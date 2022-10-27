Алсу Абдулина впервые появилась на поле в этом сезоне и отметилась сразу после выхода на замену.

«Ей нужно больше играть!» В соцсетях восхищаются ассистом россиянки в ЛЧ за «Челси»

2-й тур группового этапа женской Лиги чемпионов начался бодро — «Вольфсбург» забил два мяча чешкой «Славии», «Челси» разнёс албанскую «Влазнию» со счётом 8:0, «Санкт-Пёльтен» пропустил три гола от «Ромы» за пять минут и в итоге проиграл 3:4.

Главное событие вечера случилось именно в Лондоне на стадионе «Кингсмедоу».

«Челси» быстро открыл счёт. Уже на 10-й минуте Сэм Керр отмечала забитый мяч, а к концу встречи праздновала покер. Капитан команды и в прошлом одна из самых дорогих футболисток мира Пернилле Хардер оформила хет-трик, а самый важный гол случился в концовке второго тайма.

Сэм Керр Фото: Bradley Collyer/Getty Images

Алсу Абдулина появилась на поле на 74-й минуте, заменив норвежскую нападающую Гуро Рейтен, а на 78-й навесила в штрафную на чешку Катерину Свиткову, которая головой отправила мяч в ворота «Влазнии». Для Свитковой этот гол стал дебютным за «Челси».

Болельщики «Челси» обрадовались ассисту Абдулиной.

«16 сыгранных минут, три момента и один ассист у Алсу Абдулиной. Впечатляюще!»

«У Алсу Абдулиной больше созданных голевых моментов в женской Лиге чемпионов (1), чем появлений «Манчестер Юнайтед» в этом турнире (0)».

«У Эммы новая головная боль по имени Алсу Абдулина — ей нужно больше играть!»

«Впечатляющая игра, учитывая отсутствие практики! Яркая, энергичная и точно дающая пищу для размышлений тренерскому штабу».

«Алсу крута! Каждый раз, когда она вступала в игру, я был впечатлен. «Челси» знает, как выбирать игроков».

«Это был красивый рывок Абдулиной, а Свиткова никогда не ошибается в завершении».

Алсу Абдулина впервые сыграла за «Челси» в этом сезоне, а эта голевая стала её первым результативным действием. В пяти турах Суперлиги она ещё ни разу не появлялась на поле. Причём дебют случился не при Эмме Хейз — главный тренер «Челси» временно не руководит командой из-за проблем со здоровьем — а при её ассистентке Дениз Редди.