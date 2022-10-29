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Чемпионат Франции, молодые таланты «Лорьяна», которые забивают все голы клуба и сотворили сенсацию

Главная сенсация чемпионата Франции. Лигу разрывает команда, где забивает только молодёжь
Александр Мулянов
Молодые таланты «Лорьяна»
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«Лорьян» идет на третьем месте в чемпионате. Кто такие эти молодые тащеры?

Все привыкли к тому, что в чемпионате Франции творится полная гегемония Парижа. И пусть в этом сезоне расклады не изменились, зато есть много открытий. «Лорьян» — главные хедлайнеры старта сезона в Лиге 1. Во-первых, потому что внезапно взлетели до третьего места в таблице (а завтра могут стать вторыми), хотя прошлый сезон завершили рядом с зоной вылета. Во-вторых, потому что при этом у клуба молодой состав, средний возраст чуть больше 24 лет — это четвёртый показатель в лиге по возрастанию.

Всё это отчасти результат летней трансферной кампании: из всех новичков две трети — игроки до 21 года. Кто-то приехал в аренду за игровой практикой, а для кого-то вышка Франции — новый вызов. «Лорьян» поверил в молодёжь, а она закинула команду сильно высоко — 22 гола забили исключительно игроки до 23 лет, и только 23-й в воскресенье против «Труа» «положил» Кентен Буагар, ему 25. Не познакомиться с главными лицами этой юной команды просто нельзя!

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Парень из Буркина-Фасо: Данго Уаттара — главное открытие чемпионата и бомбардир команды

Вингер, 20 лет, в клубе играет второй сезон. Он — в топ-5 лучших игроков U21 в этом году по результативным действиям; больше голов и ассистов только у звёздных Родриго, Кварацхелии, Саки и Мусиалы. Он был номинирован на игрока сентября в Лиге 1 и почти забрал эту награду из-под носа у Лео Месси. Он и Габи Жезус — единственные в топ-5 чемпионата, кто успевает везде: оба нанесли более 10 ударов в створ, создали более 10 голевых моментов, сделали более 10 подкатов, выиграли более 10 дуэлей в воздухе и на земле. В общем, зажигает Уаттара прилично! Влияние на команду огромное.

А когда-то он начинал в Буркина-Фасо. Но в 2020-м его подхватил «Лорьян» — так Данго начал свой путь в Европе, с «Лорьяна Б». Спустя год — матчи за первую команду: выходил на 10–20 минут, иногда даже успевал совершать результативное действие. Так в клубе убедились, что он хорош и на таком высоком уровне, а с этого сезона, когда сменился главный тренер, ему выпало место в основе.

Данго не такой высокий (177 см) и напоминает игрока «Милана» Рафаэла Леау: довольно крупный для вингера, но при этом быстрый, может выиграть верховое единоборство, может оказаться на позиции форварда. Он максимально покрывает пространство — его тепловая карта за сезон показывает, что он находился буквально повсюду в атаке: слева, справа, в центре, — и везде примерно с равной интенсивностью. Среди качеств Уаттары — непредсказуемость в обводке, но прямолинейность в пасах. Как у Мареза времён «Лестера». Если у него появится свой Гвардиола, он станет топом. Однозначно.

Данго Уаттара в матче с «Реймсом»

Данго Уаттара в матче с «Реймсом»

Фото: Baptiste Autissier/IMAGO/ТАСС

Теремас Моффи — лидер атакующей линии

Форвард, 23 года, в команде третий сезон. Transfermarkt оценивает Теремаса в € 12 млн — самый дорогой в «Лорьяне». У него восемь голов в 11 матчах — в лиге больше только у Неймара, Мбаппе и Джонатана Дэвида из «Лилля». Недавно Теремас получил травму, пропустил один матч, но сейчас уже вернулся к тренировкам. У себя в соцсетях активно репостит успехи партнёров по сборной Нигерии и свои голы.

В «Лорьян» пришёл из бельгийского «Кортрейка» и сразу же вошёл в основную обойму. В первый год забил 14 мячей и помог команде избежать вылета, а в прошлом сезоне ощутил небольшой спад: команда поменяла схему с двух форвардов на одного, и Теремас, видимо, привыкал. Зато сейчас прорыв!

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Моффи очень крупный форвард, но при этом любит пробежаться, открыться под сквозную передачу и забежать за спины защитникам — в этом он немного схож с Ромелу Лукаку. Часто смещается в правый полуфланг, даже несмотря на то, что сейчас играет в схеме с одним нападающим, — всё для того, чтобы получить пас на ход, оторваться от защитников, а затем со своей левой пробить «на технику в дальний». А если выйдет вратарь соперников, то убежать ещё и от него — за милое дело.

