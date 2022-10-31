Диего Симеоне провалился в ЛЧ, а его сын уже в плей-офф. Но парня не берут в сборную!

На неделе Диего Симеоне не пробился в плей-офф Лиги чемпионов вместе с «Атлетико». Но игроку с фамилией тренера это удалось. Старший сын Диего – Джованни – занял первое место в группе A Лиги чемпионов с «Наполи» и поборется за главный трофей европейского футбола. Семейство Симеоне очень большое, и, помимо отца и старшего сына, есть ещё средний и младший. Рассказываем, в каких клубах играют дети главного тренера «Атлетико» и как развивается их карьера.

Джованни Симеоне, 27 лет, «Наполи»

Старший сын Диего Симеоне самый успешный. К 27 годам он стал обладателем Южноамериканского кубка, Рекопы Южной Америки и Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт». Быстрый прогресс Джованни помог ему за три года после дебюта во взрослом футболе перебраться в Серию А. Став победителем молодёжного чемпионата Южной Америки со сборной Аргентины и лучшим бомбардиром турнира с девятью мячами в 2015 году, он перешёл за € 5,1 млн в «Дженоа».

Джованни Симеоне Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

В первом же сезоне Симоне провёл рекордное время на поле и забил 12 голов в 35 матчах чемпионата Италии. Его игрой вдохновились в «Фиорентине» и выложили за него € 17 млн. Там он продолжил набивать статистику, но уже не в интенсивном режиме (22+8 в 80 играх). После этого Джованни продолжил колесить по клубам Серии А и два года провёл в «Кальяри», где за 72 матча забил 18 голов и сделал шесть ассистов. Следующей его командой была «Верона». Там он провёл лучший сезон в карьере с точки зрения результативности – 17 голов и шесть ассистов в 35 матчах Серии А. Несмотря на это, его не пригласили в сборную Аргентины, что вызвало у Симеоне недовольство.

Джованни Симеоне нападающий «Наполи» «Я бы хотел быть частью сборной Аргентины на чемпионате мира, но меня не вызвали, несмотря на то что я забил 17 голов в Серии А. Надеюсь, однажды для меня найдётся место».

Забивной форвард нужен каждому клубу, и летом «Наполи» провернул классную сделку, взяв Джованни в аренду на сезон всего за € 3,5 млн. Сейчас он делает всё возможное, чтобы поехать на ЧМ-2022 в Катар. На его счету победные голы «Милану» и «Кремонезе» в Серии А, а также четыре забитых мяча в ворота «Ливерпуля», «Аякса» и «Рейнджерс» в Лиге чемпионов. По информации итальянской газеты Il Mattino, многие игроки сборной Аргентины настаивают на вызове сына Симеоне на ЧМ-2022.

Про Джованни есть два интересных факта. Первый – он забил четыре гола в стартовых четырёх матчах Лиги чемпионов. До этого из аргентинцев такое делал только его отец. Второй – в 13 лет он сделал первое тату на руке с логотипом ЛЧ и сказал: «Однажды я сыграю в этом турнире, забью гол и поцелую тату». В сентябре этого года это произошло, пришлось ждать 14 лет.

Джанлука Симеоне, 24 года, «Херес Депортиво»

Средний сын главного тренера «Атлетико» скитается по низшим лигам. Джанлука начал карьеру в «Ривер Плейт», но за последние четыре года сменил уже четыре клуба. В сезоне-2021/2022 Симеоне играл за «Ибицу» в третьей испанской лиге. Там форвард забил четыре гола в 33 матчах и летом подписал контракт с «Херес Депортиво» из четвёртой лиги Испании. В сентябре-октябре Джанлука трижды вышел в старте, трижды на замену, отметился одним голом и получил прямую красную карточку в игре с «Санлукеньо».

Джанлука Симеоне Фото: xerezdfc.com

Джулиано Симеоне, 19 лет, «Сарагоса»

Младший сын Симеоне – перспективный футболист. В отличие от старших братьев, он играет не на острие атаки, а слева в полузащите. В 2020 году Джулиано перешёл из молодёжки «Ривер Плейт» в «Атлетико». За два года в Мадриде он дорос до основы, в сезоне-2021/2022 дебютировал в Примере, выйдя на минуту с «Гранадой», и летом ушёл в аренду на сезон в «Сарагосу». Здесь Джанлука играет в старте, провёл 11 матчей, отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Джанлука Симеоне Фото: Oscar J. Barroso/ZUMA/ТАСС

Ещё в детстве Джулиано копировал стиль игры Криштиану Роналду, старался исполнять штрафные удары, как его кумир, и был частью «Атлетико». Младший сын Диего Симеоне был болбоем во время матчей главной команды, которую тренировал его отец. Сестра тренера «Атлетико», работающая агентом, называла Джулиано самым талантливым из трёх племянников и видит его в роли флангового нападающего.

«Если бы Симеоне не был его отцом, он бы уже был в первой команде», – цитировала Marca источник, знающий положение дел в академии «Атлетико». Испанские медиа отмечают физическую готовность и характер Джулиано, который играет с именем, а не фамилией на спине.