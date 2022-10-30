Не зря уехал из «Спартака»! Айртон выиграл два трофея за 10 дней

Защитник Айртон покинул «Спартак» весной нынешнего года и вернулся в Бразилию. Сейчас он выступает за «Фламенго», но играет там на правах аренды. Кстати, она рассчитана до конца года.

Этот сезон сложился для Айртона очень даже неплохо. Он провёл уже 37 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач. По среднему баллу от платформы WhoScored (7,01) защитник входит в пятёрку лучших футболистов «Фламенго» в чемпионате Бразилии. Айртон выполняет по 1,2 успешных обводки в среднем за матч (четвёртое место в команде) и зарабатывает на себе по 1,5 фола (шестой показатель во «Фламенго»).

За четыре тура до финиша команда Айртона занимает третье место в чемпионате, но шансов на титул уже нет. Уж очень велико отставание от лидирующего «Палмейраса» (13 очков). А вот догнать идущий вторым «Интернасьонал» ещё можно, ведь «Фламенго» уступает ему всего три балла. Более того, три из четырёх оставшихся матчей команда Айртона проведёт с клубами из нижней части таблицы.

А вот в других турнирах у «Фламенго» всё замечательно. 20 октября команда завоевала Кубок Бразилии, обыграв по сумме двух матчей «Коринтианс». Обе встречи завершились без голов, а в серии пенальти удача была на стороне «Фламенго». Кстати, Айртон не играл в последних пяти кубковых встречах – тренерский штаб регулярно оставлял его в запасе.

Айртон с семьёй празднует победу в Кубке Бразилии Фото: Из личного архива Айртона

А 29 октября «Фламенго» одержал победу в Кубке Либертадорес — южноамериканском аналоге Лиги чемпионов. Бразильский клуб прошёл всю дистанцию турнира в ураганном темпе. На групповом этапе «Фламенго» одержал пять побед и один раз сыграл вничью. В плей-офф — семь побед в семи матчах. Финал с «Атлетико Паранаэнсе» (1:0) Айртон начал в запасе, но вышел уже через 20 минут после стартового свистка. Подменил бывшего защитника «Атлетико» и «Челси» Фелипе Луиса, получившего травму. В концовке первого тайма Айртон получил по ногам от Педро Энрике, и судья показал нарушителю вторую жёлтую карточку. Единственный гол «Фламенго» оформил во второй половине, когда соперник играл вдесятером.

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Таким образом, Айртон завоевал два трофея за 10 дней. Победил вместе с командой в Кубке Бразилии и Кубке Либертадорес. В составе нынешнего «Фламенго» есть ещё несколько знакомых фамилий. Длинноволосый Давид Луис играет в центре обороны, чилиец Артуро Видаль — в полузащите (хотя в Кубке Либертадорес в основном выходил на замену). Победный мяч в финале забил Габриэл Барбоза — нападающий, пробовавший свои силы в «Интере» и «Бенфике», хотя вряд ли он вспоминает этот период с какой-то теплотой.

Айртон с семьёй после победы в Кубке Либертадорес Фото: Из личного архива Айртона

«Спартак» уже поздравил Айртона с победой в престижном турнире: «Айртон вместе с «Фламенго» победил в Кубке Либертадорес! Поздравляем Лукаса с трофеем!» — сказано в сообщении московского клуба.

По данным Globo Esporte, если Айртон проведёт за бразильский клуб не менее 65% матчей до конца года, «Фламенго» будет обязан автоматически выкупить его за € 9 млн. Такое условие прописано в сделке со «Спартаком». В этом случае выплаты будут разбиты на четыре года. Айртон отыграл за «Фламенго» в 64% матчей, но до конца сезона ещё четыре игры, и пока непонятно, где пройдёт будущее футболиста.