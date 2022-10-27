На Украине просят забанить Иран на ЧМ-2022 и отдать место ей. И что, так вообще возможно?

До чемпионата мира в Катаре меньше месяца, а страсти всё не утихают: то собирались отстранять сборную Эквадора, но потом её оправдали; то в медиа с особой силой начинают подсвечивать проблемы подготовки к турниру; то страна-хозяйка обвиняет западную прессу в ангажированности. Теперь новая история: генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин призвал ФИФА исключить Иран из числа участников ЧМ, а на замену отправить в Катар сборную Украины.

На самом деле, Украина просто подхватила волну. Отстранить Иран требовали сами иранцы

В середине сентября Иран охватили протесты, ставшие реакцией общественности на смерть 22-летней Махсы Амини: девушку задержала полиция нравов за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране, а через несколько дней она скончалась в больнице. Полицейские утверждали, что Махсе стало плохо в участке (прихватило сердце), из-за чего её отвезли к врачам, где она и умерла. Но родные утверждают, что у девушки никогда не было проблем с сердцем, а истинной причиной смерти стали нанесённые при задержании побои.

Протесты в Иране Фото: Maja Hitij/Getty Images

Протестующие выходили на улицы в 100 городах страны сначала с требованиями провести расследование и наказать виновных в смерти девушки, но со временем лозунги сместились в сторону социально-политического контекста. Народ выходил под знаменем «Женщина, жизнь, свобода», публично обрезая волосы и сжигая хиджабы в знак женского неповиновения. Протесты жестоко подавлялись со стороны государственных властей: были и резиновые пули, и слезоточивый газ, и массовые аресты. Организацию беспорядков власти перекладывали на «западные силы», поэтому с протестующими особо не церемонились. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, с середины сентября в Иране в ходе протестов погибли более 200 человек, из которых 23 – дети. Только в Тегеране обвинительного приговора прямо сейчас ждут больше 300 человек, при этом четверым грозит высшая мера наказания – смертная казнь.

За иранских девушек вступался даже экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун – местные СМИ писали, что за это его лишили места в сборной на чемпионате мира. Но в начале октября он перед матчем ЛЧ с «Порту» получил разрыв икроножной мышцы, из-за чего его поездка в Катар ещё под бóльшим вопросом.

Сердар Азмун нападающий сборной Ирана «По правилам национальной команды нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать. Если за это меня исключат из сборной, то такая жертва не стоит и одного волоса с головы иранской женщины. Этот пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей. Вперёд, иранские женщины».

Другие звёзды спорта, а также журналистка, активистка и защитница прав женщин Масих Алинежад пошли ещё дальше постов в социальных сетях и направили письмо в ФИФА с запросом о приостановке деятельности Иранской федерации футбола и исключении сборной из числа участников чемпионата мира.

«Жестокость и воинственность Ирана по отношению к собственному народу достигли критической точки, которая требует однозначного и твердого отделения от мира футбола и спорта. Историческое воздержание ФИФА от политических конфликтов допускалось только тогда, когда эти ситуации не давали метастаз в футбольной сфере. Футбол, который должен быть безопасным местом для всех, не является безопасным пространством ни для женщин, ни даже для мужчин Ирана. Женщинам систематически отказывают в доступе на стадионы по всей стране и систематически исключают их из футбольной экосистемы Ирана, что противоречит ценностям ФИФА», — говорится в письме.

С похожим заявлением вышла организация Open Stadiums, которая борется с дискриминацией женщин, которых не пускают на стадионы в Иране (последний раз в стране пускали женщин на трибуны 5 октября 1981 года).

«Зачем ФИФА дала иранскому государству и его представителям выход на мировую арену, в то время как Иран не только отказывается уважать основные права и достоинства человека, но и сейчас пытает и убивает собственный народ? Мы призываем ФИФА немедленно исключить Иран из числа участников чемпионата мира 2022 года в Катаре на основании статей 3 и 4 её устава», – говорится в открытом письме Open Stadiums к Джанни Инфантино.

В статье 3 устава ФИФА говорится, что организация «твёрдо привержена соблюдению прав человека, признанных международным сообществом, и будет стремиться обеспечить соблюдение этих прав.



Статья 4 гласит, что «дискриминация в отношении любой страны, отдельного лица или группы людей по признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения, пола, инвалидности, языка, религии, политической позиции или любого другого характера, покупательной способности, места рождения или происхождения, сексуальной ориентации или по любой другой причине будет наказываться отстранением или исключением».

Джанни Инфантино Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Палкин просто подхватил волну, указав на другую «боль», которую доставляет Иран. Генеральный директор «Шахтёра» уверен: отправить сборную Украины вместо иранской команды будет «исторически оправданно».

«Украина должна быть на чемпионате мира. Ирану там не место! В то время как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на чемпионате мира, украинцев будут обстреливать иранские дроны и иранские ракеты.

Футбольный клуб «Шахтёр» призывает ФИФА и всё международное сообщество добиться немедленного запрета выступления на чемпионате мира сборной Ирана. Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в мундиале. Имея неравные по сравнению с другими сборными условия во время стыковых матчей, она играла сердцем. Такое решение исторически и спортивно оправданно. Призываю всех приобщиться к давлению на футбольную бюрократию. Достаточно повторять ошибки чемпионата мира — 2018 в России, скрываясь за пустым тезисом об аполитичности спорта», — написал Палкин в своих соцсетях.

Почему даже при исключении Ирана отправить в Катар Украину не получится

Всё по той же причине, почему украинскую сборную не отправили бы на ЧМ вместо Эквадора, который был в шаге от того, чтобы пролететь мимо Катара из-за дела по сокрытию личности защитника Байрона Кастильо. Иран находится в азиатской конфедерации, Украина – в европейской, поэтому сборные просто-напросто невзаимозаменяемые. Даже если (это прям о-о-очень большая оговорка) ФИФА сломится под давлением общественности, то место Ирана займёт та команда, которая не отобралась на ЧМ из АФК. У каждой конфедерации есть своя квота на турнире, и для Азии выделено четыре прямые путёвки плюс одна, которую можно получить в межконтинентальных стыках. Иран вышел напрямую, а вот в стыки попала сборная ОАЭ, которая там проиграла Австралии. И уж если (помним про оговорку) призывы общественности будут услышаны ФИФА, то место отдадут именно команде с Ближнего Востока, но никак не украинской сборной.

ФИФА пока публично не прокомментировала заявление Палкина, но, так или иначе, нет исторического прецедента, когда глобальный руководящий орган футбола заменял бы азиатскую страну европейской сборной.