«Арбитр однозначно был пьян!» Громкий скандал в российском футболе из 90-х

В 1996 году в нашем футболе состоялось уникальное событие — впервые в истории страны победителя чемпионата определил «золотой» матч. Однако за три тура до финиша главным претендентом на титул была команда, которой в итоге досталась лишь бронза.

Арбитр отменил гол «Ротора» в Новороссийске. Президент клуба обвинил бокового судью в нетрезвости

Концовка сезона-1996 в элитном российском дивизионе получилась напряжённой. За три тура до финиша на чемпионский титул претендовали сразу пять клубов. «Ротор» возглавлял таблицу с 66 очками, «Спартак» отставал на один балл, у ЦСКА было 63 очка, у «Алании» — тоже 63, у «Динамо» — 61.

В 32-м туре лидировавший «Ротор» гостил в Новороссийске у «Черноморца», занимавшего место в нижней части таблицы. Команда Виктора Прокопенко неожиданно потеряла очки в матче с одним из аутсайдеров — 0:0. Во втором тайме «Черноморец» владел большим преимуществом, создал несколько моментов, но так и не пробил вратаря волгоградцев Саморукова.

Впрочем, один гол всё-таки состоялся. Веретенников после передачи Нидергауса попал головой в перекладину, а первым на отскоке оказался Есипов. Валерий отправил мяч в сетку, но радость футболистов «Ротора» оказалась преждевременной. Боковой арбитр Нефёдов поднял флажок и зафиксировал офсайд у Есипова. Естественно, судейская бригада отменила гол.

Валерий Есипов Фото: Рогулин Дмитрий/Фотохроника ТАСС

Именно этот эпизод привёл к грандиозному скандалу. После матча одиозный президент «Ротора» Владимир Горюнов заявил, что не покинет здание, пока судья Нефёдов не пройдёт медицинское освидетельствование. Сразу несколько футболистов «Ротора» сообщили президенту клуба, что судья на линии был пьян. Горюнов даже пригрозил, что задержит чартер в Волгоград.

«Если игроки неправы, их надо, безусловно, наказать, — говорил Горюнов. — Если нет… Футбол от такого судейства не улучшится. Ведь речь идет не о «Черноморце» и не о «Роторе», а о том безобразии, которое творится в корпусе, именуемом судейским. Никому зла не желаю, но хочу добиться правды. Я бы хотел присутствовать на освидетельствовании. Если нет, потребую провести его в Москве».

Горюнов планировал отправить арбитра на обследование вместе с врачами обоих клубов. Но пока главные действующие лица решали бюрократические вопросы, Нефёдов покинул автомобиль и вскоре отправился к машине скорой помощи. Медики приехали на вызов, поскольку у арбитра якобы прихватило сердце. Позднее выяснилось, что здоровью арбитру ничего не угрожает, однако тот уехал со стадиона, поскольку устал ждать решения по поводу возможной сдачи анализов.

«Это негодяй испортил нам весь сезон. Кто-то из наших соперников подсуетился»

Горюнов, естественно, заявил, что просто так этого не оставит. Он подчеркнул, что от таких арбитров необходимо избавляться. А спустя 25 лет после злосчастного матча ещё раз прошёлся по Нефёдову. Кстати, арбитра впоследствии отстранили от работы на матчах.

«Ну как это забыть?! Арбитр однозначно был пьян! Однозначно. Его же потом отстранили от судейства пожизненно!

Есипов забил чистый гол, а он его отменил. Нонсенс! После игры всей командой возмущались, подходили к этому товарищу с флагом. А тот просто невменяем, понимаете? Еле-еле языком ворочал. Не помню, прошёл ли он всё-таки освидетельствование. Но этот негодяй испортил нам весь сезон! Считаю, что кто-то из наших соперников подсуетился. В итоге нас нахлобучили в Новороссийске».

Чуть позже выяснилось, что арбитр Нефёдов оказался фигурантом ещё одного скандала. В кубковом матче «Спартак» (Нальчик) — «Металлург» (Красноярск) произошла массовая драка. Заметка из еженедельника «Футбол» в 1996 году: «Ставший широко известным в узких кругах после матча «Черноморец» — «Ротор» арбитр Нефёдов решил не упоминать об этом малозаметном событии в отчётных документах. Тем более что и ему досталось. Вот не везёт человеку: в Новороссийске в нетрезвости заподозрили, в Нальчике побить хотели. Видно, пригорюнился Нефёдов, чего думает, с трезвыми связываться. И не стал освещать драку. Инспектор тоже решил: мою хата с краю. И помощники арбитра вступили со старшими товарищами в преступный сговор. Вот резолюция бюро КДК ПФЛ: обратиться с просьбой в исполком РФС не привлекать к обслуживанию матчей Первой лиги и Кубка России всю молчаливую троицу и примкнувшего к ней инспектора».

Владимир Горюнов Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

У «Ротора» ещё был шанс на золото. Но команда проиграла «Локомотиву»

Несмотря на потерю очков в Новороссийске, у «Ротора» ещё были прекрасные шансы на золотые медали. За два тура до финиша пятёрка претендентов на чемпионский титул сократилась до трёх команд. Волгоградский клуб занимал второе место, отставая от «Спартака» на одно очко. На третьей строчке располагалась «Алания», уступавшая «Ротору» один балл. В 33-м туре красно-белые поделили очки с «Ростсельмашем» (1:1) — Горлукович забил спасительный мяч на 85-й минуте.

Волгоградский клуб вернул бы себе лидерство в таблице в случае победы над «Локомотивом». Но матч в Москве завершился со счётом 2:0 в пользу железнодорожников.

Владимир Горюнов бывший президент «Ротора» «То, что мы не смогли выиграть у «Локомотива», — бог нам всем судья. Не смогли… Но то, что в Новороссийске произошло — это настоящее хамство. И дело не только в отменённом голе. Главный арбитр свистел без конца в пользу «Черноморца». Любое небольшое столкновение — сразу фол».

Кстати, перед матчем вовсю циркулировали слухи, что конкуренты «Ротора» якобы пытались воздействовать на «Локомотив». «Спартак» — через городское начальство, «Алания» — путём материального стимулирования. Как бы там ни было, волгоградский клуб матч проиграл и упустил возможность вернуться на первое место.

По итогам предпоследнего тура «Ротор» упал на третью строчку, поскольку «Алания» выиграла свой матч и догнала в таблице «Спартак». В заключительном туре тройка лидеров синхронно победила. Волгоградский клуб остался с бронзой, а «Спартак» и «Алания» позже провели «золотой» матч в Санкт-Петербурге. Молодёжь Ярцева тогда обыграла команду Газзаева (2:1) и завоевала золотые медали.

В материале использованы цитаты «СЭ».