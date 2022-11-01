Из тройки лидеров судьи не помогли только «Спартаку». Таблица ошибок арбитров РПЛ

Продолжаем следить за судейскими косяками в российском футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ян Бобровский совершил две грубые ошибки в матче «Динамо» — «Химки»
Фото: fckhimki.com
Предыдущие ошибки арбитров
Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в предыдущих турах РПЛ:
Ошибки судей в 15-м туре
Прошедший тур оказался очень богат на судейские косяки.
- Ошибка в пользу «Оренбурга»: арбитр Кукуляк должен был удалять Сивакова в матче с «Факелом».
- Две ошибки в пользу «Факела»: неверно отменённый гол «Оренбурга» и отсутствие красной карточки для игрока воронежского клуба.
- Две ошибки в пользу «Химок»: Бобровский не удалил Боженова за удар в челюсть Лаксальту и неверно назначил пенальти в ворота «Динамо».
- Ошибка в пользу ЦСКА: Любимов не показал вторую жёлтую карточку Зайнутдинову.
- Ошибка в пользу «Крыльев Советов»: Мешков неверно назначил пенальти в ворота «Пари НН».
- Ошибка в пользу «Сочи»: Фролов неверно назначил пенальти в пользу «Урала».
- Ошибка в пользу «Урала»: неверно назначенный пенальти в ворота команды Гончаренко.
- Ошибка в пользу «Зенита»: Москалёв не удалил Малкома.
«Не могу объяснить, почему это не красная карточка. А Москалёв даже не показал жёлтую! Малком посмотрел на Кривцова, отвёл руку высоко и влупил по печени. Это безобразное поведение, красная карточка и дисквалификация на срок от двух матчей».
Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 15-го тура РПЛ можно прочитать тут.
Таблица грубых ошибок судей после 15 туров
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|10
|4
|«Локомотив»
|8
|2
|«Краснодар»
|5
|4
|«Пари НН»
|4
|4
|«Оренбург»
|3
|6
|«Химки»
|3
|5
|«Ростов»
|3
|4
|«Крылья Советов»
|3
|4
|«Сочи»
|3
|3
|«Факел»
|3
|3
|«Динамо»
|3
|3
|«Торпедо»
|3
|0
|«Спартак»
|2
|5
|«Зенит»
|2
|3
|«Ахмат»
|1
|5
|ЦСКА
|1
|4
- 1 ноября 2022
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