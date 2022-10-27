Как аутсайдер сотворил главную сенсацию ЛЧ. Их тренер мог зажигать за «Спартак»!

Несмотря на разгромное поражение от «Порту» (4:0), «Брюгге» досрочно вышел в плей-офф ЛЧ – впервые в истории. Чемпионы Бельгии сделают это как минимум со второго места, но в 6-м туре могут и выиграть группу – если «Порту» не победит «Атлетико», а сам «Брюгге» не уступит «Байеру». Почему исторический успех бельгийцев не случайность – в материале «Чемпионата».

У «Брюгге» уникальный тренер. Он вырос в системе клуба и уже обошёл учителя

Что вы знаете о Карле Хуфкенсе? 44 года, бельгиец, трудится главным тренером «Брюгге» с 1 июля 2022-го – и это его первая самостоятельная работа! Даже кажется странным, что специалиста без опыта назначили в один из главных клубов страны, не правда ли? Но всё не совсем так. Хуфкенс в системе «Брюгге» с 2018 года, и его заслуги говорят сами за себя.

Сначала Карл был ассистентом тренера молодёжки, затем – менеджером по развитию талантов, а с 2019-го перешёл на работу в штаб первой команды. Хуфкенс три года помогал разным коучам: в том числе Филиппу Клеману и Алфреду Схрёдеру. Первый уехал на повышение в «Монако», а второй летом после победы в чемпионате укатил в «Аякс». И тогда Карла назначили главным.

Карл Хуфкенс Фото: Vincent Kalut / Photonews via Getty Image

И Хуфкенс уже обошёл учителя: «Аякс», где работает Схрёдер, потерял шансы на плей-офф, тогда как «Брюгге» уже там. А ведь руководство подписало с Карлом бессрочный контракт! Получается, не прогадали: клуб впервые в истории вышел в плей-офф ЛЧ. Но дела во внутреннем чемпионате нужно налаживать: отставание от лидирующего «Генка» достигло 8 очков. Хотя тренер у «Брюгге» действительно уникальный, вот ещё несколько подтверждений.

Действовал на позиции правого защитника;

Провёл более 150 игр за «Сток Сити» и «Вест Бромвич» (преимущественно в Чемпионшипе);

Заезжал на 4 сезона в «Брюгге»;

1+1 в 22 матчах за сборную Бельгии;

Закончил карьеру в 2016-м в чемпионате Гибралтара (за «Манчестер 62»);

В 2008-м мог перейти в «Спартак» (по словам Любо Хуфкенса – отца футболиста).

«Брюгге» – идеальное место для прогресса молодёжи и второго шанса

Хуфкенс преимущественно опирается на игроков прошлого сезона – ведь они взяли титул и квалифицировались в Лигу чемпионов. При этом летом в команду пришли несколько талантливых ребят – кто-то ради перезапуска карьеры, а кто-то – во имя развития. Несколько слов о лидерах.

Игроки «Брюгге» Фото: ANP via Getty Images

Ханс Ванакен – олицетворение нынешнего «Брюгге». Этому хавбеку уже 30, и кажется, он должен был уехать в топ-лигу ещё пару сезонов назад, но капитан по-прежнему здесь. Проводник идей, мозг, двигатель и тонкий исполнитель – все это про него. Цифры скажут лучше: 105+75 в 359 матчах за клуб – согласитесь, впечатляет.



22-летний Андреас Ольсен считается одним из талантливейших датских футболистов последней волны. Крайний хавбек в «Брюгге» с зимы, но его показатели уже удивляют: 14 голов и 12 голевых передач в 35 встречах. В Лиге чемпионов он отдал победный ассист с «Байером» и забил «Порту».

Симон Миньоле из героя мемов и неудачника превратился в непробиваемую стену. Только в ЛЧ у экс-кипера «Ливерпуля» четыре сухих матча из пяти. Первые голы он пропустил только вчера с «Порту» – но сразу четыре. А сэйв лицом в игре с «Атлетико» – квинтэссенция игры вратаря в Лиге чемпионов. Да и во внутреннем первенстве у него всё прекрасно: три предыдущих сезона Миньоле заканчивал с какой-той сумасшедшей статистикой – не более 0,92 пропущенного гола за матч в самом плохом случае и всего 0,48 (!) – в хорошем.



