«Динамо» уничтожило самую скандальную команду РПЛ. «Химки» ужасны во всём

«Динамо» одержало свою самую крупную победу в этом сезоне. Как так получилось? Просто в гости приехали «Химки», у которых перед матчем было полно проблем, а после, кажется, стало ещё больше.

На первых минутах в игре было мало остроты. Зато бросалось в глаза, что главный арбитр Ян Бобровский задал высокую планку единоборств: Денис Макаров и Кирилл Боженов остались без карточек, хотя по разу влепили соперникам локтем в лицо.

У «Динамо» в итоге сработали конспекты «Спартака»: в матче с «Химками» необязательно играть с большим преимуществом — соперник сам «привезёт» себе гол. В этот раз отличился Виталий Гудиев, ставший жертвой системы Спартака Гогниева, в которой вратари обязаны играть ногами. Страшный «привоз» и гол Муми Нгамалё.

Помимо беды в обороне, у «Химок» никуда не делась проблема с реализацией. У команды Гогниева в первом тайме было два явных голевых момента, но в обоих случаях простил Александр Руденко. И если в первом эпизоде нападающий бил с линии штрафной, то во втором запорол выход один на один.



У «Динамо» же в атаке всё было гораздо лучше. Макаров обокрал Аяза Гулиева, но пожадничал — не отдал Фёдору Смолову и не забил сам. Зато исправился через несколько минут, пробив головой в угол после подачи Нгамалё. 2:0.

После второго гола «Химки» окончательно посыпались в обороне. В одном из моментов «Динамо» даже убежало четыре в одного, но Бутта Магомедов в прыжке спас после удара Смолова. А потом к игровым проблемам «Химок» добавились психологические. На 35-й минуте Гогниев снял с игры Дениса Глушакова и с криками «домой» отправил капитана в раздевалку.

Перед самым перерывом счёт стал 3:0. Захарян убежал к воротам, упустил возможность для удара и дождался помощи от Смолова.

После свистка на перерыв Гогниев, у которого уже была жёлтая карточка, получил вторую и отправился отжигать в подтрибунное помещение. Настоящая агония.



В начале второго тайма «Динамо» из-за травмы лишилось Роберто Фернандеса, но команде это не помешало. В игровом плане игра после перерыва не имела особой ценности. «Химки» периодически лезли вперёд, но «Динамо» не ощущало никакого давления и прекрасно осознавало, что три очка никуда не денутся.



Голов долгое время не было, но в концовке матча они посыпались один за другим. Сначала Константин Тюкавин здорово разобрался после заброса Вячеслава Грулёва.

Потом Ярослав Гладышев оформил дубль буквально за пару минут. В первом случае «привёз» Брайн Идову, хотя у судей были основания отменить гол из-за офсайда у Тюкавина.

Всё шло к победе «Динамо» со счётом 6:1, но Саба Сазонов подпортил настроение Антону Шунину и организовал пенальти в ворота своей команды. А реализовал удар Илья Садыгов!

Если «Торпедо» сейчас самая слабая команда РПЛ, то «Химки» однозначно самая скандальная. «Привозы» в обороне, внутренние конфликты и катастрофические результаты. Кажется, «Химки» ужасны просто во всём. Лучше соперника для «Динамо» просто не найти!