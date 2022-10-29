Главная сенсация чемпионата Франции. Лигу разрывает команда, где забивает только молодёжь

Все привыкли к тому, что в чемпионате Франции творится полная гегемония Парижа. И пусть в этом сезоне расклады не изменились, зато есть много открытий. «Лорьян» — главные хедлайнеры старта сезона в Лиге 1. Во-первых, потому что внезапно взлетели до третьего места в таблице (а завтра могут стать вторыми), хотя прошлый сезон завершили рядом с зоной вылета. Во-вторых, потому что при этом у клуба молодой состав, средний возраст чуть больше 24 лет — это четвёртый показатель в лиге по возрастанию.

Всё это отчасти результат летней трансферной кампании: из всех новичков две трети — игроки до 21 года. Кто-то приехал в аренду за игровой практикой, а для кого-то вышка Франции — новый вызов. «Лорьян» поверил в молодёжь, а она закинула команду сильно высоко — 22 гола забили исключительно игроки до 23 лет, и только 23-й в воскресенье против «Труа» «положил» Кентен Буагар, ему 25. Не познакомиться с главными лицами этой юной команды просто нельзя!

Парень из Буркина-Фасо: Данго Уаттара — главное открытие чемпионата и бомбардир команды

Вингер, 20 лет, в клубе играет второй сезон. Он — в топ-5 лучших игроков U21 в этом году по результативным действиям; больше голов и ассистов только у звёздных Родриго, Кварацхелии, Саки и Мусиалы. Он был номинирован на игрока сентября в Лиге 1 и почти забрал эту награду из-под носа у Лео Месси. Он и Габи Жезус — единственные в топ-5 чемпионата, кто успевает везде: оба нанесли более 10 ударов в створ, создали более 10 голевых моментов, сделали более 10 подкатов, выиграли более 10 дуэлей в воздухе и на земле. В общем, зажигает Уаттара прилично! Влияние на команду огромное.



А когда-то он начинал в Буркина-Фасо. Но в 2020-м его подхватил «Лорьян» — так Данго начал свой путь в Европе, с «Лорьяна Б». Спустя год — матчи за первую команду: выходил на 10–20 минут, иногда даже успевал совершать результативное действие. Так в клубе убедились, что он хорош и на таком высоком уровне, а с этого сезона, когда сменился главный тренер, ему выпало место в основе.



Данго не такой высокий (177 см) и напоминает игрока «Милана» Рафаэла Леау: довольно крупный для вингера, но при этом быстрый, может выиграть верховое единоборство, может оказаться на позиции форварда. Он максимально покрывает пространство — его тепловая карта за сезон показывает, что он находился буквально повсюду в атаке: слева, справа, в центре, — и везде примерно с равной интенсивностью. Среди качеств Уаттары — непредсказуемость в обводке, но прямолинейность в пасах. Как у Мареза времён «Лестера». Если у него появится свой Гвардиола, он станет топом. Однозначно.

Данго Уаттара в матче с «Реймсом» Фото: Baptiste Autissier/IMAGO/ТАСС

Теремас Моффи — лидер атакующей линии

Форвард, 23 года, в команде третий сезон. Transfermarkt оценивает Теремаса в € 12 млн — самый дорогой в «Лорьяне». У него восемь голов в 11 матчах — в лиге больше только у Неймара, Мбаппе и Джонатана Дэвида из «Лилля». Недавно Теремас получил травму, пропустил один матч, но сейчас уже вернулся к тренировкам. У себя в соцсетях активно репостит успехи партнёров по сборной Нигерии и свои голы.



В «Лорьян» пришёл из бельгийского «Кортрейка» и сразу же вошёл в основную обойму. В первый год забил 14 мячей и помог команде избежать вылета, а в прошлом сезоне ощутил небольшой спад: команда поменяла схему с двух форвардов на одного, и Теремас, видимо, привыкал. Зато сейчас прорыв!

Моффи очень крупный форвард, но при этом любит пробежаться, открыться под сквозную передачу и забежать за спины защитникам — в этом он немного схож с Ромелу Лукаку. Часто смещается в правый полуфланг, даже несмотря на то, что сейчас играет в схеме с одним нападающим, — всё для того, чтобы получить пас на ход, оторваться от защитников, а затем со своей левой пробить «на технику в дальний». А если выйдет вратарь соперников, то убежать ещё и от него — за милое дело.

Теремас Моффи Фото: IMAGO/ТАСС

Отвечает за креатив Энцо Ле Фе — десятка «Лорьяна»

Причём десятка и в прямом, и в переносном смысле — он играет на позиции плеймейкера под номером «10». Ему 22 года, он местный воспитанник, в основной команде числится с сезона-2019/2020. Исполняет все стандарты, кроме пенальти. Результативных действий не так много — всего 2+1. Но сила не в этом.



Несмотря на позицию атакующего полузащитника на расстановке, его зона ответственности — не просто раздавать пасы направо-налево в поисках форвардов, но и отрабатывать по полной в обороне. Энцо — тот игрок, который неожиданно может выскочить из-за спины и отобрать мяч. В среднем за игру у Ле Фе четыре отбора и два перехвата.

Помимо этого, француз много бегает и покрывает практически весь центр. Если у команды «не идёт», он может подобрать мяч в глубине и «протащить» вперёд: навык дриблинга есть, а небольшие габариты только помогают — его сложно поймать. Если искать что-то похожее по стилю игры, то среди известных игроков сразу напрашивается Марко Верратти или Гави. А испанца по продвинутой статистической метрике SCA (shot-creating action — действия, которые привели к удару) он и вовсе опережает — в создании ударов для партнёров он один из лучших среди игроков до 23 лет. В общем, за его позицию «Лорьяну» в ближайшие годы беспокоиться не стоит. Если его, конечно, не заберут топы.

Энцо Ле Фе против «Осера». В том матче он забил гол Фото: Panoramic via ZUMA Press/ТАСС

Другие интересные лица

Футболисты выше — герои первого плана. Но, помимо этих янг бойз, в команде есть за кем последить:

Крислен Матсима — экс-партнёр Головина по «Монако», 20 лет, ЦЗ. В клуб перешёл на правах аренды без права выкупа. Времени пока не получает, но наверняка будет шанс по ходу сезона. Перспективы — однозначно есть;

Ибраима Коне — форвард, выходит со скамейки, забил два гола. Малиец, 23 года, до этого играл в Норвегии;

Адиль Аушиш — очень талантливый воспитанник «ПСЖ», 20 лет, плеймейкер. Ушёл свободным агентом в «Сент-Этьен», а оттуда — в «Лорьян». Адиль пока что в поиске себя. Здесь, возможно, всё получится;

Монтассар Тальби — для любителей российского чемпионата. Прошлый сезон центральный защитник провёл в «Рубине», а в этом — основной «Лорьяна». 24 года;

Режис Ле Брис — это главный тренер команды. То, что «Лорьян» активно задействует молодёжь — его заслуга. Он прошёл все юношеские команды клуба, тренировал более 150 матчей вторую, а теперь ему доверили основу;

Тео Ле Брис — племянник главного тренера, Режис в этом сезоне подтянул его с собой из второй команды. 20 лет, правый защитник. Играет часто, уже успел забить гол «Лиллю» и вырвать победу, когда команда была в меньшинстве.

Режис Ле Брис — главный тренер «Лорьяна» Фото: Panoramic via ZUMA Press/ТАСС

Бонус: те самые 22 гола, которые забили игроки до 23 лет