Ферран Жутгла заслуживает отдельного упоминания. В соцсетях всю осень шутят, что «Барселона» продала «Брюгге» не того Феррана. 23-летний форвард второй команды каталонцев молниеносно вписался: 8+5 в 19 встречах во всех турнирах взвинтили трансферную стоимость парня в 2,5 раза (с € 3 млн до 7). В Лиге чемпионов Жутгла уже вспыхнул – сначала забил и отдал в игре с «Атлетико», а потом повторил перфоманс с «Порту».

Ферран Жутгла Фото: ANP via Getty Images

В этом «Брюгге» много важных элементов. Это и 19-летний левый защитник Бьорн Мейер, который ещё в прошлом сезоне играл за «Гронинген», а теперь продуктивно провёл ЛЧ. Это и 17-летний вингер Антонио Нуса, забивший «Порту» в дебютном еврокубковом матче. Это и Камаль Сова, отличившийся в двух матчах подряд. Это и правый деф Каспер Нильсен, перешедший летом из конкурирующего «Юниона» и сыгравший во всех матчах Лиги чемпионов. Это и опытный Дедрик Боята, и вернувшийся Роман Яремчук, и талантливый канадец Бьюкенен, и незаменимый для обороны Брэндон Михеле.

«Брюгге» – это про современный и стильный футбол. Но слабые места очевидны

Это в России «Зенит» играет от себя, а в Лиге чемпионов садится к своим воротам и ждёт. Бельгийские клубы не такие (кстати, СБГ подтвердят – вспомните ЛЧ двухлетней давности). «Брюгге» играет в атаку в любом турнире: клуб ориентирован на продажу лидеров в топ-клубы, а сделать это можно только через созидательный и яркий футбол. В ЛЧ Карл Хуфкенс иногда выбирает более сбалансированную модель, но принципиально она мало чем отличается от используемой во внутренних турнирах.

Владение мячом, короткие передачи, регулярное обострение и доведение до удара практически каждой атаки, прессинг – вот основные принципы «Брюгге». Причём команда хороша как на скорости так и в позиционных атаках. А ещё она постоянно разыгрывает в касание у чужой штрафной – да почти всегда! И на стандартах бельгийцы выглядят уверенно.

Слабые места «Брюгге» объясняются выбранным стилем. Высокая линия обороны и выход в атаку через минимум касаний даже в рискованной ситуации – это конечно круто, но всё сразу рушится, если момент упирается в мастерство отдельного игрока. Крайние защитники оставляют за собой пустые зоны и частенько выдергиваются, а подстраховка работает нестабильно. Это приводит к провалам на флангах.



В случае перехвата в середине образуется дыра в опорной зоне – там часто возникает численное меньшинство или команда не успевает переключиться на оборону. Пропустить после подобной контратаки очень просто – особенно если у тебя в центре защиты нет Ван Дейка, Диаша, Кулибали или Шкриньяра. «Порту» это доказал – в каждой из четырех голевых атак.

Так что «Брюгге» в первую очередь силен системой, которой управляет тренер, ещё и прекрасно работающий с молодыми игроками. Подобные команды регулярно удивляют на групповом этапе ЛЧ: из-за ежегодных кадровых изменений и стилевых обновлений к таким соперникам подготовиться сложнее, чем к «Атлетико» или даже «Ливерпулю», чьи игровые принципы последние годы практически не меняются.



Впереди шестой тур группового этапа Лиги чемпионов. Даже в случае поражения «Брюгге» выйдет в весну. Но удастся ли команде удивить и в плей-офф? Кажется, что нет – и наиболее классный соперник с наиболее оснащенным составом остановит выскочку. Хотя, надо признать, происходит подобное не каждый год. И тогда шоу продолжается дальше.