё на просмотре, он обратил внимание на то, как мы втыкаем ногу в газон и от него отталкиваемся. Я вообще первый раз столкнулся с таким замечанием тренера! Не ожидал, что тренер может указывать на такие ошибки. Обычно всем важны только игровые моменты. А Талалаев смотрит даже на фазу отталкивания от газона, чтобы не терять доли секунды, которые могут быть определяющими. Можно сказать, практически учил ходить.

— Какие-то игры Талалаев смотрел не со скамейки, а с трибуны. Видел такое у кого-то ещё?

— Когда мы играли с «Химками», он смотрел первый тайм с трибуны. Честно, сначала не понял, почему он туда ушёл. Подумал, может, Андрею Викторовичу дали двухматчевую дисквалификацию. Потом Саша Трошечкин рассказал, что во время игр «Химок» Андрей Викторович часто уходил на трибуну. Оказалось, у него есть какое-то своё фартовое место, где он сидит и смотрит первый тайм. Просто на фарт.

— В том матче Талалаев просто пропал со скамейки после первого тайма?

— В тот момент я был не в раздевалке, а разминался на поле. Не знаю, как это произошло. Во втором тайме на скамейке его уже не было, но это и так известно. Видимо, Андрей Викторович остался в раздевалке и досматривал игру там. А с командой расстался на хорошей ноте, претензий к коллективу не было.

Игра за «Ахмат», жизнь в Чечне

— Ты довольно скромный. Как адаптировался среди эмоциональных местных ребят?

— Никаких сложностей нет, здесь дружный коллектив, общительный. Я сам по себе довольно закрытый человек. Ребята надо мной шутят, что я мало общаюсь. В «Ахмате» все друг с другом общаются: нет разделения на местных, иностранцев. В команде дружу с Сашей Трошечкиным, он мне во всём помогал, когда я только привыкал, объяснял требования Андрея Викторовича. Всегда можем сходить куда-то вместе, посидеть вечером.

― К чему прежде всего надо быть готовым тем, кто переходит в «Ахмат»?

— «Ахмат» – команда с духом, которая будет биться все 90 минут. Нужно быть готовым, что здесь нельзя выйти спустя рукава и играть, как хочется. С тебя всегда спросят – нужно это понимать.



Если у команды не идёт матч, в раздевалку может зайти руководство и сказать, что мы показываем не тот футбол. Говорят, что это игра не «Ахмата», а непонятно какой команды. За счёт этих слов мы настраиваемся и выходим на второй тайм с другим настроением! Если это происходит до игры, мы заряжены и бьёмся за каждый метр поля.

Иван Олейников в «Ахмате» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— О Грозном много стереотипов. Какая там атмосфера?

— Здесь нет привычных развлечений, но Грозный – хороший город, а главное – спокойный и безопасный. Когда приезжал, думал, будут проблемы с ресторанами, а все заведения будут только с национальной кухней. Но всё оказалось совсем иначе. В Грозном есть куда сходить, отдохнуть после игры или вкусно покушать в выходной.



— Что узнал о культуре?

— Летом нельзя ходить в шортах, даже когда на улице плюс сорок. Понятно, не очень комфортно, но это особенность культуры, которую нужно уважать. На шортах в городе не попадался, потому что хожу в них только в отеле. На улицу всегда выхожу в брюках. Был случай, когда на улице шли туристы, девушка с парнем. У девушки был топ и оверсайз рубашка, которая не была застёгнута на пуговицы. К ней подошли и вежливо сказали, что здесь так ходить не принято. Просто попросили застегнуть рубашку. Больше таких ситуаций даже не встречал. В Чечне есть свои правила, но мне комфортно.



— Успел поездить по Чечне?

— Знаю, что вокруг Грозного очень красивые окрестности и озёра. Собирались с ребятами из команды съездить на одно из них – Казеной-Ам, но не получилось. В планах организовать поездку по окрестностям точно есть, но в этом году уже вряд ли удастся. Сейчас похолодало, а вот когда потеплеет в следующем году – обязательно.

Грозный Фото: РИА Новости

Ташуев, оценка осенней части сезона, проблема Fan ID

— В прошлом сезоне в «Чайке» ты стал лучшим бомбардиром ФНЛ-2 – откуда такая результативность?

