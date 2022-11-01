Хвича снова накажет «Ливерпуль»? А у «Барсы» шанс реабилитироваться. Онлайн Лиги чемпионов

Друзья, всем привет! Осенняя стадия нынешнего сезона сжалась из-за зимнего чемпионата мира, поэтому заключительный, 6-й тур группового этапа Лиги чемпионов подкрался незаметно и стремительно. Сегодня, 1 ноября, нас ждут восемь матчей.



«Атлетико» уже потерял шансы на выход из группы B, но будет вынужден сражаться до последнего, ведь под угрозой даже третье место и путёвка в Лигу Европы. В выездном матче с «Порту» команде Диего Симеоне желательно вообще не терять очки. Параллельно в этой же группе сыграют сенсационный «Брюгге» и отстающий от остальных «Байер». У бельгийцев есть стимул сохранить первое место, а у немцев — возможность подвинуть «Атлетико». Начало обоих матчей — в 20:45 мск.



Остальные матчи начнутся в 23:00 мск. И здесь нас ждёт ремейк финала 2010 года. Вывеска «Бавария» — «Интер» остаётся привлекательной, даже несмотря на то, что у команд не осталось турнирных задач. Немцы точно первые в группе C, итальянцы — вторые. А параллельно «Барселона», лишившаяся шансов на плей-офф, постарается оправдаться перед болельщиками в гостевом матче с «Викторией Пльзень».



В группе A интриги практически не осталось. «Рейнджерс» может догнать «Аякс» по очкам, но для выхода в Лигу Европы нужно громить соперника, ведь в первом круге было поражение со счётом 0:4. Практически так же нужно постараться «Ливерпулю», чтобы сдвинуть «Наполи» с первого места. Правда, у Хвичи Кварацхелии, который разрывал команду Юргена Клоппа в Неаполе, могут быть свои планы на этот счёт.



А самой крутой оказалась группа D, на которую многие поначалу не обращали внимания. Здесь до сих пор каждая команда может финишировать на любом месте. Так что вот вам ещё два матча, за которыми точно нужно следить: «Марсель» — «Тоттенхэм» и «Спортинг» — «Айнтрахт».



Ну а мы будем рассказывать и показывать вам главные моменты во всех этих матчах. Присоединяйтесь!