Больше всего не везёт команде Гончаренко.

Из тройки лидеров судьи не помогли только «Спартаку». Таблица ошибок арбитров РПЛ

Продолжаем следить за судейскими косяками в российском футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.



Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ян Бобровский совершил две грубые ошибки в матче «Динамо» — «Химки» Фото: fckhimki.com

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в предыдущих турах РПЛ:

Ошибки судей в 15-м туре

Прошедший тур оказался очень богат на судейские косяки.

Ошибка в пользу «Оренбурга»: арбитр Кукуляк должен был удалять Сивакова в матче с «Факелом».

Две ошибки в пользу «Факела»: неверно отменённый гол «Оренбурга» и отсутствие красной карточки для игрока воронежского клуба.

Две ошибки в пользу «Химок»: Бобровский не удалил Боженова за удар в челюсть Лаксальту и неверно назначил пенальти в ворота «Динамо».

Ошибка в пользу ЦСКА: Любимов не показал вторую жёлтую карточку Зайнутдинову.

Ошибка в пользу «Крыльев Советов»: Мешков неверно назначил пенальти в ворота «Пари НН».

Ошибка в пользу «Сочи»: Фролов неверно назначил пенальти в пользу «Урала».

Ошибка в пользу «Урала»: неверно назначенный пенальти в ворота команды Гончаренко.

Ошибка в пользу «Зенита»: Москалёв не удалил Малкома.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Не могу объяснить, почему это не красная карточка. А Москалёв даже не показал жёлтую! Малком посмотрел на Кривцова, отвёл руку высоко и влупил по печени. Это безобразное поведение, красная карточка и дисквалификация на срок от двух матчей».

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 15-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после 15 туров