— Если бы перед сезоном мне сказали, что я забью столько голов, не поверил бы! Так много я вообще никогда не забивал, не славился результативностью. Когда сезон начинался, думал: «Десять голов забью – нормально». Забил первый гол, и всё пошло само по себе. Ближе к завершению первого круга я поставил себе чёткую цель стать лучшим бомбардиром чемпионата, потому что чувствовал – способен на это. Рад, что всё так получилось. Думаю, не только за счёт моей игры, но и за счет статистики на меня обратили внимание.

— В «Ахмате» ты уже успел забить четыре гола, выходишь почти в каждом матче. Окончательно освоился?

— Уже могу сказать, что привык ко всему. Тем более сейчас в «Ахмат» пришёл тренерский штаб, с которым я работал в «Чайке», со всеми требованиями я знаком. В «Ахмате» у меня изменилась позиция на поле, первое время были сложности. Сейчас уверенно ощущаю себя и на этой позиции. Рад, что наконец-то смог отличиться в чемпионате. Возможности забить были и раньше, но чего-то не хватало: точности в завершении, исполнительского мастерства. Приятно, что серия прервалась именно в таком важном матче с «Краснодаром», ещё и в добавленное время. После гола было огромное облегчение. До сих пор тяжело описать эмоции в момент, когда я забил. Надеюсь, в плане результативности сейчас всё пойдёт лучше и лучше, немного развяжутся руки.



— Обрадовался, когда Ташуев возглавил «Ахмат»?

— Мы летели на матч с «Уралом», и кто-то из ребят сказал, что есть такие слухи. Честно, я обрадовался. Потом мне стали писать ребята из «Чайки», спрашивать, жду ли я Ташуева в «Ахмате». Буквально через несколько дней всё объявили официально, мы с ним встретились в самолёте, когда летели в Грозный. К требованиям Талалаева я всё равно всё ещё привыкал, подстраивался, а требования Ташуева я знаю лучше всех в «Ахмате». Партнёры по команде много спрашивали про футбол Ташуева. Так что скорее тут уже я буду помогать ребятам, что-то объяснять и подсказывать.

— Как охарактеризуешь его стиль?

— Ташуев пропагандирует доминантный футбол с контролем мяча. В обороне он всегда требует играть надёжно, а в атаке у нас организованный хаос, мы можем спокойно поменяться местами. У Ташуева есть термин – «баскет-зона», когда ты отскакиваешь между линиями защиты и полузащиты для получения мяча. Я могу отскочить, а в мою зону должен прийти крайний инсайд или нападающий, мы можем поменяться местами. Всегда действуем по ситуации. Мне очень нравится этот стиль игры. Первое время в «Чайке» мне было тяжело подстроиться, но когда я схватил этот футбол, почувствовал себя в своей тарелке. Может, за счёт этого и получилось забить столько голов в «Чайке». При футболе Ташуева я точно раскрылся. Я играл ближе к воротам в полуфланговой зоне, возникало больше моментов.

— Как оценишь для себя эту половину сезона?

— Оценивать себя не хочется, но точно есть в чём прибавлять. Всё равно я привыкаю к РПЛ. Чувствую, не до конца показываю тот футбол, на который способен. Я добавил в агрессии и уровне единоборств, умении их вести. Когда пришёл в «Ахмат», все указывали, что именно этот компонент у меня проседает. Если я хочу играть в РПЛ, мне нужно добавлять в борьбе. Заработанный пенальти с «Краснодаром» – как раз следствие успешного ведения единоборства. Увидел, что мы потеряли мяч, и сразу агрессивно включился, чтобы отобрать мяч. В итоге соперник просто сфолил на мне в штрафной.



— Сколько голов должен забить за сезон, чтобы быть довольным?

— Не задумывался об этом. Я понимал, что рано или поздно забью. Это мой первый сезон в РПЛ, какой-то планки по голевым действиям нет. Возможно, свои пять мячей в сезоне я должен забить, но загадывать не буду. Пока один есть, начало положено.



— Твой одноклубник Саша Трошечкин не раз жёстко проходился по Fan ID. Что можешь об этом сказать?

