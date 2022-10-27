Что странного делали в РПЛ ради побед. Пригласить священника – не самое популярное решение

Вы точно видели, как «Химки» борются с невезением. Клуб обратился к силам, которые очень-очень далеки от футбола, чтобы прервать 14-матчевую серию без побед. А именно – позвали к себе священника. Он приехал на стадион, обошёл все помещения, в том числе поле. Совершил церковные ритуалы, но даже это не помогло. Сразу после визита «Химки» получили пять от «Спартака» (правда, в гостях). Но вряд ли эта неудача заставит сомневаться инвесторов клуба в правильности своих решений. В конце концов, главное, что на поле выходит Илья Садыгов. А всё остальное не так значимо.

Интересно, что «Химки» – далеко не первый клуб РПЛ, который обращается к РПЦ за помощью. Примеры появились ещё в 90-х, в то время батюшка брызгал святой водой игроков «Асмарала» перед выходом на поле. Но особо им это не помогло. Есть несколько и более актуальных примеров.

Весной 2018-го «Амкар» валился не только в чемпионате, но и к финишу своей истории. Напоследок клуб решил запомниться: перед игрой со «Спартаком» пригласил на газон священника. Прямо в день матча, за час до выхода команд на поле. Он ходил по полю, брызгал святой водой на удачу траву, долетало и до трибун. «Амкар» гордо подсвечивал это в соцсетях. Не помогло – команда Гаджи Гаджиева проиграла 0:2.

Гаджи Гаджиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В сезоне-2019/2020 «Локомотив» с новым главным тренером Марко Николичем как мог цеплялся за второе место. Дошло до того, что перед матчем 28-го тура с «Уфой» у штанг заметили батюшку с нужной водой. Процедура – стандартная. Помогло ли это «Локо»? Нет. Счёт – 1:1. Но на втором месте команда осталась.



Отойдём от темы с РПЦ к другим необычным способам борьбы за результат. А именно – к жертвоприношениям. И здесь тоже отличился «Амкар». На старте сезона-2017/2018 команда долго не могла победить. Серия тянулась больше 10 матчей. Поэтому перед важной игрой с «Арсеналом» на поле зарезали барана. Гаджи Гаджиев тогда рассказывал, что животное поводили на полю, а потом совершили ритуал. А в клубе подчеркнули, что это не исламская, а именно языческая история.



Сама традиция, судя по всему, пошла из «Локомотива» Сёмина. Вот что он рассказывал в 2010 году.

Юрий Сёмин бывший главный тренер «Локомотива» «Если игра не идет, состояние не очень хорошее, все переживают… Значит, нужно всем вместе собраться, зарезать барана, сделать шашлык. Они девушек своих приглашают, жен. Нужно всем вместе расслабиться, потом, глядишь, пошло дело.



На базе мы часто режем. Один раз во Франции хотели зарезать, но не получилось. Мы тренировались в одном местечке в горах, там вокруг много паслось баранов, мы хотели купить пару и зарезать. Но хозяин отары нам сказал: «Баранов-то я вам продать могу, но зарезать вы их не сможете». По местным правилам сначала надо какие-то специальные анализы у этого барана взять, потом отвезти на бойню – забить его можно только там».

Ещё одна популярная история – обращение к паранормальным явлениям. Например, на финише существования «Сатурна» один из руководителей заходил в раздевалку и зачитывал сообщения от экстрасенса. Тот рассказывал, как нужно играть для победы. Любопытно, что и это проходило при работе Гаджи Гаджиева – то есть тренер застал священника, резание барана и экстрасенса – большой эксперт.



В ФК «Москва» в своё время штатную должность и вовсе получил колдун Бронислав Виногродский. Большой знаток Китая и чаёв. А ещё он один из немногих, кто идентифицирует Виктора Пелевина. Правда, о своём влиянии на команду и её результаты он особо не распространялся. Но когда ушёл из клуба – всё пошло наперекосяк.

Причём история с верой в странные вещи не только российская – вспомните хотя бы агента Селюка, который до сих пор верит, что шаманы наложили порчу на Гвардиолу, и поэтому он не побеждает в ЛЧ. А перед полуфиналом Евро-2008 болельщикам сборной Испании продавали куклу-вуду с номером Сергея Игнашевича. Помогло. Но вряд ли дело только в этом.