Теремас Моффи

Теремас Моффи

Фото: IMAGO/ТАСС

Отвечает за креатив Энцо Ле Фе — десятка «Лорьяна»

Причём десятка и в прямом, и в переносном смысле — он играет на позиции плеймейкера под номером «10». Ему 22 года, он местный воспитанник, в основной команде числится с сезона-2019/2020. Исполняет все стандарты, кроме пенальти. Результативных действий не так много — всего 2+1. Но сила не в этом.

Несмотря на позицию атакующего полузащитника на расстановке, его зона ответственности — не просто раздавать пасы направо-налево в поисках форвардов, но и отрабатывать по полной в обороне. Энцо — тот игрок, который неожиданно может выскочить из-за спины и отобрать мяч. В среднем за игру у Ле Фе четыре отбора и два перехвата.

Помимо этого, француз много бегает и покрывает практически весь центр. Если у команды «не идёт», он может подобрать мяч в глубине и «протащить» вперёд: навык дриблинга есть, а небольшие габариты только помогают — его сложно поймать. Если искать что-то похожее по стилю игры, то среди известных игроков сразу напрашивается Марко Верратти или Гави. А испанца по продвинутой статистической метрике SCA (shot-creating action — действия, которые привели к удару) он и вовсе опережает — в создании ударов для партнёров он один из лучших среди игроков до 23 лет. В общем, за его позицию «Лорьяну» в ближайшие годы беспокоиться не стоит. Если его, конечно, не заберут топы.

Энцо Ле Фе против «Осера». В том матче он забил гол

Энцо Ле Фе против «Осера». В том матче он забил гол

Фото: Panoramic via ZUMA Press/ТАСС

Другие интересные лица

Футболисты выше — герои первого плана. Но, помимо этих янг бойз, в команде есть за кем последить:

  • Крислен Матсима — экс-партнёр Головина по «Монако», 20 лет, ЦЗ. В клуб перешёл на правах аренды без права выкупа. Времени пока не получает, но наверняка будет шанс по ходу сезона. Перспективы — однозначно есть;
  • Ибраима Коне — форвард, выходит со скамейки, забил два гола. Малиец, 23 года, до этого играл в Норвегии;
  • Адиль Аушиш — очень талантливый воспитанник «ПСЖ», 20 лет, плеймейкер. Ушёл свободным агентом в «Сент-Этьен», а оттуда — в «Лорьян». Адиль пока что в поиске себя. Здесь, возможно, всё получится;
  • Монтассар Тальби — для любителей российского чемпионата. Прошлый сезон центральный защитник провёл в «Рубине», а в этом — основной «Лорьяна». 24 года;
  • Режис Ле Брис — это главный тренер команды. То, что «Лорьян» активно задействует молодёжь — его заслуга. Он прошёл все юношеские команды клуба, тренировал более 150 матчей вторую, а теперь ему доверили основу;
  • Тео Ле Брис — племянник главного тренера, Режис в этом сезоне подтянул его с собой из второй команды. 20 лет, правый защитник. Играет часто, уже успел забить гол «Лиллю» и вырвать победу, когда команда была в меньшинстве.
Режис Ле Брис — главный тренер «Лорьяна»

Режис Ле Брис — главный тренер «Лорьяна»

Фото: Panoramic via ZUMA Press/ТАСС

Бонус: те самые 22 гола, которые забили игроки до 23 лет

  1. Против «Ренна». Автогол Артура Теате, 22 года.
  2. Против «Тулузы». Арман Лорьенте, 23 года.
  3. Против «Тулузы». Ибраима Коне, 23 года.
  4. Против «Клермона». Теремас Моффи, 23 года.
  5. Против «Клермона». Теремас Моффи, 23 года.
  6. Против «Ланса». Теремас Моффи, 23 года.
  7. Против «Ланса». Теремас Моффи, 23 года.
  8. Против «Аяччо». Данго Уаттара, 20 лет.
  9. Против «Лиона». Энцо Ле Фе, 22 года.
  10. Против «Лиона». Теремас Моффи, 23 года.
  11. Против «Лиона». Данго Уаттара, 20 лет.
  12. Против «Нанта». Данго Уаттара, 20 лет.
  13. Против «Нанта». Йоанн Катлине, 20 лет.
  14. Против «Нанта». Ибраима Коне, 23 года.
  15. Против «Осера». Данго Уаттара, 20 лет.
  16. Против «Осера». Теремас Моффи, 23 года.
  17. Против «Осера». Энцо Ле Фе, 22 года.
  18. Против «Лилля». Автогол Бафоде Диаките, 21 год.
  19. Против «Лилля». Тео Ле Брис, 20 лет.
  20. Против «Бреста». Теремас Моффи, 23 года.
  21. Против «Бреста». Теремас Моффи, 23 года.
  22. Против «Труа». Стефан Диарра, 23 года.
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