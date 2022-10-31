Вокруг ЧМ-2022 новый скандал. Теперь от ФИФА требуют денег для рабочих Катара

Самая больная тема, связанная с чемпионатом мира в Катаре, – это нарушение прав трудовых мигрантов. За 12 лет, что страна готовится к турниру, этот вопрос поднимался сотни раз: о смертях и травмах говорили и продолжают говорить журналисты, спортсмены, а также правозащитные организации, занимающиеся сбором данных. ФИФА призывали лишить Катар чемпионата мира, как-то наказать страну, в конце концов – выплатить компенсацию пострадавшим в процессе строительства спортивных объектов.

Катар боролся с нарушениями прав. По официальной версии погибло всего три человека

Порядка 90% рабочей силы в Катаре составляют выходцы из Индии, Пакистана, Бангладеш и Филиппин: именно их силами страна вырастает из песка, а болельщикам, которые приедут на чемпионат мира, будет где смотреть футбол. У них непростая судьба – по заявлениям с сотни выступлений правозащитников, рабочие, приехавшие в Катар зарабатывать деньги, оказывались втянуты в тяжелейшие условия труда. Далее основные пункты, по которым правозащитные организации выходили с отчётами и расследованиями.

Невыплата зарплаты. Amnesty International зафиксировала тысячи случаев, когда рабочие месяцами не получали деньги, из-за чего им приходилось влезать в кредиты под высокие проценты.

Необъяснимые смерти. Правозащитники сообщали, что на стройках из-за небезопасных условий труда скончалось тысячи людей. Официально Катар заявлял только о трёх погибших, остальные же, по словам властей, погибли «по естественным причинам». Однако в отчётах Amnesty International говорится, что Катар «обычно выдаёт свидетельства о смерти рабочих-мигрантов без проведения надлежащих расследований, вместо этого приписывая смерть «естественным причинам» или сердечным приступам». Об этом же говорила Международная организация труда ООН: по их утверждению, Катар неадекватно расследовал и сообщал о случаях смерти рабочих, а вскрытия обычно не проводились.

Принудительный труд. Людей, по данным правозащитников, заставляют работать по 12-14 часов в день без единого выходного.

Под огромным давлением Катар провёл реформы. В первую очередь это коснулось системы «кафала», которая ставила рабочих буквально в рабское положение: за визу и правовой статус отвечал спонсор, который нанимал человека на работу. В 2017 году систему пересмотрели:

отменили требование «выездной визы» (раньше на выезд из страны рабочим нужно было получать разрешение);

запретили работу на открытом воздухе с 10:00 до 15:30 с 1 июня по 15 сентября, чтобы предотвратить тепловой удар;

установили минимальную заработную плату для всех рабочих.

Новую информацию распространили на двенадцати языках среди общественных групп, бюро по трудоустройству и в других часто посещаемых местах, чтобы рабочие-мигранты знали об этих изменениях.

Помимо этого, ФИФА и Верховный комитет Катара ввели стандарты социального обеспечения: начали проводиться аудиты, инспекции жилищных условий и строительных объектов, собеседования с работниками и подрядчиками. Начали появляться регулярные отчёты о том, как ведётся работа по повышению качества жизни рабочих-мигрантов.



Однако Amnesty International всё равно сообщала: из-за структурных проблем, проблем на местах и просто несоблюдения принятых норм тысячи людей продолжили сталкиваться с жестоким обращением, невыплатами зарплаты и препятствиями на пути к смене работы.

Рабочие на стадионе в Катаре Фото: Sean Gallup/Getty Images

Правозащитники ждут от ФИФА компенсации. При этом Катар уже открыл такой фонд

В мае коалиция правозащитных организация направила запрос к ФИФА с призывом выделить из доходов от проведения чемпионата мира $ 440 млн в качестве компенсации трудовым мигрантам.



«Учитывая историю нарушений прав человека в стране, ФИФА знала⁠ — или должна была знать⁠ — об очевидных рисках для рабочих, когда присуждала турнир Катару, – говорила Агнес Калламар, генеральный секретарь Amnesty. – Несмотря на это, в оценке катарской заявки не было ни единого упоминания о трудящихся или правах человека и не было выдвинуто никаких условий по охране труда. С тех пор ФИФА сделала слишком мало, чтобы предотвратить или смягчить эти риски».

ФИФА тогда ответила, что «оценивает предложения». Однако ответа в итоге не последовало, что правозащитники назвали «позором» и заявили, что организация не справляется со своими задачами по защите прав человека.

Джанни Инфантино Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Human Rights Watch, Amnesty International и FairSquare вместе с глобальной коалицией правозащитных групп, союзов и групп болельщиков за месяц до ЧМ вновь активизировались: они запустили кампанию #PayUpFIFA с требованием, чтобы ФИФА всё же предоставила семьям рабочих финансовую компенсацию. Правозащитные группы заявляли, что бельгийские, французские, английские, немецкие, голландские, валлийские и американские футбольные ассоциации, а также спонсоры чемпионата мира поддержали идею создания фонда помощи трудящимся-мигрантам.



«Мы знаем, что это обсуждается, – говорил глава отдела экономической и социальной справедливости Amnesty Стивен Кокберн. – Но до чемпионата мира осталось совсем немного, а они не сделали объявления и не взяли на себя обязательств. Необходимо, чтобы Инфантино проявил чуть больше лидерства и просто сказал: «Мы собираемся это сделать». Нам не нужны все детали, нам не нужен точный план того, как это будет работать. Мы просто хотим услышать, что это будет сделано, что ФИФА будет выполнять свои обязанности и выделит на это немного денег».

Стадион в Катаре Фото: Francois Nel/Getty Images

При этом в Катаре уже работает фонд поддержки рабочих – с 2020-го из него было выплачено $ 164 млн более чем 36 000 рабочих из различных стран. ФИФА, вероятнее всего, тоже к этому придёт – генеральный секретарь ФИФА Аласдер Белл на заседании Совета Европы по трудовым правам в Катаре уже сказал, что «компенсация – это безусловно то, в чëм мы заинтересованы»



«Важно постараться, чтобы каждому, кто получил травму в результате работы на чемпионате мира, был как-то возмещëн ущерб», — сказал Белл.



Но пока всё это остаётся только словами. От ФИФА ждут действий – и как можно скорее.