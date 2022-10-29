Потрясающий камбэк Карпина! Его команда снова догнала «Спартак»

Команда Валерия Карпина, похоже, выходит из кризиса (до этого «Ростов» выиграл лишь однажды в шести матчах во всех турнирах). Ростовчане одержали волевую победу над «Ахматом».

Начали команды Сергея Ташуева и Карпина так, будто слишком уважали друг друга. При счёте 0:0 на поле не происходило вообще ничего интересного. Нападающему Мохамеду Конате и помогавшему ему в прессинге центральных защитников «Ростова» Ивану Олейникову затрудняло задачу участие в розыгрыше мяча опускавшегося глубоко опорника Данила Глебова и голкипера Сергея Песьякова. Обычная история для команды Карпина. Но самим ростовчанам это не давало преимущества с точки зрения развития атаки: они просто катали мяч на своей половине поля, а переходя на чужую, раз за разом теряли его.

На исходе трети тайма первый же удар на две команды принёс первый гол в матче. Центрбек сборной России Максим Осипенко подключился вперёд, и хозяева провели контратаку через его зону. Молодой Виктор Мелёхин сыграл неудачно на подстраховке – позволил Конате принять мяч, подработать и пробить. Осипенко вернулся назад, однако не успел перестроиться, чтобы помешать сопернику. Так конкурент Гамида Агаларова забил свой шестой гол в этом сезоне РПЛ. Лучшему бомбардиру прошлого чемпионата будет непросто подняться со скамейки запасных.

«Ахмат» поймал кураж и провёл несколько опасных атак, комбинируя на скорости. Лишь после получаса игры «Ростов» стал угрожать воротам Гиорги Шелии. Но до перерыва всё равно ни разу и не пробил в створ. Связка Даниил Уткин – Николай Комличенко была разорвана. Уткин, выдавший блестящий прошлый сезон в «Ахмате», мог угрожать со стандартов, вот только «Ростов» их почти не зарабатывал. До Комличенко мяч не доходил – в его статистике было ноль ударов за 45 минут.

В дебюте второго тайма случился спорный эпизод у штрафной «Ахмата». Роман Тугарев убегал к воротам команды из Грозного, а Антон Швец, играющий у нового тренера центральным защитником, врезался в вингера «Ростова». Карпин вместе с футболистами гостей требовал зафиксировать фол и наказать соперника, видимо, красной карточкой. Но судья Владислав Безбородов не согласился с тем, что Швец нарушал правила, а видеоассистент поддержал его. Пожалуй, можно признать правоту петербургского арбитра, поскольку Швец сначала сыграл в мяч, а потом по инерции столкнулся с Тугаревым.

В целом же и после перерыва команда Ташуева поначалу переигрывала «Ростов» – хозяева лучше двигали мяч, бодро атаковали и были близки к тому, чтобы сделать счёт 2:0. Тем не менее на исходе часа матча ростовчане создали свой самый опасный момент. Наконец-то Уткин напомнил о себе Грозному! Полузащитника сборной России потеряли у линии штрафной, и Уткин свободно бил на исполнение в дальний угол. «Ахмату» здорово повезло – мяч попал в штангу.

Выручил «Ростов», как нередко бывало в этом сезоне, стандарт. Уткин подал со штрафного, а Комличенко оказался именно в той точке, куда отскочил мяч. Как же чувствует нападающий сборной России такие моменты! Николай забил своим первым же ударом – мяч влетел в сетку от рук Шелии.

Футболисты «Ахмата» выключились на пару минут, и за этот короткий отрезок «Ростов» едва не отправил их в нокаут. В следующей атаке Кирилл Щетинин забил ещё один мяч ростовчан после классного прохода Дмитрия Полоза и передачи Комличенко. Но Безбородов опять разочаровал Карпина своим решением – отменил гол. Тут система VAR исправила ошибку судьи. На повторе было видно, что центрфорвард подыграл себе и левой рукой, и правой.

Тем не менее «Ростов», игравший непонятно во что полтора тайма, выиграл концовку. Удивительно, что победный гол команды Карпина сделали два защитника. Центральный защитник Осипенко оказался на левом фланге атаки и выполнил кросс, а правый защитник Александр Сильянов пробил в касание.

Выдав невероятные 12 минут (откуда что взялось?), «Ростов» победил и опять догнал в таблице занимающий второе место «Спартак».