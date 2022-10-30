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«Монако» — «Анже» — 2:0, обзор матча, гол Александра Головина, 30 октября 2022 года, Лига 1, реакция

«Нет Головина — нет футбола». Россиянин удивил Францию суперголом в девятку
Павел Прохоров
«Монако» — «Анже» — 2:0, обзор матча
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Александр провёл уже 150-й матч за «Монако».

В этом сезоне Александр Головин регулярно играет за «Монако». К счастью, российского полузащитника не мучают травмы, как в прошлом году – и это позволяет ему выходить на поле в старте. Перед матчем с «Анже» Головин оказался в запасе всего в третий раз за сезон, но, как и в предыдущие разы, появился на замену (вышел на 55-й минуте). И эта игра стала для него 150-й за «Монако»!

Франция - Лига 1. 13-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Анже
Анже
1:0 Эмболо – 54'   2:0 Головин – 70'

За минуту до выхода на поле россиянина «Монако» открыл счёт. Вандерсон нашёл своим пасом Брила Эмболо, который переправил мяч мимо Яхья Фофана – 1:0. Что касается Александра, то он выполнил тренерскую установку в первые 15 минут на поле. На 70-й минуте полузащитник приблизился с мячом к штрафной площади соперника и классным обводящим ударом в дальнюю девятку увеличил разрыв в счёте – 2:0.

Этот гол стал для россиянина вторым в сезоне. Болельщики «Монако» заждались забитых мячей Головина, поэтому сильно ликовали после такого «выстрела». В социальных сетях, как и на стадионе, были радостные эмоции, и фанаты монегасков отразили их в постах. Вот некоторых из них.

Александр Головин в матче «Монако» — «Анже»

Александр Головин в матче «Монако» — «Анже»

Фото: Panoramic via ZUMA Press/ТАСС

@frasir_: «Наконец-то Головин поставил свой удар. Мы все этого ждали».

@bartali_sumaia: «Я так рада за Головина, он этого заслуживает».

@Mada_ASM: «Говорю, повторяю, утверждаю: нет Головина – нет футбола».

@PierreCaron31: «Чёрт, наконец-то! Именно такой удар мы хотим видеть от Головина. (И такого рода действия тоже!)».

@GuillaumeAlban: «Головин – король».

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В оставшееся время счёт не изменился, и Головин вместе с Эмболо принёс «Монако» три очка. Теперь монегаски сравнялись по набранным баллам с «Марселем» (24) и занимают шестое место в турнирной таблице Лиги 1. Что касается российского полузащитника, то за 35 минут, помимо гола, он отметился 12 точными передачами из 18, сделал один ключевой пас, выиграл одну верховую борьбу и совершил три удачных отбора. По версии Whoscored, Головин и Эмболо стали MVP матча.

Статистика Александра Головина в «Монако» за всё время

Матчи150
Голы19
Передачи28
Игровые минуты9920 (в среднем за матч – 66 минут)
Жёлтые карточки26
Красные карточки3
Количество травм14
Пропущено матчей из-за травм43 (284 дня)
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