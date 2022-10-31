7 ценных активов зимнего трансферного окна РПЛ. Кто из них уйдёт в топ-клуб?

Совсем скоро чемпионат мира в Катаре. С конца ноября всё внимание болельщиков будет приковано к главному турниру четырёхлетия. Чемпионат России уйдёт на зимнюю паузу 13 ноября, а вернётся в начале марта. Почти четыре месяца основные новости РПЛ будут касаться трансферов (сроки зимнего окна — 25 января – 22 февраля). Мы очертили круг явных кандидатов на смену команды. Он перед вами.
Владимир Сычевой, «Оренбург»
Кому может понадобиться: «Зенит», «Ростов», «Краснодар».
26-летний форвард – открытие сезона-2022/2023. Сычевой наколотил 11 голов в 13 матчах и прямо сейчас является лучшим российским бомбардиром чемпионата. Столько же мячей нападающий забил за два сезона Первой лиги, проведя 55 игр. А у трёх вышеперечисленных клубов есть проблемы с форвардами. У «Зенита» не забивает Матео Кассьерра, который пропустил последние матчи из-за травмы. У него ноль голов и три ассиста в 12 играх РПЛ. Таким образом, из стабильно забивающих нападающих у Сергея Семака остался только Иван Сергеев.
В «Краснодаре» из «наконечников» есть только Джон Кордоба. Он оформил 4+2 по системе «гол+пас» в 11 матчах. Что касается «Ростова», то Сычевой мог бы составить конкуренцию Николаю Комличенко, так как Егор Голенков в полной мере это сделать пока не может.
Алексей Каштанов, «Урал»
Кому может понадобиться: «Ростов», «Краснодар».
Каштанов оформил 5+4 по системе «гол+пас» в 14 матчах РПЛ. Форвард набрал форму в шести последних играх: забил четыре гола и сделал столько же результативных передач. Его полезные действия принесли «Уралу» 10 очков. В Кубке России Каштанов забил «Торпедо» и записал на свой счёт два ассиста с «Сочи». Вряд ли нападающий в состоянии потеснить кого-нибудь в «Зените», но быть игроком ротации в «Ростове» или «Краснодаре» ему по силам. Как показывает пример того же Комличенко, работа с Карпиным многим игрокам идёт в плюс.
Алексей Каштанов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Кристиан Нобоа, «Сочи»
Кому может понадобиться: ЦСКА, «Зенит».
Этим летом Нобоа был близок к переходу в ЦСКА, но сделка сорвалась. Возможно, зимой красно-синие вновь попытаются подписать полузащитника, который забил 10 голов и сделал одну результативную передачу в 15 матчах РПЛ. Весной Нобоа стукнет 38, но он, похоже, не стареет и не собирается заканчивать карьеру. Зимой за игрока также может побороться «Зенит». Большое преимущество Нобоа перед Барриосом, Венделом или Кузяевым – эффективность в атаке. И огромный опыт, естественно.
Николай Калинский, «Пари Нижний Новгород»
Кому может понадобиться: «Динамо».
Калинский – главная звезда нижегородской команды. У 29-летнего опорного полузащитника в конце сезона заканчивается контракт, но будет ли он востребован на рынке сейчас – большой вопрос. Кажется, Калинский тот игрок, который должен быть лидером команды, поэтому его появление в «Зените», «Спартаке» или ЦСКА маловероятно. Но закрепиться в условном «Динамо», где на его позиции играют Даниил Фомин и Лука Гагнидзе, он теоретически способен. Калинский провёл 13 матчей во всех турнирах сезона, забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.
Ванья Дркушич, «Сочи»
Кому может понадобиться: «Краснодар».
В августе Дркушич продлил контракт с «Сочи» до лета 2025 года, поэтому будущему клубу защитника придётся за него заплатить. Словенец играет в старте «Сочи» и смотрится в центральной линии убедительно. Идеальным вариантом для защитника будет переход в «Краснодар». У Сторожука в центре обороны выходят Егор Сорокин, Кайо, Сергей Бородин и Вячеслав Литвинов, и ни одного из них не назовёшь эталоном стабильности.
Ванья Дркушич
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Артём Макарчук, «Сочи»
Кому может понадобиться: «Спартак», «Ростов».
26-летний защитник связан с «Сочи» контрактом до лета 2024 года. Уже во второй половине прошлого сезона его прогресс был очевиден. Кажется, он вписался бы в рисунок «Спартака» или «Ростова». У красно-белых на его позиции играют Мацей Рыбус и Леон Классен, а у Валерия Карпина — Евгений Чернов и Николай Поярков. Глядя на нынешнюю форму Макарчука, можно предположить, что он будет конкурентоспособен в обеих командах. Крайний защитник сыграл во всех матчах этого сезона, кроме одного, и сделал четыре ассиста.
Мирослав Богосавац, «Ахмат»
Кому может понадобиться: «Спартак», «Ростов».
Богосавац тоже играет слева в обороне и тоже отметился четырьмя результативными передачами в 14 встречах чемпионата. Защитник проводит четвёртый сезон в РПЛ. На его счету 84 матча за «Ахмат». До перехода в грозненский клуб Богосавац стал вице-чемпионом Сербии с «Партизаном» и выиграл Кубок страны.
- 31 октября 2022
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