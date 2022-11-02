«В футболе хочется больше равноправия. Мы такие же личности». Колонка защитницы «Локо»

«Я играю в футбол, но об этом никто не знает». Сейчас эта фраза во мне не откликается, а в начале карьеры звучала достаточно сильно. Понятно, что твой круг общения знает, чем ты занимаешься, но, когда выходишь за его пределы, сталкиваешься с удивлением.

Я никогда не сравнивала себя с футболистами мужской команды, знаю, что у нас разный уровень. К нам интереса намного меньше. Нас не узнают на улицах — ну и ок, я не сильно стремлюсь к тому, чтобы быть популярной. Думаю, что такое разное отношение в России — из-за менталитета. Среди женщин самыми распространёнными считаются «женственные» виды спорта: художественная гимнастика, танцы. Возьмём тяжёлую или лёгкую атлетику — для всех до сих пор шок, когда девушка поднимает огромную штангу или метает ядро. Видимо, для общества имеет большое значение то, как выглядит женский спорт.

Думаю, мысль о том, что спорт должен быть красивым и женственным — это старые стереотипы. Было принято считать, что женщина должна стоять за плитой на кухне, а в спорте привлекать мужчин и быть женственной. Сейчас спорт показывает женщину с другой стороны — силу её характера, достижения, волю к победе. Женщины не боятся травм.

В спорте привязка ко внешности — это несправедливо. Красота не выигрывает чемпионаты Европы. Это же не конкурсы красоты. Но не могу сказать, что меня это задевает. Я просто принимаю это, и всё, воевать со стереотипами у меня нет сил. Я могу об этом поговорить в своём окружении, но кому-то что-то доказывать или стоять с плакатами не хочу. Если человеку неинтересен женский футбол, не буду его переубеждать, ему всё равно не станет интересно.

Мария Галай Фото: Личный архив Марии Галай

Я сталкивалась с вопросами, зачем занимаюсь футболом, почему выбрала «неженственный» и травмоопасный вид спорта. Меня они очень удивляют, как вообще такое можно спрашивать? Это моё желание. Это то же самое, что спросить, зачем человек работает на заводе, чистит зубы, ходит в магазин за продуктами или вообще занимается каким-либо делом. Я нахожусь в ступоре, когда вижу такие вопросы. Потому что я хочу, я люблю, мне нравится играть в футбол, это моя профессия.

К женскому футболу есть обесценивающее отношение. Даже в семье сталкиваешься с непониманием. Только когда ты чего-то добиваешься, все признают, что это не просто так, это не хобби, а что-то большее. Только когда приносишь титулы, тебе начинают говорить: о, круто, молодец. Но на этапе построения карьеры поддержка тоже очень важна. Иначе откуда появиться наградам. В детстве казалось, что спорт — это просто что-то рядом. Ты играешь, но параллельно учишься и делаешь что-то ещё. А потом остался только спорт, возможно, родителям и другим родственникам тяжело это сразу принять.

«Локомотив» — ЦСКА Фото: Пресс-служба ЖФК «Локомотив»

Мне очень нравились Давид Вилья и Фернандо Торрес, особенно в 2012 году, когда сборная Испании выиграла Евро. Я помню, в каком восторге была от той атмосферы на стадионах — мне казалось, что я там буду. Не важно, с какой стороны — болельщика или футболиста. Я очень этого хотела.

И я почувствовала похожие эмоции — сначала как зритель на стадионе, а потом и как игрок тоже — в Лиге чемпионов с «Локо» и в матчах сборной России.

Сейчас мы слышим болельщиков во время матчей домашнего чемпионата, это заряжает и подгоняет. Раньше это были в прямом смысле пустые трибуны. Сейчас ты знаешь, что посмотреть на тебя пришли не только твои родственники, а ещё молодежь, дети, активные фанаты. В «Локомотиве» — крутые фанаты, и в «Звезде-2005» я постоянно видела длинные баннеры от активных болельщиков. Прямо как в мужском футболе. И это очень вдохновляло.

В Минске этого всего не было. Белорусские футболистки тоже признают, что хотели бы почувствовать поддержку с трибун, получить внимание со стороны общества. Люди в городе даже не знают, что идут какие-то матчи, что есть женские команды.

Мария Галай в ЖФК «Минск», матч с «Барселоной» Фото: Личный архив Марии Галай

На Кубке РЖД мы общались с девочками из Беларуси и Казахстана. Им хочется, чтобы их воспринимали серьёзно. Это вопрос к PR, к телевидению. Нигде об этом не говорят, поэтому об этом никто и не знает. Аудитории это было бы интересно, но как об этом узнать, если нет никакой информации? Даже сейчас не у всех есть хороший интернет. Помог бы даже обычный плакат с афишей матча в городе. Людям надо знать, что какая-то команда существует, чтобы её потом загуглить.

Сейчас красивые фотографии повсюду. Это можно использовать — яркие баннеры привлекают внимание. Мне бы хотелось, чтобы футболистки чаще участвовали в рекламах всяких брендов, появлялись на рекламных плакатах.

За последние два года произошёл большой скачок. Сначала было много внимания со стороны YouTube-блогеров, а потом появились трансляции на телевидении, и это очень круто. Стало больше интервью, упоминаний в СМИ, внимания.

А в этом году сильно повлияли чемпионат Европы по футболу и то, что его показывали на нашем ТВ в прямом эфире. Многие мои знакомые смотрели его с большим интересом, обсуждали матчи. Евро-2022 круто разошёлся даже с учётом того, что мы в нём не участвовали. После турнира больше людей стали приходить и на наши внутренние матчи.

Мы обсуждали медийный футбол между собой, но я ещё не встречала ни одну девочку, которая хотела бы туда пойти. Для нас это больше баловство, вряд ли там будет какой-то футбольный рост. Для нас в этом нет какой-то серьёзности, и уровень другой. Я слышала такую реплику: для чего я пойду туда — показывать своё лицо, а не то, как играю в футбол?

Да, хочется чуть больше равноправия в футболе. Мы такие же личности и такие же спортсменки, у нас такая же нагрузка, и бегаем мы точно не меньше. Да, у нас другие дистанции и скорости, но на предсезонках нас так же гоняют. Мы тоже травмируемся. Хотелось бы участвовать во всяких мероприятиях, ТВ-шоу, интеллектуальных передачах. Потому что это просто прикольно. Ну и чтобы развеять стереотип о том, что спортсмены глупые, мы почти все с высшими образованиями. Я, например, училась на специальности «Переработка нефти и газа». Такие дела.