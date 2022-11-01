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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего: таблица и разбор ошибок, «Спартак», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив»

Из тройки лидеров судьи не помогли только «Спартаку». Таблица ошибок арбитров РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей в РПЛ
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Больше всего не везёт команде Гончаренко.

Продолжаем следить за судейскими косяками в российском футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ян Бобровский совершил две грубые ошибки в матче «Динамо» — «Химки»

Ян Бобровский совершил две грубые ошибки в матче «Динамо» — «Химки»

Фото: fckhimki.com

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в предыдущих турах РПЛ:

Ошибки судей в 15-м туре

Прошедший тур оказался очень богат на судейские косяки.

  • Ошибка в пользу «Оренбурга»: арбитр Кукуляк должен был удалять Сивакова в матче с «Факелом».
  • Две ошибки в пользу «Факела»: неверно отменённый гол «Оренбурга» и отсутствие красной карточки для игрока воронежского клуба.
  • Две ошибки в пользу «Химок»: Бобровский не удалил Боженова за удар в челюсть Лаксальту и неверно назначил пенальти в ворота «Динамо».
  • Ошибка в пользу ЦСКА: Любимов не показал вторую жёлтую карточку Зайнутдинову.
  • Ошибка в пользу «Крыльев Советов»: Мешков неверно назначил пенальти в ворота «Пари НН».
  • Ошибка в пользу «Сочи»: Фролов неверно назначил пенальти в пользу «Урала».
  • Ошибка в пользу «Урала»: неверно назначенный пенальти в ворота команды Гончаренко.
  • Ошибка в пользу «Зенита»: Москалёв не удалил Малкома.
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Не могу объяснить, почему это не красная карточка. А Москалёв даже не показал жёлтую! Малком посмотрел на Кривцова, отвёл руку высоко и влупил по печени. Это безобразное поведение, красная карточка и дисквалификация на срок от двух матчей».

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 15-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после 15 туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»104
«Локомотив»82
«Краснодар»54
«Пари НН»44
«Оренбург»36
«Химки»35
«Ростов»34
«Крылья Советов»34
«Сочи»33
«Факел»33
«Динамо»33
«Торпедо»30
«Спартак»25
«Зенит»23
«Ахмат»15
ЦСКА14
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