— Активные фанаты, которые всё время тебя заряжают и гонят вперёд, не приходят – это расстраивает. Можно посмотреть на посещаемость игр – она упала. Футболистам всегда хочется играть при полных трибунах, когда целый стадион народу. Конечно, то, что показатели снизились, никому не идёт на пользу. Надеюсь, в следующем сезоне Fan ID отменят. А может, и после Нового года. Об этом много говорят сами футболисты, тысячи болельщиков, которые когда-то ходили на матчи. Верю, что их услышат.

Бан российского футбола, стремление попасть в сборную

— Дубль «Ростову» в Кубке за шесть минут. Опиши эмоции.

— Да ничего особенного. Просто рад, что получилось помочь команде и два раза отличиться. Я удачно вышел на замену, заработал и реализовал пенальти. Будничный матч, тем более мы играли на неделе в три часа дня. Но приятно, что даже в такое время на стадионе было тысяч семь народу.



— В сборной России Карпин делает ставку на молодых игроков, постоянно вызывает новых ребят, которые ярко себя проявляют. С тобой ни разу не общался?

— Да нет, конечно! Думаю, он как раз обо мне узнал только в матче с «Ростовом», ха-ха. Для сборной мне ещё рановато, это мой первый сезон. Мне нужно закрепиться в основном составе, а потом уже о чём-то мечтать. Считаю, я себя ещё не так показал, чтобы Карпин обратил на меня внимание и вызвал в сборную России.

— В условиях тотального отстранения России мотивация играть за сборную не пропала?

— Быть игроком сборной – это престижно. Конечно, мотивация не пропадает. Все российские футболисты стремятся попасть в сборную. Неприятно, что сейчас период отстранения, но что поделать… Не хочу рассуждать, справедливо это или нет. Надеюсь, скоро Россию в любом случае допустят до международных матчей.



— Как долго продлится бан России?

— Как я понимаю, нас отстранили ещё минимум на два года, до чемпионата Европы. Хочется верить, после окончания Евро-2024 Россия вернётся на международную арену. Это самый ближайший шанс и надежда.



— Думал, что из-за этого даже у тебя и ребят, которым по 22-25 лет, не будет возможности сыграть за сборную России на международном турнире? Угнетает?

— Это неприятно, хотя об этом даже не думал. Я бы очень хотел хоть раз получить вызов в сборную России. Хочется провести официальный матч на международном уровне. Кто об этом не мечтает? К сожалению, сейчас это невозможно. Обидно, если шанса сыграть за сборную России не будет.

— Баринов говорил, что происходящее вокруг не дает полностью концентрироваться на футболе. Удаётся абстрагироваться?

— Сейчас немного напряжённое состояние. До конца не совсем понимаешь, что будет дальше, даже с нашим чемпионатом. А вдруг его остановят? Мы не знаем, как всё будет развиваться. С другой стороны, футбол – наша работа. Мы профессионалы своего дела, должны свою работу выполнять. Людям, которые следят за футболом, за нас болеют, это нужно. Уверен, футбол помогает им отвлечься и абстрагироваться от проблем и переживаний. Посмотреть матч любимой команды и провести два часа, не думая ни о чём, кроме футбола, тоже помогает.



В моей жизни ничего не поменялось. Просто стараюсь читать меньше новостей. По возможности пытаюсь учить английский, но есть проблема – немного ленюсь. Стараюсь себя отвлекать: почитать, посмотреть фильм. В Грозном особо больше и нечем заняться. В этом преимущество города: можно максимально сосредоточиться на футболе, тренировках и своём прогрессе – здесь тебя ничего не отвлекает от работы.

Тренировки с основой ЦСКА, жёсткость Вернблума и крутость Дзагоева

— Вернёмся в прошлое. Гончаренко привлекал тебя к тренировкам основы, и ты даже выходил в Кубке. Почему не удалось закрепиться в ЦСКА?

— Не могу себя оценивать, но я всегда выкладывался, старался себя показать. После того как сыграл в Кубке, общался с руководством. Мне говорили, что я хорошо проводил матчи.



Расскажу случай: был мой самый первый матч в Кубке с курским «Авангардом». Я хорошо сыграл, но получил удаление в матче молодёжной команды. Меня вызвало руководство. Сначала сделали выговор за удаление, а потом похвалили за матч с «Авангардом». Сказали, что зимой меня вызовут на сборы главной команды, но на них я уже не поехал. Тогда я понял, что Гончаренко на меня не рассчитывает.

