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Колонка футболистки «Локомотива» Марии Галай — о неудобных вопросах и стереотипах о женском футболе

«В футболе хочется больше равноправия. Мы такие же личности». Колонка защитницы «Локо»
Мария Галай
Мария Галай — о глупых вопросах футболисткам
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Мария Галай рассказывает о глупых вопросах футболисткам и стереотипах про неженственные виды спорта.

«Я играю в футбол, но об этом никто не знает». Сейчас эта фраза во мне не откликается, а в начале карьеры звучала достаточно сильно. Понятно, что твой круг общения знает, чем ты занимаешься, но, когда выходишь за его пределы, сталкиваешься с удивлением.

Я никогда не сравнивала себя с футболистами мужской команды, знаю, что у нас разный уровень. К нам интереса намного меньше. Нас не узнают на улицах — ну и ок, я не сильно стремлюсь к тому, чтобы быть популярной. Думаю, что такое разное отношение в России — из-за менталитета. Среди женщин самыми распространёнными считаются «женственные» виды спорта: художественная гимнастика, танцы. Возьмём тяжёлую или лёгкую атлетику — для всех до сих пор шок, когда девушка поднимает огромную штангу или метает ядро. Видимо, для общества имеет большое значение то, как выглядит женский спорт.

«Как вы играете на такой арене?» Колонка футболистки «Локомотива» «Как вы играете на такой арене?» Колонка футболистки «Локомотива»

Думаю, мысль о том, что спорт должен быть красивым и женственным — это старые стереотипы. Было принято считать, что женщина должна стоять за плитой на кухне, а в спорте привлекать мужчин и быть женственной. Сейчас спорт показывает женщину с другой стороны — силу её характера, достижения, волю к победе. Женщины не боятся травм.

В спорте привязка ко внешности — это несправедливо. Красота не выигрывает чемпионаты Европы. Это же не конкурсы красоты. Но не могу сказать, что меня это задевает. Я просто принимаю это, и всё, воевать со стереотипами у меня нет сил. Я могу об этом поговорить в своём окружении, но кому-то что-то доказывать или стоять с плакатами не хочу. Если человеку неинтересен женский футбол, не буду его переубеждать, ему всё равно не станет интересно.

Мария Галай

Мария Галай

Фото: Личный архив Марии Галай

Я сталкивалась с вопросами, зачем занимаюсь футболом, почему выбрала «неженственный» и травмоопасный вид спорта. Меня они очень удивляют, как вообще такое можно спрашивать? Это моё желание. Это то же самое, что спросить, зачем человек работает на заводе, чистит зубы, ходит в магазин за продуктами или вообще занимается каким-либо делом. Я нахожусь в ступоре, когда вижу такие вопросы. Потому что я хочу, я люблю, мне нравится играть в футбол, это моя профессия.

К женскому футболу есть обесценивающее отношение. Даже в семье сталкиваешься с непониманием. Только когда ты чего-то добиваешься, все признают, что это не просто так, это не хобби, а что-то большее. Только когда приносишь титулы, тебе начинают говорить: о, круто, молодец. Но на этапе построения карьеры поддержка тоже очень важна. Иначе откуда появиться наградам. В детстве казалось, что спорт — это просто что-то рядом. Ты играешь, но параллельно учишься и делаешь что-то ещё. А потом остался только спорт, возможно, родителям и другим родственникам тяжело это сразу принять.

«Локомотив» — ЦСКА

«Локомотив» — ЦСКА

Фото: Пресс-служба ЖФК «Локомотив»

Мне очень нравились Давид Вилья и Фернандо Торрес, особенно в 2012 году, когда сборная Испании выиграла Евро. Я помню, в каком восторге была от той атмосферы на стадионах — мне казалось, что я там буду. Не важно, с какой стороны — болельщика или футболиста. Я очень этого хотела.

И я почувствовала похожие эмоции — сначала как зритель на стадионе, а потом и как игрок тоже — в Лиге чемпионов с «Локо» и в матчах сборной России.

Сейчас мы слышим болельщиков во время матчей домашнего чемпионата, это заряжает и подгоняет. Раньше это были в прямом смысле пустые трибуны. Сейчас ты знаешь, что посмотреть на тебя пришли не только твои родственники, а ещё молодежь, дети, активные фанаты. В «Локомотиве» — крутые фанаты, и в «Звезде-2005» я постоянно видела длинные баннеры от активных болельщиков. Прямо как в мужском футболе. И это очень вдохновляло.

В Минске этого всего не было. Белорусские футболистки тоже признают, что хотели бы почувствовать поддержку с трибун, получить внимание со стороны общества. Люди в городе даже не знают, что идут какие-то матчи, что есть женские команды.

Мария Галай в ЖФК «Минск», матч с «Барселоной»

Мария Галай в ЖФК «Минск», матч с «Барселоной»

Фото: Личный архив Марии Галай

На Кубке РЖД мы общались с девочками из Беларуси и Казахстана. Им хочется, чтобы их воспринимали серьёзно. Это вопрос к PR, к телевидению. Нигде об этом не говорят, поэтому об этом никто и не знает. Аудитории это было бы интересно, но как об этом узнать, если нет никакой информации? Даже сейчас не у всех есть хороший интернет. Помог бы даже обычный плакат с афишей матча в городе. Людям надо знать, что какая-то команда существует, чтобы её потом загуглить.

Сейчас красивые фотографии повсюду. Это можно использовать — яркие баннеры привлекают внимание. Мне бы хотелось, чтобы футболистки чаще участвовали в рекламах всяких брендов, появлялись на рекламных плакатах.

За последние два года произошёл большой скачок. Сначала было много внимания со стороны YouTube-блогеров, а потом появились трансляции на телевидении, и это очень круто. Стало больше интервью, упоминаний в СМИ, внимания.

А в этом году сильно повлияли чемпионат Европы по футболу и то, что его показывали на нашем ТВ в прямом эфире. Многие мои знакомые смотрели его с большим интересом, обсуждали матчи. Евро-2022 круто разошёлся даже с учётом того, что мы в нём не участвовали. После турнира больше людей стали приходить и на наши внутренние матчи.

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Мы обсуждали медийный футбол между собой, но я ещё не встречала ни одну девочку, которая хотела бы туда пойти. Для нас это больше баловство, вряд ли там будет какой-то футбольный рост. Для нас в этом нет какой-то серьёзности, и уровень другой. Я слышала такую реплику: для чего я пойду туда — показывать своё лицо, а не то, как играю в футбол?

Да, хочется чуть больше равноправия в футболе. Мы такие же личности и такие же спортсменки, у нас такая же нагрузка, и бегаем мы точно не меньше. Да, у нас другие дистанции и скорости, но на предсезонках нас так же гоняют. Мы тоже травмируемся. Хотелось бы участвовать во всяких мероприятиях, ТВ-шоу, интеллектуальных передачах. Потому что это просто прикольно. Ну и чтобы развеять стереотип о том, что спортсмены глупые, мы почти все с высшими образованиями. Я, например, училась на специальности «Переработка нефти и газа». Такие дела.

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