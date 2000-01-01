Главный талант Кубка Либертадорес
Форвард сегодняшнего финалиста, за которым обязательно стоит последить.
Кто он такой?
Витор Роке — 17-летний форвард «Атлетико Паранаэнсе» и открытие сезона в Латинской Америке. Бразилец внезапно выстрелил и довёл команду до финала КЛ: 2+2 в шести играх, самое яркое действие — решающий гол в 1/4 финала на 90+6-й минуте ответного матча.
Не по годам хорош
Ещё по выступлениям за «Крузейро» эксперты отмечали его универсальность, скорость, движение без мяча и завершение. Витор также очень коренаст и силён физически для своего роста (174 см).
Прозвали «новым Роналдо»
Форварда сравнивают с иконой бразильского футбола за телосложение и стиль игры в штрафной. Роналдо уже и сам заявил, что у Роке огромный потенциал.
Рекордный трансфер в 17 лет
Он перешёл весной в «Паранаэнсе» за рекордные € 4,4 млн после трёх лет за «Крузейро». Те, кстати, были очень злы на агентов — они уговорили игрока покинуть клуб.
Герой дебютных матчей
Юноша забивал победные голы в дебютных матчах за «Паранаэнсе» и в чемпионате, и в Кубке Либертадорес. А всего у него уже шесть голов — неплохо для дебютного сезона, не так ли?
На радаре европейских грандов
Перформансы бразильца заинтересовали «Реал» и «Барселону». Единственное небольшое препятствие — клаусула € 100 млн в контракте.
Номинирован на звание лучшего игрока Кубка Либертадорес
Организаторы турнира не упустили дарование и внесли его в список шести номинантов на награду. Шансы победить хорошие, но, чтобы снять все вопросы, нужен заветный трофей.
Ставит высокие цели
«Я мечтаю оказаться в сборной и завоёвывать титулы», — его цитата из одного интервью. Как насчёт завоевать свой первый трофей сегодня?
«Новый Роналдо». Что нужно знать о главном таланте Кубка Либертадорес
Читайте также
Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов
Болельщик улетел с трибуны после гола. Видео
Смолов забил в РПЛ 100 голов! Кому это ещё удалось
Как Роналду со скандалами уходил из клубов
Как Гризманн уходил и возвращался в «Атлетико»
Игроки, «незаслуженно» выигравшие «Золотой мяч»
Самые яркие матчи ЦСКА — «Спартак»
Самые скандальные матчи «Реала» и «Барселоны»
Самые яркие матчи «Ливерпуля» и «Сити»
35 главных молодых игроков Европы
Крутой матч Салаха! Рекорд и трогательный момент
Кто в футболе больше зарабатывает
Самые удачные старты сезона «Арсенала» в АПЛ
Самые яркие матчи ЦСКА — «Динамо»
Первая лига: Нефутбольный герой месяца в сентябре
Первая лига: Мем месяца в сентябре