Иван Олейников в ЦСКА Фото: pfc-cska.com

― Какими были Чалов и Кучаев в молодёжке? Было видно, что именно они пробьются среди остальных?

— По Феде было видно, что он хороший нападающий, который может вырасти в сильного форварда при должной работе. Многие ещё в школе понимали, что в перспективе Чалов – это игрок главной команды. Федя всегда много забивал, хорошо работал с мячом. Сейчас свои качества он только преумножил. Костю Кучаева приглашали скауты уже в дубль. Думаю, за ним изначально следили с прицелом на главную команду. Насколько я помню, его почти сразу подтянули к основе. Ребята — молодцы, что пробились. Наверное, всё зависело не только от них, но и от видения Гончаренко. Но раз Чалов и Кучаев сейчас в основной команде, то заслужили это своим трудом. Думаю, сейчас они являются одними из лидеров ЦСКА – это очень круто.



— Ты тренировался в ЦСКА с топами: Березуцкими, Марио, Вернблумом. На кого смотрел и думал – игрок другого уровня?

— Всегда восхищался Дзагоевым. Было видно его футбольное мышление. У Алана очень высокий уровень паса. Бывало, ты не побежишь в зону, которую увидит Дзагоев и отдаст пас, потому что подумал по-другому. Понятно, прилетало. Иногда я просто не успевал сообразить и подумать так же. У Дзагоева был очень маленький процент брака. Всегда считал его игроком высочайшего класса. К сожалению, травмы Алана чуть скомкали его карьеру, но это футбол. Травмы непредсказуемы. Никогда не знаешь, что с тобой произойдёт.



— Что запомнилось больше всего после тренировок с основной командой?

— Вернблум любил попихать молодым игрокам. Даже если ты просто не забьёшь какой-то гол на тренировке, он мог начать на тебя кричать. Запомнился момент, когда на сборах была мини-двухсторонка. Астик Гордюшенко обыграл Вернблума – тому это очень не понравилось. А когда Астик обыграл Понтуса второй раз, тот специально ударил его по ногам. За Гордюшенко вступился Набабкин, начал высказывать Вернблуму, что он может нанести молодому игроку серьёзную травму. А Гончаренко всё это время просто молчал. Не знаю почему. Я понимаю, что Вернблум – лидер команды, но лидер, наоборот, должен показывать пример молодым ребятам, а не так грязно поступать. Это было странно, я этого не понимал.

Почему ушёл из ЦСКА, желание вернуться и отношение к дерби

— Ты сам захотел уйти из ЦСКА. Не жалеешь об этом?

— Нет. Гончаренко на меня не рассчитывал. Я уже и в главную команду почти не привлекался. Какой был смысл? У меня был контракт ещё полтора года, я ушёл в аренду в «Факел». Никто не пытался меня удержать, я был не нужен. Когда у меня оставался год контракта, мы с ЦСКА договорились о расторжении по обоюдному согласию. Спасибо руководству ЦСКА, что пошли мне навстречу. Понимал – мне нужно было уходить, чтобы постоянно играть на взрослом уровне. Молодёжку на тот момент уже перерос. Да, были тяжёлые времена, но самое главное — сейчас я в РПЛ. Всё, что ни делается, — всё к лучшему.



— В тебе остался этот армейских дух? Матчи со «Спартаком» – особенные?

— Матчи со «Спартаком» всегда будут для меня особенными, несмотря на то, где я играю. Первый свой матч со «Спартаком» был очень заряжен, безумно хотел победить. Я сыграл немного, но больше расстроился, что «Ахмат» пропустил гол в концовке. Тогда мы упустили победу. Считаю, «Ахмат» должен был выигрывать тот матч.



ЦСКА заложил, что хочется всегда быть в верху турнирной таблицы. Сколько лет я был в школе ЦСКА, молодёжке, команда всегда и везде боролась за первые места. С раннего детства привито бороться за самые высокие места. Всегда хочется побеждать.

Иван Олейников и Виктор Гончаренко Фото: pfc-cska.com

― Дерби смотрел? Стараешься следить за командой?

