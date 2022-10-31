Юноши из России всё-таки играют в Европе, несмотря на бан. Как «Зенит» этого добился

Как же сложно сейчас представить, что российский клуб договорился о матче с кем-то за границей. Особенно если это зарубежье чуть дальше Кыргызстана или Таджикистана. Многие уже забросили эту идею. Летние сборы почти все провели в России с матчами друг с другом. «Зенит» же успел сыграть с европейскими командами несколько раз: сначала в феврале две встречи с «Бетисом» в Лиге Европы, а летом – товарняк с «Црвеной Звездой» в Сочи.

Любопытно, что Питер не забывает и про юношей. Для них матчи со сверстниками из других стран точно важнее, чем даже для взрослых – чтобы развиваться. Основное направление сейчас – Сербия. Недавно юношеская команда «Зенита» 2008 года провела там три матча – с «Црвеной Звездой», «Воеводиной» и «Графичарой».

– Считаю, что это нормальный опыт, – сказал «Чемпионату» заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин. – Здесь мы сотрудничаем не на бумаге, а на деле. Наши ребята отправляются туда, их – к нам. Обмениваемся опытом и встречаемся с сильными командами, проверяем себя. Обычно это происходит четырьмя годами. Мы благодарим, что наш братский клуб и народ нас не бросил. Такие матчи всегда проходят позитивно. Судя по отзывам, их ребятам тоже нравится у нас находиться. И наши ребята довольны, когда находятся в Сербии.



Сейчас туда отправилась команда 2008 года рождения, а после товарищеских игр в Сербии останутся четыре игрока. Задачи – проверить себя. Понять, на каком уровне мы можем играть и в каком состоянии находимся. Ребята проведут полноценную двухнедельную стажировку, получат новый опыт и сравнят себя с другими ребятами.

– Но почему при этом сербы всегда на виду у европейских скаутов — в отличие от россиян?

– Исторически там рождается много талантливых футболистов. Но, с другой стороны, они играют против нас, и мы их побеждаем. Мне кажется, от рынка тоже зависит – скаутам туда легче приезжать. Они следят, смотрят и кого-то забирают. В Сербии далеко не фантастические условия в плане финансов и зарплат, поэтому игроки разъезжаются по европейским странам. Наших футболистов трудно уговорить уехать, потому что здесь талантливый игрок будет получать больше, чем там.

Аршавин с детьми академии «Зенита» Фото: fc-zenit.ru

При этом дело не ограничится только Сербией. Есть приличная вероятность участия юношей «Зенита» в товарищеских матчах в Турции. Также возможна поездка в Иран – если получится договориться, туда отправится большая делегация от клуба. Кстати, сербы и иранцы уже играли в Петербурге на Кубке Морозова и Кубке Казачёнка. А их тренеры проходили здесь стажировку.

Андрей Аршавин заместитель гендиректора «Зенита» «Понимаем: у нас нехватка международных матчей. Большое спасибо руководству, которое выделило деньги и понимает, что это нужно. Мы хотели турнир из четырёх команд в Турции, но получится турне с четырьмя командами. Я попросил, чтобы соперники были постарше. Задача, чтобы таланты 2003, 2004 и 2005 годов рождения отправились туда и сыграли. В Иран должна была ехать команда 2006 года – лететь вместе с основой. Не знаю, получится это или нет. Так или иначе, из-за изоляции России юноши страдают. Максимально стремимся, прикладываем все силы, чтобы у команд были международные матчи не только с Беларусью, или с Кыргызстаном, или ещё с кем-то из постсоветских стран, хотя это тоже хорошо, но и с командами других регионов».

Ещё важный вопрос – когда вернутся игры с европейскими академиями. Ведь так не хочется, чтобы новости о тренировочном лагере «Зенита» в Италии, матчах с «Барселоной» в Петербурге остались где-то в далёком прошлом навсегда.

«Мы-то их всегда ждём и готовы приглашать. Мы их приглашали, но все отказываются. Может быть, кто-то и мог прилететь, но когда они понимают, какая логистика, то для них это сложно», – сказал Аршавин.