— Когда позволяют время и график, стараюсь смотреть матчи ЦСКА. Но не всегда получается, часто матчи «Ахмата» и ЦСКА попадают на один день. Кусочек дерби смотрел. Рад, что Федя забил два. Тем более читал, что Чалов ни разу не забивал «Спартаку» на взрослом уровне. Закрыл гештальт, ха-ха.



― Самый обсуждаемый момент матча ― Зобнин и Гаич. Понимаешь претензии «Спартака»? Или Зобнин сам виноват, а Гаич всё сделал правильно? Как поступил бы сам?

— Гаич-то и не понял, что Зобнин хочет. Да и никто бы не понял! На поле всё происходит очень быстро. Зобнин просто взял и остановился. Считаю, Гаич всё сделал правильно, продолжил атаку команды. Уже много раз говорили и объясняли: если хочешь, чтобы игра остановилась, выбей мяч в аут. Зобнин сам виноват, что перестал бежать. Конечно, Гаич подхватил мяч, а ЦСКА убежал в контратаку и забил гол. Если кого и винить в этом голе, то только Зобнина. Фэйр-плей, не фэйр-плей… Это же дерби! В таком моменте, когда ты бежишь, хочешь отобрать мяч, точно не понимаешь, что соперник делает или хочет тебе показать. Возможно, Зобнин просто сам упустил мяч, и это технический брак. Как понять в игре, что хотел Зобнин, я не представляю. В пылу борьбы, когда тебя захлёстывают эмоции, это нереально.

― Осталось ощущение недосказанности? Что не всего себя показал в ЦСКА?

— На самом деле, такого нет. Может, первое время. Когда уходил, было чувство недосказанности, переживал. Сейчас я сконцентрирован только на своей игре и прогрессе. Если буду показывать хороший футбол, буду лидером команды, кто знает, может, ЦСКА захочет меня вернуть? Я воспитанник ЦСКА, этому буду только рад. Поживём – увидим. Всё зависит только от меня и моей игры. Хотелось бы однажды вернуться в ЦСКА, в команду, в которой я провёл всё детство и больше половины своей жизни. Это особый для меня клуб.

Когда летом «Ахмат» играл с ЦСКА, это был мой первый официальный матч на «ВЭБ Арене». Мы проиграли, но я получил очень хорошие эмоции, даже получилось создать гол. Рад был вернуться и сыграть на поле стадиона, где я закладывал камень.



— Ты сыграл в матчах с ЦСКА и «Зенитом». С кем было сложнее играть?

— По уровню команды примерно одинаковые. У «Ахмата» был яркий матч с «Зенитом». У них было удаление: они больше оборонялись, а мы играли в атаке. ЦСКА, наоборот, нам приходилось догонять, мы тоже очень активно шли в атаку. Они расслабились, и «Ахмат» забил гол. Если сравнивать два матча, команды очень близки по уровню. Видно, что ЦСКА и «Зенит» – команды высокого класса и борются за чемпионство. С точки зрения игрока «Ахмата», скажу, что мы старались играть на равных и создавали моменты у ворот и тех, и других.



— С «Зенитом» реально бороться?

— Реально, почему нет? С «Зенитом» всем тяжело в Питере, но на гостевые игры у них часто недонастрой. Особенно когда игроки «Зенита» понимают, что команда ниже их классом, то выходят играть в полсилы. На этом можно ловить. На примере нашего матча скажу, что «Ахмат» должен был обыгрывать «Зенит». Те же «Химки» в 1-м туре сыграли с ними вничью, могли выиграть. Понятно, что на ЦСКА или «Спартак» «Зенит» настроен, им не нужно искать мотивацию, но это сильные команды, которые могут обыгрывать «Зенит».

— Факт, что чемпион не меняется уже четыре года, убивает чемпионат?

— Сколько лет подряд они уже выигрывают? Наверное, и самим не совсем интересно, да и другим тоже, когда чемпион не меняется четыре сезона подряд. Болельщикам других клубов хочется видеть что-то новое, так что надо чуть-чуть остановить эту гегемонию, ха-ха.



– Кто может это сделать?

– Из команд, которые наверху – ЦСКА. Надеюсь, они смогут побороться, сейчас между топ-клубами не такой большой разрыв, шанс догнать «Зенит» точно есть. Так что если кто-то и сможет стать чемпионом, кроме «Зенита», то надеюсь, это будет ЦСКА. Ну или «Ахмат».